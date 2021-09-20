Загитова попрощалась с летом, Ефимова добралась до пляжа, Смолов с котом

Самое интересное со страниц спортсменов в Instagram за прошедшую неделю.

«Группа поддержки». Александра Трусова выложила фото с собаками из Нью-Йорка

Алина Загитова попрощалась с летом

Анастасия Шубская трогательно поздравила супруга Александра Овечкина с днем рождения

Юлия Ефимова отправилась в долгожданный отпуск

Халк объявил о том, что они вместе с женой ждут рождения ребенка

Дарья Клишина наслаждается прекрасной погодой и плавает в бассейне

«Люди в черном» Валерий Карпин и его жена Дарья

Андрей Василевский посадил кота в Кубок Стэнли

Александр Емельяненко станцевал под песню «Я люблю буги-вуги»

Самое милое фото недели — Федор Смолов и кот из приюта

Александра Солдатова весело провела время со своей семьей