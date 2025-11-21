Паралимпийские игры
Сегодня, 16:15

Бадминтонист Гуломзода завоевал три золотые медали за день на Сурдлимпиаде

Алина Савинова

Российский бадминтонист Шохзод Гуломзода выиграл три золотые медали за один соревновательный день на Сурдлимпиаде в Токио.

В финале одиночного турнира спортсмен победил соотечественника Михаила Ефремова. В парном разряде Гуломзода и Ефремов обыграли японцев Юки Моримото и Ясухиро Нагаиси. В миксте россиянин в дуэте с Еленой Тюриной нанес поражение представителям Южной Кореи Пак Мину и Син Кен Дуку.

Также в пятницу пловец Марк Трошин занял второе место на дистанции 200 метров на спине.

Всего по итогам пяти соревновательных дней на счету спортсменов из России 11 золотых и 2 серебряные медали.

