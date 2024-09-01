Буткова взяла серебро в комплексном плавании на Паралимпиаде-2024

Российская пловчиха Наталия Буткова стала серебряным призером Паралимпийских игр-2024 в заплыве на дистанции 150 метров комплексным плаванием в классе SM4.

В финале россиянка показала результат 2 минуты 54,68 секунды. Золото завоевала немка Таня Шольц (2 минуты 51,31 секунды). Бронза досталась бразильянке Лидии Виейре да Круз (2.57,16).

Буткова завоевала третью медаль Паралимпийских игр в карьере. В Токио она взяла серебро и бронзу.

Паралимпийские игры-2024 проходят в Париже с 28 августа по 8 сентября.