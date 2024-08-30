Тихонов о невыдаче виз паралимпийцам: «Это позор для Франции, неужели совесть позволяет это делать?»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал ситуацию с невыдачей виз двум российским паралимпийцам.

«Что тут можно сказать? Они же французы. Это неправильно, тем более, когда речь идет о паралимпийцах. Это позор для Франции. Ладно здоровых спортсменов не допустили, но паралимпийцев! Неужели совесть позволяет французам это сделать», — цитирует Тихонова Vprognoze.ru.

Паралимпийские игры в Париже проходят с 28 августа по 8 сентября.