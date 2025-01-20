Юрий Акопов: «Телетрансляции матчей Суперлиги по нардам собирают огромную аудиторию»

Член исполкома ФНР Юрий Акопов — о формате знаменитой игры, подходящем для болельщиков у экрана.

Ведущие российские мастера коротких нард третий сезон состязаются в рамках турнира «Старт Суперлига». О том, что собой представляет этот совместный проект Федерации нард России (ФНР) и телеканала «Старт», на котором зрители каждый понедельник имеют возможность следить в прямом эфире за перипетиями борьбы, рассказал член исполкома ФНР Юрий Акопов. В проекте он участвует сразу в двух ипостасях — как игрок и как комментатор.

Второе место по рейтингу

— Когда в апреле 2022 года нарды были признаны видом спорта, встала задача их популяризации. На помощь пришел спортивный телеканал «Старт», который в свою очередь стремился расширить сетку репортажей об интеллектуальных играх.

Национальная федерация на тот момент еще не получила аккредитацию в Министерстве спорта — она взяла проект под свое крыло позже, так что первый сезон проводила Московская федерация.

Придумали формат, подходящий для телевизионных трансляций. Здесь следует отметить, что на турнирах соперники выясняют отношения не в одной партии, как в шахматах, а в матчах, состоящих из нескольких партий. Это делается для того, чтобы нивелировать фактор случайности. В зависимости от регламента соревнований матч может играться до 7 очков или, допустим, до 9. Финал чемпионата мира проходит до 23-х.

Один матч заканчивается быстро, другой, напротив, затягивается. Между тем на телевидении трансляции привязаны к сетке вещания. В связи с этим было решено отводить на матч определенное время — 56 минут. По его истечении игра прекращается независимо от того, сколько было сыграно партий. Впрочем, текущие партии доигрываются до конца.

В первом турнире, который назвали «Старт Суперлига», на протяжении сезона сражались 12 топ-мастеров. Поначалу провели круговой турнир. В нем нардисты набирали баллы, которые складывались в совокупный баланс. Если матч закончился, скажем, со счетом 9:6, то, значит, победитель заработал 3 балла, а у проигравшего баланс становился равен «минус 3».

По результатам 11 туров определилась восьмерка лучших, которые далее играли по олимпийской системе с выбыванием (плей-офф). На этом этапе матчи продолжались уже два тайма по 56 минут с небольшим перерывом между ними.

Каждый понедельник на «Старте» в прямом эфире можно было посмотреть два матча Суперлиги. Трансляции собирали огромную аудиторию, привлекли к экранам детей. По рейтингу телеканала, на котором представлен широкий спектр спортивных дисциплин, нарды вышли на 2-е место!

Таким образом, основная задача — популяризация игры — получила свое решение. Была достигнута и сопутствующая цель: люди познакомились с короткими нардами, и они им полюбились. Эта разновидность игры считается более динамичной и сложной, именно по коротким нардам проводятся международные турниры. Длинные нарды распространены на территории бывшего СССР.

Второй сезон «Старта Суперлиги» прошел в том же формате, что и первый. А в третьем сезоне, который идет со 2 декабря, мы внесли некоторые коррективы. Чтобы сократить турнир по времени, уменьшили число участников. Теперь в турнире стартовали 8 спортсменов, плей-офф же начинается с полуфинала, а не с 1/4 финала.

Фото Федерации нард России

Глубина и математическая сущность

— Как вам удается совмещать участие в турнире с выполнением обязанностей комментатора?

— В те дни, когда я играю сам, матчи, понятно, не комментирую. Меня заменяет кто-то из нардистов. В остальные игровые дни работаю вместе с Григорием Твалтвадзе. Этот известный телекомментатор, не будучи профессиональным игроком, прекрасно разбирается в нардах.

Зрители же не всегда понимают игру, поэтому требуются пояснения. Не секрет, что многие воспринимают нарды исключительно как игру на удачу, в которой все зависит от того, кто как бросит зарики, то есть игральные кости. Считаю, что благодаря нашим комментариям они по-другому взглянули на нарды, увидели их глубину и математическую сущность, стали вникать в стратегию и тактику игроков.

Собственно, сами итоги двух прошедших турниров подтверждают: в отдельной партии удача может компенсировать нехватку умения, но на длинной дистанции скажется превосходство в мастерстве.

Финалистами первой Суперлиги стали Сергей Аленин и ваш покорный слуга. Со счетом 17:16 победил Аленин.

Во втором сезоне снова состязались 12 участников, в том числе четыре новых. Они заменили тех, кто не попал в плей-офф. И что же мы увидели? В финале опять встретились Аленин с Акоповым, и, как и в первом сезоне, к моему сожалению, верх взял Аленин. На этот раз со счетом 18:16.

Фото Федерации нард России

Разные виды побед

— У тех, кто мало сведущ в нардах, но заинтересуется ими и, в частности, захочет посмотреть трансляции на канале «Старт», может возникнуть вопрос: как происходит подсчет очков во время матча?

— В баскетболе, как известно, бывают броски из-за дуги, оцениваемые в три очка, броски из пределов зоны, описываемой дугой, стоимостью в два очка, а также штрафные, которые приносят по одному очку. В нардах же есть разные виды побед.

Простой выигрыш, или оин, оценивается в одно очко. Если вы вывели за пределы игровой зоны все 15 шашек, а соперник не выбросил за доску ни одной, вам полагается 2 очка. Это марс, то есть убедительная победа. По-английски — gammon. Бывает и сверхубедительная победа ценою в три очка. Она присуждается, если соперник не вывел хотя бы одну шашку из чужого дома или имеет на баре шашку, которая была съедена.

В длинных нардах, впрочем, трехочковых побед нет.

Кроме того, не все знают, что в профессиональных турнирах, помимо игральных костей, используется куб удвоения, на гранях которого нанесены цифры 2, 4, 8, 16, 32, 64.

Если игрок считает, что у него есть игровой перевес, то он перед любым своим ходом может взять этот куб и объявить: «Удваиваю». Это означает, что цена игры помножится на два. Марс будет стоить 4 очка, кокс — 6. Притом соперник не вправе отказаться от удвоения. Он либо принимает предложение, либо сдается, и в этом случае проиграет одно очко.

Но это еще не все. Допустим, игрок принял удвоение, и игра продолжилась. После этого право воспользоваться кубом перешло к нему, и если он считает, что позиция изменилась в его пользу, то может, в свою очередь, увеличить цену игры еще вдвое. И в дальнейшем игроки могут поочередно увеличивать количество очков, разыгрываемых в текущей партии.

Умение пользоваться кубом удвоения, правильно определять, когда стоит сыграть на повышение, принять предложение соперника или сдаться, — важнейшая составляющая игры. С помощью куба можно разом перевернуть течение неудачно складывавшегося матча.