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Паралимпиада (Паралимпийские игры)

5 марта, 12:30

Церемония открытия Паралимпиады 2026: дата проведения и время начала

Церемония открытия зимних Паралимпийских игр-2026 пройдет в Вероне 6 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Логотип Паралимпиады-2026.
Фото Global Look Press

Церемония открытия XIV зимних Паралимпийских игр-2026 пройдет в пятницу, 6 марта. Шоу состоится в античном амфитеатре «Арена ди Верона» в Вероне. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Организаторы расскажут об итальянской культуре, основных достопримечательностях и талантах жителей страны. Зрителей и паралимпийцев ждет яркое представление, которое будет сочетать в себе зрелищность, культурную составляющую и гостеприимство нации.

На сцене с помощью артистов, музыки и светового шоу продемонстрируют способность итальянцев вдохновлять и создавать незабываемые воспоминания, одновременно прославляя способность человечества расти и преодолевать барьеры.

Основной посыл шоу — объяснить, что спорт является движущей силой перемен, которые создают новые и равные возможности для всех.

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