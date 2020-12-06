Бузова и Загитова — идеальные звезды «Ледникового периода», Ефимова порадовала шикарным телом
Юлия Ефимова на этот раз порадовала идеальным балансом тела.
Александра Солдатова в стиле Дикого Запада.
Вот что происходило в раздевалке «Краснодара» после победы над «Ротором».
Анна Кастерова и Евгений Малкин — стильнее уже некуда.
Ольга Бузова хвалится шикарными фотографиями своего выступления на «Ледниковом периоде».
А вы уже привыкли к Алине Загитовой в таком образе?
Хотелось бы, что бы Дарья Клишина почаще радовала своей очаровательной улыбкой...
... а Софья Жук — своей идеальной фигурой, раз уж решила сменить теннисную ракетку на модельную карьеру.
Александр Головин выкладывает фото с тренировки. Значит скоро наш футболист вернется в строй.
Евгения Медведева дает свободу вашей фантазии.
Мартен Фуркад дурачится дома.
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