Ашапатов против участия трансгендера* в Паралимпийских играх

Четырехкратный паралимпийский чемпион Алексей Ашапатов прокомментировал информацию о том, что итальянский легкоатлет Валентина Петрилло станет первым трансгендером* в истории Паралимпийских игр.

«Категорически против таких экспериментов не только в паралимпийском, но и в обычном спорте. Что касается Паралимпиад, то не помню у нас ни одного случая, чтобы трансгендеры вообще где-либо на равных состязались с женщинами. Надеюсь, данный пример не окажется заразительным и мы не увидим таких атлетов на Олимпиадах. Верю, справедливость восторжествует», — цитирует Ашапатова RT.