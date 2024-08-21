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Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 11:42

Борзаковский будет болеть за россиян на Паралимпиаде в Париже

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Олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 метров Юрий Борзаковский рассказал, что знаком со многими российскими паралимпийцами и будет болеть за них на Играх в Париже.

«Что касается паралимпийских соревнований по легкой атлетике, то я точно их буду смотреть. Я многих паралимпийцев знаю лично, за всех ребят обязательно буду болеть. Они огромные молодцы, всех нас мотивируют добиваться высоких результатов. А мы, в свою очередь, будем ждать от них побед», — цитирует Борзаковского ТАСС.

Паралимпиада в Париже пройдет с 28 августа по 8 сентября. Россиянам будет разрешено соревноваться только в нейтральном статусе, запрещено участвовать в церемониях открытия и закрытия Паралимпиады, а медали спортсменов не будут учитываться в общем зачете.

Источник: ТАСС
Паралимпиада (Паралимпийские игры)
Юрий Борзаковский
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