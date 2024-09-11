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Россияне могут поучаствовать еще в одной «Олимпиаде» в 2025-м. С этого турнира начинали сестры Аверины

Всемирные игры в Чэнду пройдут 7-17 августа 2025 года
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российский флаг
Фото Николай Титов, Global Look Press
Что такое Всемирные игры и с чем туда едут.

Традиционно любой четный год в спорте более масштабный, чем нечетный — проходят чемпионат мира или Европы по футболу и летняя или зимняя Олимпиада. В 2024-м футбольный турнир наши пропустили, на Играх в Париже присутствовали в минимальном составе — хотя на Паралимпиаду съездили масштабно и даже завоевали 64 медали.

В 2025 году главным стартом заявлены Игры дружбы в Москве и Екатеринбурге, но их дата еще не определена. Но Россия имеет шансы весьма достойно выступить на еще одном крупном турнире — Всемирных играх в китайском Чэнду 7-17 августа 2025 года.

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Что такое Всемирные игры?

Всемирные игры — это Олимпиада по неолимпийским видам спорта и дисциплинам. В программе на 2025 год 35 видов спорта, и некоторые из них станут олимпийскими в 2028-м в Лос-Анджелесе, например флаг-футбол (аналог американского футбола) или лакросс.

Вообще большинство из новых олимпийских видов проходили школу World Games — это и скалолазание, и брейк-данс. Некоторые виды, наоборот, когда-то были олимпийскими — как перетягивание каната. А какие-то и сейчас являются олимпийскими, просто в рамках Всемирных игр федерации разыгрывают медали в неолимпийских дисциплинах. Примеры — художественная гимнастика, прыжки на батуте, гребля на каноэ.

В России про это событие знают немногие, хотя обратить внимание стоило бы.

Во-первых, последние Всемирные игры с участием России, которые прошли в 2017 году, наша сборная выиграла. Среди золотых призерок — небезызвестные Арина и Дина Аверины. Да, они начинали свой победный путь там. Еще одна победительница — скалолазка и участница Олимпиады в Токио Юлия Каплина, которая расплакалась прямо на глазах у зрителей после неудачной попытки.

Во-вторых, это просто интересно. В программе Игр в Чэнду множество видов спорта, о которых слышали немногие из вас, но в зрелищности олимпийским они не уступают. Например, корфбол (разновидность баскетбола с зонами за кольцом), гребля на лодках-драконах, гонки дронов, катание на роликах и даже роллеркей (хоккей на роликах) и спасение жизни на водах.

Полная программа выглядит так:

  • Воздушный спорт
  • Стрельба из лука
  • Пляжный гандбол
  • Бильярд
  • Боулс
  • Гонки на лодках-драконах
  • Канополо
  • Марафон на каноэ
  • Чирлидинг
  • Танцевальный спорт
  • Дуатлон
  • Фистбол
  • Флаг-футбол
  • Флорбол
  • Фрисби
  • Гимнастика (акробатика, аэробика, паркур, прыжки на батуте)
  • Джиу-джитсу
  • Карате
  • Кикбоксинг
  • Корфбол
  • Лакросс
  • Спасение жизни на водах
  • Муайтай
  • Ориентирование
  • Водно-моторный спорт
  • Пауэрлифтинг
  • Ракетбол
  • Роликовый спорт
  • Роллеркей
  • Самбо
  • Софтбол
  • Скалолазание
  • Сквош
  • Перетягивание каната
  • Подводный спорт
  • Вейкбординг
  • Регби на колясках
  • Ушу


Игры проходят в Китае, что немаловажно с точки зрения доступа российских спортсменов. Китай точно не будет отказывать в визах, в отличие от Великобритании, где прошли предыдущие Всемирные игры. Тут россиянам крупно не повезло — турнир был запланирован на лето 2021 года, но был перенесен из-за ковида на 2022-й. А дальше произошло сами знаете что.

Где ждать россиян?

Международная ассоциация Всемирных игр, проводящая мероприятие, в ответ на запрос «СЭ» рассказала, что россияне допущены к отборочным соревнованиям в нейтральном статусе в некомандных видах спорта при условии положительного решения от федерации — все как с Олимпиадой.

— В соответствии с рекомендацией МОК спортсмены из России и Белоруссии могут принять участие в отборочных соревнованиях по отдельным видам спорта в программе Всемирных игр 2025 года — при условии, что индивидуальные регламенты каждой федерации допускают это. Исполнительный комитет IWGA примет решение о фактическом участии российских и белорусских спортсменов в Играх в Чэнду и о том, в соответствии с какими правилами это произойдет, позднее.

Пока решение об участии российских и белорусских спортсменов во Всемирных играх 2025 года в качестве нейтральных участников не принято, — говорится в ответе пресс-службы IWGA.

Поэтому идем по видам спорта и оцениваем наши шансы на участие.

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Первым делом вылетают, к сожалению, командные виды — правда, в них наши и так не то чтобы завсегдатаи Всемирных игр. Это пляжный гандбол, канополо, чирлидинг, фистбол, флорбол, фрисби и другие, в том числе то самое спасение на водах (В России за вид спорта отвечает ассоциация ВОСВОД, образованная аж в 1872 году, ее Устав утверждал император Александр II!).

Вторая группа — те виды спорта, где России допущена до международных соревнований и участвует в нейтральном статусе. Как минимум это самбо (11 комплектов медалей), подводный спорт (25, в нем наши регулярно берут золото чемпионатов мира, в 2024-м — девять), гимнастика (19, причем вполне реально участие наших батутистов), карате (12, в Токио был олимпийским видом), джиу-джитсу (19) и некоторые другие единоборства. По сути, это все виды спорта, где у россиян есть шансы на пополнение медальной копилки. Много золота могло быть в сумо, но его... вывели из программы Игр после скандала с участием украинского и египетского сумоистов на Играх 2022 года. А может, из-за проведения следующих Игр в Китае.

Наконец, третья группа — виды спорта, где мы допущены, но ситуация, скажем так, неоднозначная. Например, пауэрлифтинг, где в 2017-м россияне взяли два золота и два серебра. Объясняет президент федерации Игорь Бутусов:

— Буквально вчера был в Минспорта, нет никакой ясности по Всемирным играм. Федерация пауэрлифтинга допускает нас в нейтральном статусе, но Минспорта не одобряет и не финансирует, говорит, что финансирование тогда только из частных источников, а их не так много. Так что до решения вопроса по Всемирным играм пока далеко, по факту они под МОК, — сказал Бутусов.

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В федерации ушу (12 комплектов медалей) «СЭ» затруднились сказать, поедут ли на Всемирные игры — «сложный вопрос, он не решается так быстро». Однако в 2023 году федерация ушу сама отказалась от участия в чемпионате мира «из-за дискриминационных ограничений» (цитата по ТАСС) — имеется в виду отсутствие флага и гимна. Федерация ждет «восстановления законных прав». Ушу — не единственная такая федерация, такая же позиция у бильярда, танцевального спорта, скалолазания — что уже показал отбор на Олимпиаду в Париже. И возможно, в этом вопросе тоже есть финансовый аспект.

В общем, перед очередным крупным турниром, который может стать ключевым для десятков российских спортсменов, мы перед той же дилеммой. Финансировать или нет, каким образом, соглашаться на условия или нет. И новому составу Минспорта придется определяться с позицией.

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