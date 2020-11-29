Загитова и море сердец, необычное фото Солдатовой, Роналду в образе рок-звезды

Все самое интересное в Instagram спортсменов за прошедшую неделю.

Алина Загитова показала, чем ее задаривают поклонники.

Даниил Медведев: когда Итоговый турнир ATP выигран и наконец-то можно снова заняться серьезным делом — зарубами в FIFA.

Какая Александра Солдатова вам больше нравится?

Новые друзья Кирилла Капризова.

У Евгении Медведевой есть и музыкальные таланты.

Что было бы, если бы Криштиану Роналду решил стать рок-звездой?

Александру Кержакову в день рождения можно променять футбол на хоккей.

На этот раз Юлия Ефимова без фото, зато с веселым видео по случаю Дня Благодарения.

Лео Месси, как и тысячи других спортменов по всему миру, почтил память Диего Марадоны.

Сергей Шубенков сделал правильный выбор.

Конор Макгрегор продолжает усердно тренироваться, чтобы вновь взойти на трон.