Большунов отреагировал на решение FIS запретить российским лыжникам выступать на Кубке мира

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал информацию о том, что Международная федерация лыжных гонок (FIS) запретила россиянам и белорусам выступать на всех уровнях соревнований до конца сезона-2021/22 из-за ситуации на Украине.

«Сейчас никаких мыслей, надеялись, что все разрешится. Все-таки соревнования и спорт — это мир. Сезоном доволен, но осадочек остался. То, что было — будем им довольствоваться», — приводит слова Большунова сайта matchtv.tu.

На Олимпиаде в Пекине в 2022 году Большунов завоевал три золотых медали.

Во вторник FIS объявила об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Запрет будет действовать до конца сезона-2021/22.