Канцеров сделал первый хет-трик в НХЛ, «Северсталь» выиграла шестой матч подряд: итоги дня 23 ноября

Медведев после Итогового турнира ATP сохранил место в топ-5 рейтинга.

В понедельник, 23 ноября, «Северсталь» одержала шестую победу подряд в КХЛ, а нападающий «Чикаго» Роман Канцеров сделал первый хет-трик в НХЛ. Александра Трусова показала четверной флип на тренировке, а Федерация фигурного катания России изменила правила отбора на международные старты. Главные события дня — в обзоре «СЭ».

Перформанс Канцерова

Российский нападающий «Чикаго» Роман Канцеров провел лучший матч в своей карьере в НХЛ. В гостевой встрече с «Ванкувером» 22-летний форвард оформил первый хет-трик в лиге, добавил результативную передачу и помог своей команде победить — 6:3.

«Блэкхокс» начали встречу с четырех безответных шайб. Уже на первой минуте счет открыл Фрэнк Назар, вскоре Канцеров ассистировал Тайлеру Бертуцци, а на 12-й минуте отличился сам, реализовав большинство. После четвертого гола белорусский вратарь хозяев Никита Толопило отправился на скамейку запасных, уступив место Кевину Ланкинену.

«Ванкувер» сократил отставание, но в середине второго периода россиянин замкнул передачу Алекса Власича. В заключительной двадцатиминутке Канцеров оформил хет-трик, добив шайбу после броска Патрика Кейна в большинстве.

Победа получилась особенно важной для «Чикаго» на фоне травмы Коннора Бедарда. Лидеру команды предстоит операция на правом плече, из-за которой он выбыл на неопределенный срок.

Дополнительная нагрузка легла на других нападающих, и Канцеров справился с ней блестяще.

В 24 матчах нынешнего сезона россиянин набрал 18 (13+5) очков и вышел на первое место в гонке бомбардиров среди новичков НХЛ. Кроме того, он стал первым новичком «Чикаго» после Бедарда в марте 2024 года, которому удалось набрать четыре очка за одну встречу.

Кучеров забил «Баффало», но оказался на скамейке запасных

Российский нападающий Никита Кучеров забросил десятую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ, однако его «Тампа» потерпела крупное домашнее поражение от «Баффало» — 2:6.

На 13-й минуте россиянин реализовал большинство, сравняв счет после передач Джейка Гюнцеля и Джона Карлсона. Для Кучерова этот гол стал десятым в сезоне. Всего в 23 матчах он набрал 32 (10+22) очка.

Однако во втором периоде «Баффало» забросил три безответные шайбы, причем дважды отличился Тэйдж Томпсон. После 40 минут «Тампа» уступала 1:4. В начале третьего периода хозяева сократили отставание, но затем пропустили еще дважды.

Самый обсуждаемый эпизод произошел после пятого гола гостей. Главный тренер Джон Купер на несколько минут оставил на скамейке всю ведущую тройку нападения — Кучерова, Брэйдена Пойнта и Гюнцеля. Камеры показали недовольную реакцию российского форварда, который наблюдал за игрой, скрестив руки на груди.

В дальнейшем Кучеров вернулся на лед, но изменить ход встречи не удалось. «Тампа» прервала серию из двух побед и с 32 очками занимает третье место в Восточной конференции.

«Северсталь» выиграла шестой матч подряд и поднялась на третье место на «Западе»

В единственном матче игрового дня FONBET чемпионата КХЛ «Северсталь» на выезде обыграла «Сибирь» — 4:2. Команда из Череповца продлила победную серию до шести встреч и укрепила позиции в верхней части таблицы Западной конференции.

Гости начали игру очень уверенно. Уже на седьмой минуте Егор Степанов открыл счет, а менее чем через минуту Иван Подшивалов удвоил преимущество «Северстали», отличившись в меньшинстве.

Однако «Сибирь» не позволила сопернику спокойно довести дело до победы. Архип Неколенко реализовал большинство, а в концовке первого периода Александр Першаков восстановил равновесие. На перерыв команды ушли при счете 2:2.

Развязка наступила в заключительной двадцатиминутке. На 45-й минуте Руслан Абросимов вывел череповчан вперед, использовав численное преимущество. За 43 секунды до сирены Адам Лишка отправил шайбу в пустые ворота и установил окончательный результат.

