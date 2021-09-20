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Загитова попрощалась с летом, Ефимова добралась до пляжа, Смолов с котом

Сегодня, 07:00
Алина Загитова, Юлия Ефимова, Федор Смолов. Фото Instagram
Алина Загитова, Юлия Ефимова, Федор Смолов. Фото Instagram
Самое интересное со страниц спортсменов в Instagram за прошедшую неделю.

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Алина Загитова попрощалась с летом

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Юлия Ефимова отправилась в долгожданный отпуск

Халк объявил о том, что они вместе с женой ждут рождения ребенка

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