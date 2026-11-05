Медведев и Хачанов вылетели с «мастерса», «Фенербахче» победил «Ливерпуль», СКА разгромлен: итоги дня 4 ноября

Главные события среды.

В среду, 4 ноября, российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов сенсационно завершили выступление на «мастерсе» в Париже уже во втором круге. В Лиге чемпионов «Фенербахче» обыграл «Ливерпуль» (3:2), а «Реал» вырвал победу у АЕК (3:2). Владивостокский «Адмирал» разгромил СКА со счетом 4:0 в КХЛ, а в НХЛ «Виннипег» совершил невероятный камбэк, отыграв четыре шайбы у «Монреаля». Болгарский штангист Карлос Насар установил три мировых рекорда на чемпионате мира в Нинбо, а российская пловчиха Серафима Фокина завоевала второе золото юношеской Олимпиады. Главные события среды — в обзоре «СЭ».

Медведев и Хачанов выбыли на старте «мастерса» в Париже

Российские теннисисты неудачно выступили на заключительном в сезоне турнире серии «мастерс» в Париже. Даниил Медведев, получивший четвертый номер посева, уступил перуанцу Игнасио Бусе во втором круге со счетом 4:6, 4:6. Матч продолжался 1 час 38 минут. Для россиянина это пятый случай в девяти выступлениях на парижском турнире, когда он проиграл свой первый матч в основной сетке.

Карен Хачанов также завершил выступление на турнире. Россиянин уступил португальцу Нуну Боржешу — 3:6, 4:6.

Лига чемпионов: «Фенербахче» обыграл «Ливерпуль», «Комо» забил 9 мячей «Лансу»

В четвертом туре общего этапа Лиги чемпионов три матча завершились волевыми победами.

«Фенербахче» на своем поле обыграл «Ливерпуль» со счетом 3:2. Англичане дважды выходили вперед благодаря голам Трея Ньони (25-я минута) и вышедшего на замену Александра Исака (69-я). Однако хозяева оба раза отыгрывались: Мейсон Гринвуд сделал счет 1:1 (29-я), Арчи Браун — 2:2 (73-я). А Ведат Муричи принес стамбульцам победу (79-я).

В параллельной встрече АЕК из Афин едва не отобрал очки у «Реала», дважды ведя в счете. Абубакари Койта открыл счет на 12-й минуте, но на 32-й Джуд Беллингем восстановил равновесие. После перерыва Ставрос Пилиос вновь вывел греков вперед на 75-й минуте, однако Килиан Мбаппе практически сразу ответил своим голом. Победу мадридцам принес Федерико Вальверде, отличившийся на 90+2-й минуте.

Волевую победу одержал и «Викинг»: норвежцы пропустили от «Сабаха», но победили 4:1.

Самый крупный счет игрового дня был зафиксирован во Франции, где «Комо» разгромил «Ланс» — 9:1. Также «Манчестер Сити» победил «Лейпциг» (3:2), «Порту» обыграл «Наполи» (4:1), «Арсенал» справился со «Славией» (2:1), дортмундская «Боруссия» взяла верх над «Бетисом» (2:1), «Брюгге» победил ПСВ (2:1).

Лига Европы: «Ренн» и «Олимпиакос» разошлись миром

В среду состоялся единственный матч четвертого тура общего этапа Лиги Европы. Французский «Ренн» и греческий «Олимпиакос» сыграли вничью — 0:0. Встреча изначально была запланирована на четверг, 5 ноября, но УЕФА перенесла ее на день раньше из-за запланированных во Франции забастовок и протестов, которые могли повлиять на обеспечение безопасности.

Украинский нападающий Роман Яремчук вышел на замену во втором тайме, но результативными действиями не отметился. «Олимпиакос» впервые в нынешнем розыгрыше турнира потерял очки: после четырех матчей у греческой команды 10 баллов. «Ренн» сыграл вничью в третий раз и имеет в активе шесть очков.

