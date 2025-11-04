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Паралимпиада (Паралимпийские игры)

Жуков — о недопуске российских спортсменов на Паралимпиаду-2026: «К сожалению, это игра в политику»

Константин Белов
Корреспондент

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал «СЭ» новость о том, что российские спортсмены пропустят Паралимпиаду-2026.

23 октября Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил, что атлеты из России пропустят турнир из-за отсутствия возможности квалифицироваться на соревнования.

«Все как всегда. К сожалению, это игра в политику — что от Олимпийского комитета, что от Паралимпийского», — сказал Жуков «СЭ».

Зимняя Паралимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 15 марта 2026 года. На соревнованиях будет разыграно 79 комплектов медалей в шести видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, парасноуборде и следж-хоккее.

Сборной России не&nbsp;будет на&nbsp;Паралимпиаде-2026.России не будет на Паралимпиаде-2026. Хотя в сентябре нам вернули и флаг, и гимн

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Александр Жуков
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