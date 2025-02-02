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Два года не могла сидеть без боли. Врачи спасли гимнастку, на которую рухнула 95-килограммовая люстра

Врачи спасли гимнастку Казакову, на которую рухнула 95-килограммовая люстра
Егор Сергеев
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Воздушная гимнастка Жибек Казакова
Жибек Казакова повредила позвоночник после того, как на нее рухнула люстра во время выступпления.
Фото из личного архива Жибек Казаковой, соцсети
Больше не вернется в спорт.

Врачи из Новосибирска спасли воздушную гимнастку Жибек Казакову, на которую во время выступления в 2022 году рухнула люстра весом почти 100 килограммов. Из-за серьезного повреждения позвоночника девушка не могла сидеть без боли больше двух лет.

Что произошло

Жибек занималась гимнастикой с девяти лет. Уроженка Киргизии гастролировала по разным городам Азии, России, была в Эмиратах. На глазах у тысяч зрителей она дышала огнем, стреляла ногами из лука, ходила по битому стеклу и лезвиям ножей. А затем решила взять новую высоту и взмыть под купол — на восемь метров над землей. И все было прекрасно до того момента, пока ее жизнь не изменил один несчастный случай.

В конце декабря 2022 года Казакова выступала на новогоднем корпоративе в одном из самых популярных ресторанов Бишкека. Изюминкой номера был необычный реквизит — подвешенная под потолком двухметровая люстра весом 95 килограммов, на которой гимнастка показывала различные трюки. Все произошло за 15 секунд до финала: металлическая конструкция внезапно сорвалась и рухнула вниз вместе с Жибек.

«Просто оторвался трос. Не выдержал или его перетянули, так и непонятно. Даже когда я падала, я думала, какой позор, вот сейчас встану и доделаю этот элемент. Но встать я не смогла», — сказала она в интервью «Комсомольской правде».

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Оказалось, что артистка сломала семь ребер, к тому же ее мучила боль в ногах. Главную травму заметили только через десять дней — компьютерная томография показала перелом четырех позвонков, один из которых был разбит вдребезги. Тогда провели срочную операцию и установили в позвоночнике титановую конструкцию с четырьмя винтами.

Меньше чем через полгода один из винтов сломался, и Казаковой провели еще одну операцию в Киргизии, удлинив конструкцию. Травма сильно изменила образ жизни девушки, ей было больно стоять и сидеть.

«Я не могла сидеть без боли, часами просто лежала... В эти моменты меня очень поддерживала моя мама и семья. Мы стали искать варианты для новой операции, Турция оказалась очень дорогой — около 30 тысяч долларов просили. Знакомые посоветовали обратиться к новосибирским врачам в Россию, и я подала заявку на сайте НИИТО. Операция была платной, ресторан, где все случилось, и подписчики из Киргизии, России, Казахстана, Турции, Франции, Германии и Австралии помогли закрыть сбор».

Воздушная гимнастка Жибек Казакова
Фото соцсети

Тяжелая операция

В таком состоянии Жибек попала в Новосибирск, в Центр хирургии позвоночника, где в январе ей сделали сложнейшую операцию: на первом этапе достали обломки, а на втором — удалили сломанный позвонок, на его место поставили особый имплант. А в финале установили сложную конструкцию из 12 винтов и штанги. Это даст возможность Казаковой нормально и без боли ходить.

Сейчас гимнастка проходит курс восстановления и уже заявила о том, что не планирует возвращаться под купол. Она мечтает о семье и путешествиях: «Изначально я мечтала путешествовать с цирком по миру, заниматься любимым делом. Но после второй операции решила, что назад в цирковую сферу не вернусь — не для того я столько страдаю, чтобы вновь идти и рисковать. Сейчас я хочу поездить по миру, посетить разные страны и достать диплом менеджера, чтобы работать. Мечтаю выйти замуж и завести семью».

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