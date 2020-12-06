Все самое интересное в Instagram спортсменов за прошедшую неделю.

Юлия Ефимова на этот раз порадовала идеальным балансом тела.

Александра Солдатова в стиле Дикого Запада.

Вот что происходило в раздевалке «Краснодара» после победы над «Ротором».

Анна Кастерова и Евгений Малкин — стильнее уже некуда.

Ольга Бузова хвалится шикарными фотографиями своего выступления на «Ледниковом периоде».



А вы уже привыкли к Алине Загитовой в таком образе?

Хотелось бы, что бы Дарья Клишина почаще радовала своей очаровательной улыбкой...

... а Софья Жук — своей идеальной фигурой, раз уж решила сменить теннисную ракетку на модельную карьеру.

Александр Головин выкладывает фото с тренировки. Значит скоро наш футболист вернется в строй.

Евгения Медведева дает свободу вашей фантазии.

Мартен Фуркад дурачится дома.