«Зенит» вышел на первое место в РПЛ, Медведев защитил титул в Алматы, Бойкова и Козловский взяли серебро во Франции: итоги дня 25 октября

Главные события воскресенья.

В воскресенье, 25 октября, «Зенит» благодаря победе над махачкалинским «Динамо» (2:0) вышел на первое место в РПЛ. Даниил Медведев защитил титул в Алматы, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали серебро на этапе Гран-при ISU во французском Анже. В КХЛ ЦСКА обыграл СКА, в НХЛ Дмитрий Симашев оформил первый дубль в карьере, а на чемпионате мира по борьбе Артур Саргсян пробился в финал. Главные события дня — в обзоре «СЭ».

«Зенит» вышел на первое место в РПЛ

Петербургский «Зенит» одержал пятую победу подряд в РПЛ, обыграв на «Газпром Арене» махачкалинское «Динамо» — 2:0. Оба мяча были забиты с пенальти: на 63-й минуте отличился Фелипе Аугусто, а на 77-й — Максим Глушенков. Благодаря этой победе «Зенит» набрал 27 очков и вышел на первое место в турнирной таблице, опережая московские ЦСКА и «Динамо» на два очка.

В других матчах 12-го тура «Ростов» на своем поле обыграл «Локомотив» — 2:0. Счет открыл Олакунле Олусегун на 12-й минуте, а Андрей Лангович удвоил преимущество на 24-й. В московском дерби ЦСКА переиграл «Спартак» — 2:0. Мячи на счету Кирилла Глебова и Тамерлана Мусаева.

«Манчестер Юнайтед» разгромлен «Борнмутом»

«Манчестер Юнайтед» потерпел домашнее поражение от «Борнмута» в 8-м туре АПЛ — 0:3. Гости забили два гола и довершили разгром на 71-й минуте усилиями Эванилсона. Главный тренер Майкл Кэррик пошел на отчаянный шаг, оставив капитана Бруну Фернандеша на скамейке запасных, но это не помогло.

«Юнайтед» не побеждает уже восемь матчей подряд во всех турнирах и шесть игр в АПЛ. С 7 очками после восьми туров клуб занимает 16-е место, находясь всего в двух очках от зоны вылета.

Маринов и Найдин завоевали по бронзе

В заключительный день чемпионата мира по спортивной гимнастике в Роттердаме российские спортсмены завоевали две бронзовые медали. Даниел Маринов стал третьим в упражнениях на параллельных брусьях с результатом 14,866 балла, уступив китайцу Цзоу Цзинъюаню (15,733) и хорвату Илье Ковтуну (14,900). Для 22-летнего гимнаста это уже вторая медаль турнира — ранее он вместе с командой завоевал серебро в командном многоборье.

Сергей Найдин взял бронзу в упражнениях на перекладине с оценкой 14,800 балла. Столько же набрал занявший второе место японец Синносукэ Ока — серебро досталось ему лишь по дополнительным показателям. 20-летний россиянин впервые поднялся на пьедестал взрослого чемпионата мира в личном виде. По итогам турнира мужская сборная России завоевала олимпийскую лицензию на Игры-2028, а женская команда, выступавшая без трех лидеров (Мельникова, Листунова, Калмыкова не получили визы), осталась без путевки.

Бойкова и Козловский — серебро во Франции

На Гран-при ISU во французском Анже российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали серебро в соревнованиях спортивных пар. По итогам двух программ они набрали 197,66 балла. Победу одержали представляющие Грузию Анастасия Метёлкина и Лука Берулава. Для россиян это первая медаль Гран-при ISU за пять лет — с тех пор, как наши фигуристы были отстранены от международных соревнований.

На втором этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге победы одержали: Владислав Дикиджи в мужском одиночном катании (297,67), Анастасия Мишина и Александр Галлямов в парах (212,78), Ксения Синицына в женском одиночном (205,34) и Василиса Кагановская и Максим Некрасов в танцах на льду (203,03).

Медведев защитил титул в Алматы

Даниил Медведев защитил титул на турнире ATP 250 в Алматы, в финале переиграв грузина Николоза Басилашвили в трёх сетах — 6:7 (8:10), 6:1, 6:3. Матч продолжался 1 час 53 минуты. Россиянин начал встречу с проигранного тай-брейка, но затем доминировал на корте, сделав 22 эйса и отдав сопернику лишь четыре гейма в двух оставшихся партиях.

Для Медведева это 25-й титул в карьере и четвёртый в сезоне после побед в Брисбене, Дубае и Ханчжоу. Примечательно, что россиянин впервые в карьере сумел защитить титул, выиграв один и тот же турнир два года подряд.

ЦСКА обыграл СКА, «Амур» всухую одолел «Адмирал»

В FONBET чемпионате КХЛ 25 октября состоялись шесть матчей. Центральным стало дерби в Санкт-Петербурге, где ЦСКА в гостях переиграл СКА — 3:1. Московские армейцы забросили две шайбы во втором периоде и удержали преимущество, прервав победную серию соперника. Для москвичей это вторая победа над одноклубниками в сезоне.

В других матчах «Амур» в дальневосточном дерби разгромил «Адмирал» — 3:0, «Ак Барс» победил «Салават Юлаев» — 2:1 (ОТ), «Локомотив» минимально переиграл «Северсталь» — 1:0, «Сочи» на выезде победил «Ладу» — 4:3, а «Шанхайские Драконы» в серии буллитов оказались сильнее «Спартака» — 4:3 Б.

Симашев оформил первый дубль, Капризов набрал два очка

В ночь на 25 октября в НХЛ российский защитник «Юты» Дмитрий Симашев оформил первый дубль в карьере в матче против «Тампы» — 5:4 ОТ. Он сравнял счет в концовке второго периода, а в овертайме принес своей команде победу.

Кирилл Капризов набрал 2 (1+1) очка в победном матче «Миннесоты» против «Сиэтла» — 5:1, забросив 12-ю шайбу в сезоне и разделив лидерство в снайперской гонке с Леоном Драйзайтлем. Александр Овечкин очков не набрал, но «Вашингтон» в овертайме победил «Баффало» — 4:3 ОТ.

Дмитрий Симашев. Фото Getty Images

Саргсян вышел в финал ЧМ в Астане

На чемпионате мира по греко-римской борьбе в Астане российский борец Артур Саргсян (до 97 кг) пробился в финал. В полуфинале он победил олимпийского чемпиона из Ирана Мохаммадхади Сарави со счетом 5:1, взяв реванш за поражения на чемпионатах мира 2021 и 2025 годов. В решающей схватке за золото Саргсян встретится с белорусом Кириллом Маскевичем.

Еще один россиянин Гамзат Гаджиев (до 82 кг) не смог завоевать бронзу: в схватке за третье место он уступил молдаванину Михаилу Браду. Сергей Семенов (до 130 кг) выбыл из борьбы за медали на стадии 1/8 финала, уступив китайцу Венхао Жиангу — 3:4.