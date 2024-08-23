Участница Паралимпиады Кулинич-Сорокина: «Когда приезжаешь на соревнования, то нейтрального статуса не замечаешь»

Двукратный призер Паралимпиады Анна Кулинич-Сорокина рассказала «СЭ», что не сомневалась в том, стоит ли ехать на Игры в Париж.

— Были ли у вас сомнения, стоит ли вообще ехать?

— Нет. Единственное, для себя решила, что если нам скажут ехать, то мы едем, а если скажут не ехать, то я не расстроюсь. Вот какое было мое мнение по этому поводу. Но я абсолютно рада, что мы едем. Меня не смущает нейтральный статус. Когда ты приезжаешь на международные соревнования, то этого нейтрального статуса даже не замечаешь.

— Наши олимпийцы, которые в итоге поехали в Париж, получили разную реакцию от общественности. Многих это не обрадовало. Про паралимпийцев какого-то негатива в этом отношении я не видел. Вы сталкивались с ним?

— Личного негатива нет. Но когда даже у нас в Башкирии вышла новость, что от региона восемь паралимпийцев едут на Игры, то открывала комментарии и ужасалась. С другой стороны, понимаешь, что все люди разные. Поэтому стараешься не обращать внимания на эти комментарии. Правильно сказал президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков: «Не обращайте внимания. Делайте свое дело». Поддержка всегда приходит, — сказала Кулинич-Сорокина «СЭ».