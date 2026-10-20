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Спортивные итоги 19 октября 2026: Бладцева и Аляева выиграли общий зачет Кубка мира по батуту, рекорд Капризова в НХЛ, 1000-й матч Панина в КХЛ, Валиева вернулась к Тутберидзе, Хачанов расстался с тренером

Капризов установил рекорд «Миннесоты», Панин провел 1000-й матч в КХЛ, а Криштиану наказали на 255 евро: итоги дня 19 октября

Екатерина Зобова
Шеф отдела информации
Кирилл Капризов.
Фото Getty Images
Главные события понедельника.

Россиянки Анжела Бладцева и София Аляева стали победительницами общего зачета Кубка мира по прыжкам на батуте, в НХЛ Кирилл Капризов установил рекорд «Миннесоты» и вместе с Данилой Юровым принес победу «Уайлд», а в КХЛ Григорий Панин провел 1000-й матч, «Северсталь» продлила серию, а «Амур» победил «Барыс». Главные события понедельника — в обзоре «СЭ».

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Бладцева и Аляева выиграли общий зачет Кубка мира

Россиянки Анжела Бладцева и София Аляева стали победительницами общего зачета Кубка мира — 2026 по прыжкам на батуте в синхронных выступлениях. Дуэт набрал 180 очков, выиграв все три этапа, в которых участвовал: в Баку, Алкмаре и Арозе. Примечательно, что россиянки пропустили старты в Португалии, Италии и Германии, но все равно опередили соперниц.

Анжела Бладцева.Хватило побед на трех этапах. Россиянки Бладцева и Аляева выиграли общий зачет Кубка мира по прыжкам на батуте

Второе место заняли канадки Софиан Метот и Сара Милетт (149 очков), третье — белоруски Яна Лебедева и Виолетта Бордиловская (138). Отметим, что россиянки выступали на последнем турнире с флагом и гимном.

Капризов установил рекорд «Миннесоты», а все четыре россиянина набрали очки

В ночь на 19 октября «Миннесота Уайлд» на домашнем льду обыграла «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 2:1. Главными героями встречи стали российские хоккеисты: Данила Юров открыл счет на 19-й минуте после передачи Якова Тренина, а Кирилл Капризов забросил победную шайбу в большинстве на 24-й минуте, ассистировал ему Максим Шабанов. Таким образом, все четыре россиянина «Уайлд» отметились результативными действиями. Игра получилась упорной, «Коламбус» пытался отыграться, но оборона «Миннесоты» выстояла.

Кирилл Капризов.«Стараюсь не думать об этом». Капризов первым забил 10 голов в сезоне и едет к Макдэвиду

Капризов не только принес победу, но и установил рекорд франшизы: для достижения отметки в 10 шайб в сезоне ему потребовалось всего 9 матчей. Предыдущее достижение принадлежало Брайану Ролстону, которому в сезоне-2006/07 понадобилось 12 игр. Форвард также единолично возглавляет снайперскую гонку НХЛ (у ближайшего преследователя Кайла Коннора — 8 голов).

«Северсталь» продлила серию, Панин вошел в клуб рекордсменов

В FONBET чемпионате КХЛ 19 октября состоялись четыре матча. «Северсталь» в Череповце победила нижегородское «Торпедо» — 4:1 и одержала седьмую победу подряд. Череповчане набрали 24 очка после 17 встреч и занимают третье место на «Западе», «Торпедо» с 21 очком идет четвертым.

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Хабаровский «Амур» в своей 1100-й игре в КХЛ на своем льду обыграл астанинский «Барыс» — 5:2. Героем встречи стал Ярослав Лихачев, оформивший хет-трик. Владивостокский «Адмирал» дома оказался сильнее уфимского «Салавата Юлаева» — 2:0. Для капитана «Салавата» Григория Панина этот матч стал 1000-м в КХЛ: 40-летний защитник стал шестым игроком в истории лиги, достигшим этой отметки. Завершился день в Сочи, где местный ХК «Сочи» уступил «Шанхайским Драконам» — 2:5.

Камила Валиева.
Фото Global Look Press

Валиева вернулась к Тутберидзе

Российская фигуристка Камила Валиева вернулась в группу Этери Тутберидзе — спортсменка приступит к занятиям уже на этой неделе. Она тренировалась у специалиста с 2018 по апрель 2025 года, после чего перешла к Светлане Соколовской. Однако все же решила вернуться к своему прежнему наставнику.

