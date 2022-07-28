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Сегодня, 18:57

Овечкин считает, что все игроки НХЛ и КХЛ должны участвовать в мероприятиях с детьми из следж-хоккея

Сергей Федоров
Корреспондент
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился ожиданиями от гала-матча в поддержку паралимпийцев с участием звезд спорта.

«Для меня большая честь находиться на гала-матче звезд хоккея и сборной России по следж-хоккею. Мы очень рады познакомиться с ребятами.

Я считаю, все ребята, которые играют в НХЛ и КХЛ, если у них есть возможность, должны участвовать в мероприятиях с детьми, которые занимаются следж-хоккеем. Было видно, как у них на льду горят глаза", — сказал Овечкин.

Матч пройдет на малой спортивной арене ЦСКА в Москве сегодня, 28 июля, и начнется в 20.00 по московскому времени.

Александр Овечкин
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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