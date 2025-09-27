Ашапатов назвал допуск паралимпийцев с флагом и гимном победой спортивных принципов над политическими

Четырехкратный паралимпийский чемпион Алексей Ашапатов назвал неожиданным решение Международного паралимпийского комитета (МПК) полностью восстановить в правах Паралимпийский комитет России (ПКР).

На генеральной ассамблее МПК в Сеуле 111 делегатов проголосовали против полной приостановки членства ПКР в организации и 91 делегат выступил за полное восстановление членства ПКР. Теперь российские паралимпийцы смогут участвовать с национальным флагом и гимном в Паралимпийских играх.

«Лично для меня решение, конечно, неожиданное. Просто мы настолько привыкли к недоверию к нашей сборной. Постоянные недопуски, постоянные разбирательства нас уже немножко, если честно, утомили, и хотелось справедливости. Данный вердикт, наверное, это победа спортивных принципов над политическими», — цитирует Ашапатова RT.

Членство России было частично приостановлено на Генеральной ассамблее МПК в 2023 году.