Сборная России оступилась в матче с Нигерией, важная победа Андреевой, Разина отстранили. События 6 октября

Главные события вторника — в обзоре «СЭ».

Сборная России по футболу упустила победу над Нигерией в товарищеском матче, теннисистки Мирра Андреева и Екатерина Александрова вышли в 1/4 финала турнира в Пекине, «Металлург» отстранил тренера Андрея Разина от работы. Рассказываем о главных спортивных событиях, произошедших во вторник, 6 октября.

Сборная России не удержала преимущество

Сборная России завершила сбор ничьей с Нигерией — 3:3. Матч в Нижнем Новгороде быстро пошел не по сценарию хозяев: Келечи Ихеаначо открыл счет уже на 10-й минуте.

Подопечные Валерия Карпина ответили до перерыва. Сначала Лечи Садулаев сравнял счет на 30-й минуте, затем Матвей Кисляк вывел команду вперед. Во втором тайме Алексей Миранчук сделал 3:1, и казалось, что сборная доведет встречу до победы.

Но Нигерия не посыпалась. На 78-й минуте гости сократили отставание, а на 90+4-й Акор Адамс сравнял счет. Для России это получился самый серьезный осенний тест: соперник наказал почти за все ошибки.

Андреева за час вышла в четвертьфинал и сыграет с Александровой

Утро в Пекине получилось для российских теннисисток идеальным. Мирра Андреева в четвертом круге турнира победила украинку Дарью Снигур — 6:2, 6:2. Матч продолжался 1 час 4 минуты. Россиянка сделала 6 эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9.

Главный итог — не только четвертьфинал. Андреева впервые в карьере гарантировала себе участие в Итоговом турнире в одиночном разряде, который пройдет с 8 по 15 ноября в Индиан-Уэллсе.

Следующей соперницей Мирры станет Екатерина Александрова. Она так же уверенно прошла чешку Линду Носкову — 6:2, 6:2. Сделала 6 эйсов и реализовала 4 брейк-пойнта из 5.

Новак Джокович. Фото Reuters

Джокович взял 102-й титул. Финал закончился снятием де Минаура

Новак Джокович победил на турнире в Пекине. Финал против Алекса де Минаура получился странным: серб выиграл первый сет на тай-брейке — 7:6 (7:3), а во второй партии австралиец после 1:0 снялся из-за проблем с левым бедром.

39-летний Джокович взял свой 102-й титул ATP в одиночном разряде (146 финалов) и первый с ноября 2025-го (Афины). Новак снова показал главное качество поздней версии себя: ему уже не обязательно выглядеть свежим весь матч, но он все еще умеет забирать ключевые отрезки.

СКА пропустил пять от «Северстали», «Автомобилист» разгромил «Авангард»

В игровом расписании КХЛ было три матча. Самый крупный счет дня — в Санкт-Петербурге: СКА уступил «Северстали» — 2:5. У хозяев дубль оформил Данил Аймурзин, но череповчане ответили пятью шайбами и забрали яркую гостевую победу.

«Автомобилист» дома разгромил «Авангард» — 4:0. За екатеринбуржцев забили Кэйл Клэг, Александр Шаров, Александр Кадейкин и Джесси Блэкер. Александр Барабанов и Адам Ружичка сделали по 2 результативные передачи.

В Челябинске «Амур» обыграл «Трактор» — 2:1. Победную шайбу на 58-й минуте забросил Илья Лихачев. «Трактор» перебросал соперника 44-21, но этого не хватило даже для очка.

Япония забрала два золота на ЧМ по дзюдо, Россия пока с одной бронзой

На чемпионате мира по дзюдо в Баку 6 октября разыграли награды в категориях до 73 кг у мужчин и до 57 кг у женщин. Оба золота ушли в копилку сборной Японии: Рюга Танака выиграл мужской турнир, Акари Омори — женский.

У России после трех соревновательных дней остается одна бронза — в активе Сабины Гилязовой в категории до 48 кг. В медальном зачете сборная делит девятое место. Лидирует Япония — 5 золотых медалей и 7 наград всего.

Андрей Разин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Металлург» отстранил Разина, хотя идет первым на «Востоке»

Главная внутренняя новость КХЛ — решение «Металлурга» по Андрею Разину. Магнитогорский клуб отстранил главного тренера от работы из-за разногласий с игроками. Исполняющим обязанности назначен Владимир Воробьев.

Ситуация громкая, ведь «Металлург» не проваливался по результатам. После 13 матчей команда набрала 19 очков и лидирует в Восточной конференции. Но клуб официально признал проблему внутри коллектива. Последней игрой перед решением стало домашнее поражение от «Адмирала» — 2:5.

Разин привел «Металлург» к Кубку Гагарина в сезоне-2023/24. Клуб говорит об отстранении, а не об увольнении. Поэтому главный вопрос ближайших дней — вернется ли тренер к команде или пауза станет началом расставания.

Медведев извинился перед болельщиком после дисквалификации

История Даниила Медведева в Пекине получила продолжение уже за пределами корта. Россиянин навестил в больнице болельщика, в которого попал мячом во время полуфинала с Новаком Джоковичем, и принес извинения. По сообщениям китайских СМИ, Медведев подарил пострадавшему ракетку с автографом.

Сам эпизод остается болезненным для Даниила. Дисквалификация лишила его финала, рейтинговых очков и крупной суммы призовых. Теперь вопрос не только в последствиях для гонки к Итоговому турниру, но и в реакции самого Медведева. Для него это тот случай, когда следующий матч будет важен не меньше любого заявления.

Криштиану Роналду. Фото Reuters

Заявление Роналду

Криштиану Роналду подробно объяснил отъезд из расположения сборной Португалии. По словам 41-летнего форварда, после ЧМ-2026 он был близок к завершению карьеры в национальной команде, но президент местной федерации попросил его пересмотреть решение.

Сам нападающий утверждает, что поддержал назначение Жорже Жезуша и договорился с тренером о роли на октябрьский сбор. Конфликт, по версии капитана, начался в матче с Норвегией. Ветеран считал, что не должен появляться на поле, но Жезуш попросил его быть готовым сыграть 30 минут. Форвард согласился, разминался со второго тайма, но так и не вышел.

После этого Криштиану заявил, что тренер не сдержал слово. Роналду также извинился перед болельщиками за поведение после финального свистка и уход из сборной. При этом он подчеркнул, что готов принять возможную санкцию от федерации, а после ее завершения снова быть доступным для национальной команды. То есть это не прощание со сборной, по крайней мере по версии самого Криштиану.