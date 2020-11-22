Роскошный праздник жены Овечкина, необычное фото Загитовой и суровый образ гимнастки Спиридоновой

Все самое интересное в Instagram спортсменов за прошедшую неделю.

Александр Овечкин вместе с женой Анастасией на ее дне рождения. Больше видео с вечеринки — в материале.

Легкоатлетка Полина Миллер обзавелась брутальным костюмом.

Стэн Вавринка хорош не только в теннисе, но и в готовке.

Майк Тайсон серьезно готовится к возвращению на ринг.

Может быть, фото Александры Солдатовой и «ни о чем», но нам очень нравится. А пост — важный, но личный.

Еще немного суровых образов — гимнастка Дарья Спиридонова с доберманом.

Елена Никитина ловит каждый солнечный день.

Алина Загитова радует фотографиями не только с «Ледникового периода».

Пушистая милота от Дарьи Клишиной.

Не забыли поздравить Евгению Медведеву с днем рождения? А она уже всех благодарит за теплые слова.

Растяжка Александра Мальцева поражает. Он совсем не уступуает девушкам-синхронисткам.

За стиль на этой неделе отвечает Артемий Панарин.