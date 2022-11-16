Баталова заявила, что российские паралимпийцы были готовы к решению Международного паралимпийского комитета

13-кратная паралимпийская чемпионка и депутат Госдумы Рима Баталова заявила, что российские спортсмены были готовы к решению Международного паралимпийского комитета (МПК).

В среду, 16 ноября МПК объявил о приостановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации.

«Мы в 2016 году на Паралимпиаду не ездили, были только на Играх в Токио, где показали отличные результаты, выступили достойно. Но таким ударом, как это было в 2016 году, это для нас уже не будет. Ребята к этому решению были готовы — мы встречались, мы постоянно встречаемся, обсуждаем происходящее. Мы стали сильнее.

Особенно нового они нам не сказали. Президента ПКР Павла Рожкова в Берлин не пустили, визу не дали — и это тоже не было неожиданностью, ведь штаб-квартира МПК находится в Германии, а это уже не дружественная страна. Мы не допущены к Играм, квалификация мимо нас — отборочные соревнования уже начались, мы уже в них не участвуем. Первые этапы Кубков мира уже этим летом были, мы в свою очередь проводили альтернативные игры, чтобы ребята оставались в форме, им было важно показывать результаты. Будем их поддерживать, будем проводить соревнования», — приводит ТАСС слова Баталовой.

Решение об отстранении ПКР было принято на внеочередной генеральной ассамблее МПК в Берлине. За это решение проголосовали 64 делегата, против — 39, еще 16 человек воздержались от голосования. Также было приостановлено членство Паралимпийского комитета Белоруссии в МПК.