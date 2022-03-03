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Сегодня, 13:33

Большунов отреагировал на решение FIS запретить российским лыжникам выступать на Кубке мира

Виктория Кравченко
Александр Большунов.
Фото AFP

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал информацию о том, что Международная федерация лыжных гонок (FIS) запретила россиянам и белорусам выступать на всех уровнях соревнований до конца сезона-2021/22 из-за ситуации на Украине.

«Сейчас никаких мыслей, надеялись, что все разрешится. Все-таки соревнования и спорт — это мир. Сезоном доволен, но осадочек остался. То, что было — будем им довольствоваться», — приводит слова Большунова сайта matchtv.tu.

На Олимпиаде в Пекине в 2022 году Большунов завоевал три золотых медали.

Во вторник FIS объявила об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Запрет будет действовать до конца сезона-2021/22.

Источник: https://matchtv.ru/skiing/matchtvnews_NI1546586_Aleksandr_Bolshunov_Sezonom_dovolen_no_osadochek_ostalsa
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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