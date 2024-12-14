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Глупость или наглая провокация? Литовскую спортсменку убрали с чемпионата мира за антироссийскую футболку

Литовскую спортсменку убрали с ЧМ по фитнесу за антироссийскую футболку
Егор Сергеев
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Корнелия Дудайте.
Фото соцсети
Захотела выразить гражданскую позицию на турнире по функциональному фитнесу.

В Будапеште в эти дни проходит чемпионат мира по функциональному фитнесу, на который в том числе допустили и наших спортсменов под нейтральным флагом. Они прилетели в Венгрию в мощном составе: больше 30 человек. Не обошлось без политического скандала. Главная его виновница — литовка Корнелия Дудайте, которая появилась в зале в антироссийской футболке.

Что произошло

Девушка из Литвы надела футболку с украинским флагом и надписью Make Russia Small Again («Сделаем Россию снова маленькой»). Это переделанный слоган президента США Дональда Трампа — Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»). Ранее похожую майку можно было заметить на президенте Украины Владимире Зеленском, а также в руках у Петра Порошенко.

По словам Дудайте, таким образом она хотела выразить свою гражданскую позицию.

«Я надела эту футболку, потому что русские были с названием своей страны на одежде, хотя им это запрещено», — рассказала Дудайте в интервью LRT.

Отец российского спортсмена Карима Янчинова Самир посчитал это «антироссийским демаршем» и обратился к организаторам. Те попросили литовку переодеться, но она отказалась. В итоге Корнелию дисквалифицировали, а вся сборная Литвы в знак протеста снялась с турнира.

«Спасибо за справедливое решение оргкомитету чемпионата мира», — сообщил РИА «Новости» Самир Янчинов.

По его словам, Литва крайне пренебрежительно и недостойно повела себя по отношению к участникам соревнований. Однако западная пресса ожидаемо сделала из Дудайте жертву.

«Такое чувство, что ее демарша и дисквалификации на первенстве мира литовские и западные СМИ в целом только и ждали, сделали из нее жертву, такую бедненькую, невинную девочку, а большие дяди ее обидели», — добавил Янчинов.

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На этом история не закончилась

После скандала Международная федерация функционального фитнеса (iF3) опубликовала у себя на сайте заявление, в котором расписала свое видение ситуации... в извинительном ключе!

«Мы были опечалены известием о снятии команды Литвы с чемпионата мира после первого дня соревнований. Мы твердо убеждены, что спорт должен оставаться аполитичным и открытым для всех... Название «Россия» было неправильно указано на карточках с именами спортсменов, и в течение некоторого времени в начале первого дня команда комментаторов называла этих спортсменов российскими спортсменами. iF3 глубоко сожалеет об упущениях, которые привели к отказу литовской команды, и берет на себя полную ответственность за нашу неспособность четко отстоять аполитичный характер мероприятия. Обязуемся не допустить подобного в будущем. Мы с нетерпением ждем возвращения литовских спортсменов на площадку в 2025 году», — указано в тексте.

Что интересно, следующий чемпионат мира пройдет как раз таки в Литве. А будут ли там ждать наших спортсменов?

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