«Адмирал» разгромил СКА, забил даже вратарь Бояркин

В FONBET чемпионате КХЛ 4 ноября состоялись пять матчей. Главной неожиданностью стало поражение петербургского СКА от владивостокского «Адмирала» со счетом 0:4. Голами у победителей отметились Егор Чезганов, Иван Янченко и Даниэль Усманов. Четвертую шайбу записали на голкипера Никиту Бояркина, который также оформил сухарь и отразил 39 бросков.

На 54-й минуте, когда СКА играл в большинстве и заменил вратаря шестым полевым игроком, неточная передача петербургской команды привела к попаданию шайбы в собственные пустые ворота. Последним из игроков «Адмирала» ее коснулся Бояркин, поэтому авторство гола отдали именно ему. Голкипер стал шестым вратарем в истории КХЛ, которому засчитали заброшенную шайбу.

В другом матче новосибирская «Сибирь» на своем льду обыграла казанский «Ак Барс» — 3:1. У победителей отличились Александр Кисаков, Александр Яремчук и Степан Никулин, у гостей единственную шайбу забросил Григорий Денисенко. Также «Салават Юлаев» разгромил «Ладу» — 5:0, «Трактор» обыграл «Барыс» — 2:1, а ярославский «Локомотив» на выезде переиграл московский «Спартак» — 4:1.

НХЛ: «Виннипег» совершил невероятный камбэк, «Коламбус» забросил семь шайб «Колорадо»

В ночь на 4 ноября в НХЛ состоялись 11 матчей. «Нью-Йорк Рейнджерс» дома обыграл «Сент-Луис» со счетом 3:1, прервав серию из четырех поражений.

«Коламбус Блю Джекетс» неожиданно разгромил «Колорадо Эвеланш» — 7:2. «Тампа-Бэй» была сильнее «Детройта» — 4:2, дубль оформил Брэйден Пойнт. «Вегас» на выезде одолел «Питтсбург» — 3:2. Томаш Гертл забросил две шайбы, включая победную за 35 секунд до окончания третьего периода.

Еще более драматично сложилась встреча «Вашингтона» и «Далласа». «Старз» победили со счетом 6:5, а Джейсон Робертсон оформил натуральный хет-трик за 5 минут 20 секунд во втором периоде.

«Виннипег» совершил один из самых невероятных камбэков сезона: уступая «Монреалю» 0:4, команда забросила четыре шайбы за последние 2 минуты 8 секунд основного времени, а затем вырвала победу в овертайме — 5:4. Победный гол забил Дилан Сэмберг. Этот камбэк стал самым поздним в истории НХЛ при отставании в четыре шайбы.

В остальных матчах игрового дня «Миннесота» обыграла «Филадельфию» (4:2), «Юта» победила «Торонто» (3:2), «Нью-Джерси» справился с «Эдмонтоном» в серии буллитов (4:3), «Нэшвилл» оказался сильнее «Каролины» (4:1), а «Анахайм» переиграл «Ванкувер» (5:4).

Болгарин Насар установил три мировых рекорда на ЧМ по тяжелой атлетике

На чемпионате мира по тяжелой атлетике в китайском Нинбо болгарский штангист Карлос Насар завоевал золото в весовой категории до 95 кг, установив сразу три мировых рекорда: в рывке он поднял 185 кг, в толчке — 230 кг, а сумма двоеборья составила 415 кг. Насар успешно выполнил все шесть попыток.

Серебро досталось казахстанцу Нургиссе Адилетулы с результатом 399 кг (182+217), бронза — иранцу Али Алипуру (396 кг; 181+215).

Фокина завоевала второе золото юношеской Олимпиады

Российская пловчиха Серафима Фокина стала победительницей заплыва на 50 метров баттерфляем на юношеских Олимпийских играх в Дакаре. 17-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 27,28 секунды. Второй стала хорватка Ана Бобанович (27,33), третьей — мексиканка Виктория Фернанда Гарсия Кальдера (27,49).

Для Фокиной это уже вторая золотая медаль на соревнованиях в Сенегале. 1 ноября она выиграла стометровку баттерфляем с результатом 59,81 секунды.

Россиянка продолжит выступление на Играх и 6 ноября — примет участие в заплыве на 200 метров баттерфляем.