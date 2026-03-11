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Паралимпиада (Паралимпийские игры)

11 марта, 15:15

Колобков рад успехам россиян на Паралимпиаде-2026: «В наших ребятах я не сомневался, они всегда были очень сильными»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший министр спорта РФ Павел Колобков в комментарии для «СЭ» поделился мнением о выступлении российских спортсменов на Паралимпиаде-2026 в Италии.

«Конечно, я очень радуюсь. Я в наших ребятах и не сомневался. Наши паралимпийцы всегда были очень сильными. Их вклад в развитие паралимпийского движения огромен. Наш паралимпийский комитет достаточно оперативно добились этой возможности участвовать в Играх. Спортсмены, безусловно, молодцы. Я просто знаю, какой труд необходим для завоевания медалей. Там высочайшая конкуренция. Ребята огромные молодцы. Поздравления им всем, и их близким», — сказал Колобков «СЭ».

Российские атлеты допущены до участия в Паралимпиаде-2026 с флагом и гимном страны. Соревнования проходят с 6 по 15 марта.

На Паралимпиаде-2026 российские спортсмены завоевали шесть медалей. Горнолыжница Варвара Ворончихина взяла золото в супергиганте и стала бронзовым призером в скоростном спуске, лыжница Анастасия Багиян выиграла спринт и «разделку» на 10 км, лыжник Иван Голубков занял первое место в гонке на 10 км сидя, а горнолыжник Алексей Бугаев стал третьим в скоростном спуске.

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Павел Колобков
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