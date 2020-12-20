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Шарапова выходит за миллионера, Ефимова вернулась в лето, Севастьянова раскрыла секрет идеального пресса

Сегодня, 13:30
Мария Шарапова, Юлия Ефимова, Каролина Севастьянова. Фото Instagram
Мария Шарапова, Юлия Ефимова, Каролина Севастьянова. Фото Instagram
Чем делятся звезды спорта в соцсетях.

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