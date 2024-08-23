Призер Паралимпиады Кулинич-Сорокина: «Изначально возмущал цвет нейтральной формы»

Двукратный призер Паралимпиады легкоатлетка Анна Кулинич-Сорокина в интервью «СЭ» оценила нейтральную форму россиян на Играх в Париже.

— По нейтральному статусу перед Паралимпиадой инструктаж был?

— Это нам все рассказали еще раньше. Потому что мы до этого уже выезжали на международные соревнования для прохождения квалификации на Паралимпийские игры, для выполнения нормативов. Естественно, нам тоже это все рассказали: про форму, про то, что можно делать и нельзя.

— Что-то удивило из этих правил?

— Возмутило — да, удивило — нет.

— Что возмутило?

— Изначально возмущал цвет формы. Сейчас уже принимаешь его как свой родной и относишься абсолютно спокойно к тому, что не можешь носить белый, синий, красный. Начинаешь проще к таким вещам относиться, когда уже перевариваешь в своей голове.

— То есть этот мятный, бирюзовый цвет вам сначала не зашел?

— Конечно, возмутил. Но потом, когда ты получаешь форму, когда появляешься в ней на соревнованиях и тебя узнают, тебе говорят, что ты русский, то уже цвет твой формы не имеет вообще никакого значения, если честно, — сказала Кулинич-Сорокина «СЭ».