Камила Валиева, Этери Тутберидзе и&nbsp;Даниил Глейхенгауз.Валиева по-другому не может. Почему Камила вернулась от Навки к Тутберидзе?

В январе 2024 года CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил — из-за этого сборная России лишилась золота командного турнира Олимпиады-2022, получив бронзу, а сама фигуристка была лишена титула чемпионки Европы. Теперь Камила рассчитывает восстановить форму и вновь заявить о себе после возвращения в спорт.

Хачанов расстался с тренером

Российский теннисист Карен Хачанов объявил о завершении сотрудничества с тренером Ведраном Мартичем, с которым с перерывами работал с 15 лет. «Надо двигаться дальше, попробовать что-то новое», — приводит слова спортсмена First&Red. По словам теннисиста, Мартич вел его на протяжении 10 лет, и за это время Хачанов добился значительных успехов: победа на турнире в Париже в 2018 году, два выхода в полуфиналы Открытого чемпионата США, серебро Олимпиады в Токио.

Карен Хачанов.«Надо двигаться дальше». Хачанов расстался с тренером Мартичем, который стал для него близким другом

Уже известно, что до конца сезона-2026 30-летний россиянин будет работать с Андреем Чесноковым. Хачанов занимает 25-е место в рейтинге ATP и продолжает бороться за возвращение в топ-20. Смена тренера может стать импульсом для нового этапа в карьере.

«Родина» спаслась на 90-й минуте

В 11-м туре РПЛ московская «Родина» и «Оренбург» сыграли вничью в Химках — 2:2. Гости пропустили первыми, затем вышли вперед благодаря дублю Хорди Томпсона (оба гола с пенальти), но хозяева спаслись: отличились Солтмурад Бакаев и Иван Тимошенко на 90-й минуте. Матч получился драматичным: «Оренбург» реализовал два пенальти, но не удержал победу.

«Родина» продолжает борьбу за выживание в РПЛ, набирая важное очко в концовке. Команда под руководством Джонатана Альбы пока не может найти стабильность, но характер, проявленный в концовке, дает надежду на спасение.

Криштиану Роналду.
Фото Getty Images

Роналду дисквалифицирован за самовольный отъезд из сборной

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду дисквалифицирован на 30 дней и оштрафован на 255 евро за самовольный отъезд из расположения национальной команды. 19 из 30 дней дисквалификации уже отбыты, поэтому ноябрьские матчи против Дании и Уэльса он не пропустит. Этот инцидент стал очередной громкой историей в карьере 41-летнего форварда, который продолжает выступать за «Аль-Наср».

Криштиану Роналду.Роналду «сурово» наказали за отъезд из сборной. Форвард заплатит 255 евро — и сможет вернуться уже в ноябре

Роналду уже принес извинения партнерам и болельщикам, но вопрос о его будущем в национальной команде остается открытым.

Литва лишена этапа Кубка мира

Международный союз современного пятиборья (UIPM) лишил Литву права провести этап Кубка мира 2027 года из-за отказа допускать российских и белорусских спортсменов. Соревнования должны были пройти с 13 по 17 апреля в Каунасе. Теперь международная федерация ищет нового организатора, заявки от других стран принимаются до 25 октября.

В июле 2026 года UIPM снял ограничения с российских спортсменов. С 3 августа россияне получили право выступать на взрослых международных соревнованиях под национальным флагом и с гимном. Аналогичное решение в отношении белорусов приняли еще в мае. Литва при этом сохранила запрет на участие представителей обеих стран, из-за чего и потеряла право провести турнир.

Кузнецова среди претендентов на Зал славы

Российская теннисистка Светлана Кузнецова вошла в число претендентов на включение в Зал славы. Ранее в этом году туда был введен только Роджер Федерер, а Кузнецова и Хуан Мартин дель Потро не набрали необходимого процента голосов.

Светлана Кузнецова.Кузнецова поспорит с Барти и дель Потро за попадание в Зал славы. В прошлом году россиянку не выбрали

41-летняя Кузнецова — четырехкратная победительница турниров «Большого шлема» (два раза выигрывала в одиночном разряде, два — в парном), бывшая вторая ракетка мира. Включение в Зал славы стало бы заслуженным признанием ее карьеры. Голосование продолжается, и окончательные результаты будут объявлены позже.

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Григорий Панин
Камила Валиева
Кирилл Капризов
Криштиану Роналду
ФК Родина
ХК Миннесота Уайлд
ХК Северсталь
Анжела Бладцева
Карен Хачанов
Светлана Кузнецова
Этери Тутберидзе
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