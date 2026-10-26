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Спортивные итоги 25 октября 2026: Зенит на первом месте в РПЛ, победа Даниила Медведева в Алматы, серебро Бойковой и Козловского на Гран-при ISU, бронза Маринова и Найдина на ЧМ по гимнастике

«Зенит» вышел на первое место в РПЛ, Медведев защитил титул в Алматы, Бойкова и Козловский взяли серебро во Франции: итоги дня 25 октября

Екатерина Зобова
Шеф отдела информации
Даниил Медведев.
Фото Getty Images
Главные события воскресенья.

В воскресенье, 25 октября, «Зенит» благодаря победе над махачкалинским «Динамо» (2:0) вышел на первое место в РПЛ. Даниил Медведев защитил титул в Алматы, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали серебро на этапе Гран-при ISU во французском Анже. В КХЛ ЦСКА обыграл СКА, в НХЛ Дмитрий Симашев оформил первый дубль в карьере, а на чемпионате мира по борьбе Артур Саргсян пробился в финал. Главные события дня — в обзоре «СЭ».

«Зенит» вышел на первое место в РПЛ

Петербургский «Зенит» одержал пятую победу подряд в РПЛ, обыграв на «Газпром Арене» махачкалинское «Динамо» — 2:0. Оба мяча были забиты с пенальти: на 63-й минуте отличился Фелипе Аугусто, а на 77-й — Максим Глушенков. Благодаря этой победе «Зенит» набрал 27 очков и вышел на первое место в турнирной таблице, опережая московские ЦСКА и «Динамо» на два очка.

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В других матчах 12-го тура «Ростов» на своем поле обыграл «Локомотив» — 2:0. Счет открыл Олакунле Олусегун на 12-й минуте, а Андрей Лангович удвоил преимущество на 24-й. В московском дерби ЦСКА переиграл «Спартак» — 2:0. Мячи на счету Кирилла Глебова и Тамерлана Мусаева.

«Манчестер Юнайтед» разгромлен «Борнмутом»

«Манчестер Юнайтед» потерпел домашнее поражение от «Борнмута» в 8-м туре АПЛ — 0:3. Гости забили два гола и довершили разгром на 71-й минуте усилиями Эванилсона. Главный тренер Майкл Кэррик пошел на отчаянный шаг, оставив капитана Бруну Фернандеша на скамейке запасных, но это не помогло.

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«Юнайтед» не побеждает уже восемь матчей подряд во всех турнирах и шесть игр в АПЛ. С 7 очками после восьми туров клуб занимает 16-е место, находясь всего в двух очках от зоны вылета.

Маринов и Найдин завоевали по бронзе

В заключительный день чемпионата мира по спортивной гимнастике в Роттердаме российские спортсмены завоевали две бронзовые медали. Даниел Маринов стал третьим в упражнениях на параллельных брусьях с результатом 14,866 балла, уступив китайцу Цзоу Цзинъюаню (15,733) и хорвату Илье Ковтуну (14,900). Для 22-летнего гимнаста это уже вторая медаль турнира — ранее он вместе с командой завоевал серебро в командном многоборье.

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Сергей Найдин взял бронзу в упражнениях на перекладине с оценкой 14,800 балла. Столько же набрал занявший второе место японец Синносукэ Ока — серебро досталось ему лишь по дополнительным показателям. 20-летний россиянин впервые поднялся на пьедестал взрослого чемпионата мира в личном виде. По итогам турнира мужская сборная России завоевала олимпийскую лицензию на Игры-2028, а женская команда, выступавшая без трех лидеров (Мельникова, Листунова, Калмыкова не получили визы), осталась без путевки.

Бойкова и Козловский — серебро во Франции

На Гран-при ISU во французском Анже российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали серебро в соревнованиях спортивных пар. По итогам двух программ они набрали 197,66 балла. Победу одержали представляющие Грузию Анастасия Метёлкина и Лука Берулава. Для россиян это первая медаль Гран-при ISU за пять лет — с тех пор, как наши фигуристы были отстранены от международных соревнований.

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На втором этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге победы одержали: Владислав Дикиджи в мужском одиночном катании (297,67), Анастасия Мишина и Александр Галлямов в парах (212,78), Ксения Синицына в женском одиночном (205,34) и Василиса Кагановская и Максим Некрасов в танцах на льду (203,03).

Медведев защитил титул в Алматы

Даниил Медведев защитил титул на турнире ATP 250 в Алматы, в финале переиграв грузина Николоза Басилашвили в трёх сетах — 6:7 (8:10), 6:1, 6:3. Матч продолжался 1 час 53 минуты. Россиянин начал встречу с проигранного тай-брейка, но затем доминировал на корте, сделав 22 эйса и отдав сопернику лишь четыре гейма в двух оставшихся партиях.

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Для Медведева это 25-й титул в карьере и четвёртый в сезоне после побед в Брисбене, Дубае и Ханчжоу. Примечательно, что россиянин впервые в карьере сумел защитить титул, выиграв один и тот же турнир два года подряд.

ЦСКА обыграл СКА, «Амур» всухую одолел «Адмирал»

В FONBET чемпионате КХЛ 25 октября состоялись шесть матчей. Центральным стало дерби в Санкт-Петербурге, где ЦСКА в гостях переиграл СКА — 3:1. Московские армейцы забросили две шайбы во втором периоде и удержали преимущество, прервав победную серию соперника. Для москвичей это вторая победа над одноклубниками в сезоне.

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В других матчах «Амур» в дальневосточном дерби разгромил «Адмирал» — 3:0, «Ак Барс» победил «Салават Юлаев» — 2:1 (ОТ), «Локомотив» минимально переиграл «Северсталь» — 1:0, «Сочи» на выезде победил «Ладу» — 4:3, а «Шанхайские Драконы» в серии буллитов оказались сильнее «Спартака» — 4:3 Б.

Симашев оформил первый дубль, Капризов набрал два очка

В ночь на 25 октября в НХЛ российский защитник «Юты» Дмитрий Симашев оформил первый дубль в карьере в матче против «Тампы» — 5:4 ОТ. Он сравнял счет в концовке второго периода, а в овертайме принес своей команде победу.

Кирилл Капризов набрал 2 (1+1) очка в победном матче «Миннесоты» против «Сиэтла» — 5:1, забросив 12-ю шайбу в сезоне и разделив лидерство в снайперской гонке с Леоном Драйзайтлем. Александр Овечкин очков не набрал, но «Вашингтон» в овертайме победил «Баффало» — 4:3 ОТ.

Дмитрий Симашев.
Фото Getty Images

Саргсян вышел в финал ЧМ в Астане

На чемпионате мира по греко-римской борьбе в Астане российский борец Артур Саргсян (до 97 кг) пробился в финал. В полуфинале он победил олимпийского чемпиона из Ирана Мохаммадхади Сарави со счетом 5:1, взяв реванш за поражения на чемпионатах мира 2021 и 2025 годов. В решающей схватке за золото Саргсян встретится с белорусом Кириллом Маскевичем.

Еще один россиянин Гамзат Гаджиев (до 82 кг) не смог завоевать бронзу: в схватке за третье место он уступил молдаванину Михаилу Браду. Сергей Семенов (до 130 кг) выбыл из борьбы за медали на стадии 1/8 финала, уступив китайцу Венхао Жиангу — 3:4.

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