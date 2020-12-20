Шарапова выходит за миллионера, Ефимова вернулась в лето, Севастьянова раскрыла секрет идеального пресса

Чем делятся звезды спорта в соцсетях.

Александр Овечкин показал, как впервые вышел на лед с сыном

Килиан Мбаппе кардинально сменил имидж

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Секреты идеального пресса от олимпийской чемпионки по гимнастике Каролины Севастьяновой

Александр Большунов покатался на санках после победы в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Давосе

Дарья Клишина выпустила песню «Дубай» совместно с проектом WDP365 и клип с собственным участием