«Северсталь» набрала 38 очков после 29 матчей и занимает третье место на «Западе», уступая только ЦСКА и «Локомотиву». «Сибирь» с 26 баллами после 30 встреч идет десятой в Восточной конференции.

Трусова восстановила четверной флип

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) опубликовала видео с тренировки, на котором чисто исполняет четверной флип.

Последний раз она демонстрировала его в произвольной программе на Олимпиаде-2022. После возвращения в спорт Трусова постепенно восстанавливает четверные и работает над повышением сложности программ.

В нынешнем сезоне 22-летняя фигуристка возобновила международные выступления после рождения ребенка. Она завоевала серебряные медали на этапах Гран-при ISU в Китае и США, где исполняла четверной лутц. Сейчас Александра вновь тренируется под руководством Этери Тутберидзе.

Впереди у Трусовой финал Гран-при, который пройдет с 10 по 13 декабря в китайском Чунцине.

Федерация фигурного катания изменила правила отбора на международные старты

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) утвердила новые критерии формирования сборной для участия в чемпионатах Европы и мира.

Главное новшество касается порядка распределения путевок на международные соревнования. Если Россия получает максимальную квоту в три участника или пары, первые два места на чемпионате страны обеспечивают попадание в состав сборной. Третьего участника, а также запасных рекомендует тренерский совет федерации.

При наличии только одной или двух путевок ситуация меняется. В этом случае даже победа на чемпионате России сама по себе не гарантирует попадания на международный старт. При выборе спортсменов федерация будет учитывать результаты национального первенства, выступления на международных турнирах в первой половине сезона и дополнительные показатели.

Среди критериев — динамика результатов, техническая сложность программ, стабильность выступлений, физическое состояние и конкурентоспособность по сравнению с ведущими иностранными фигуристами. Аналогичные принципы установлены для юниоров.

Окончательные составы утверждает исполком ФФККР по представлению тренерского совета. Таким образом, спортивный результат остается основой отбора, но при ограниченных квотах последнее слово будет за федерацией.

Медведев сохранил пятое место в рейтинге ATP после Итогового турнира

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный мировой рейтинг по итогам турнира в Турине. Даниил Медведев сохранил пятую строчку, несмотря на поражение от Александра Зверева в полуфинале Итогового чемпионата.

На счету 30-летнего россиянина 4220 рейтинговых очков. В Турине он одержал две победы на групповом этапе — над Флавио Коболли и Фрэнсисом Тиафо, уступил Карлосу Алькарасу, а затем проиграл Звереву со счетом 6:7 (0:7), 4:6.

Первой ракеткой мира остался немец Александр Зверев, имеющий 10350 очков. Второе место занимает Янник Синнер, третье — Алькарас, впервые выигравший Итоговый турнир. Американец Бен Шелтон расположился на четвертой позиции.

Другие россияне в первой десятке отсутствуют. Андрей Рублев занимает 23-е место, Карен Хачанов — 24-е, а Роман Сафиуллин находится на 74-й строчке.

ФИФА определилась с хозяйками женских чемпионатов мира 2031 и 2035 годов

Международная федерация футбола (ФИФА) на внеочередном конгрессе утвердила места проведения женских чемпионатов мира 2031 и 2035 годов.

Турнир 2031 года примут сразу четыре страны: США, Мексика, Коста-Рика и Ямайка. Это будет первый женский чемпионат мира с участием 48 сборных. До этого в финальной части соревнований выступали 32 команды.

В 2035 году мировое первенство состоится в Великобритании. Его совместно организуют Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия.

Оба решения приняли единогласно после завершения процедур рассмотрения заявок. Президент ФИФА Джанни Инфантино подчеркнул, что расширение турнира должно способствовать развитию женского футбола и увеличению числа занимающихся этим видом спорта.

Ближайший женский чемпионат мира состоится в 2027 году в Бразилии. Он станет последним в нынешнем формате с участием 32 сборных.

«Челябинск» выиграл четвертый матч подряд в Первой лиге

В заключительной встрече 18-го тура Первой лиги «Челябинск» на своем поле обыграл «Ленинградец» — 2:0.

Первый тайм завершился без голов, а вскоре после перерыва хозяева вышли вперед благодаря точному удару Глеба Мирошниченко. На 73-й минуте Илья Сафронов удвоил преимущество челябинцев и установил окончательный счет.

Для «Челябинска» эта победа стала четвертой подряд. Команда набрала 27 очков и поднялась на восьмую строчку турнирной таблицы. «Ленинградец» с 18 баллами занимает 14-е место.