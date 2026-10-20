Капризов установил рекорд «Миннесоты», Панин провел 1000-й матч в КХЛ, а Криштиану наказали на 255 евро: итоги дня 19 октября

Главные события понедельника.

Россиянки Анжела Бладцева и София Аляева стали победительницами общего зачета Кубка мира по прыжкам на батуте, в НХЛ Кирилл Капризов установил рекорд «Миннесоты» и вместе с Данилой Юровым принес победу «Уайлд», а в КХЛ Григорий Панин провел 1000-й матч, «Северсталь» продлила серию, а «Амур» победил «Барыс». Главные события понедельника — в обзоре «СЭ».

Бладцева и Аляева выиграли общий зачет Кубка мира

Россиянки Анжела Бладцева и София Аляева стали победительницами общего зачета Кубка мира — 2026 по прыжкам на батуте в синхронных выступлениях. Дуэт набрал 180 очков, выиграв все три этапа, в которых участвовал: в Баку, Алкмаре и Арозе. Примечательно, что россиянки пропустили старты в Португалии, Италии и Германии, но все равно опередили соперниц.

Второе место заняли канадки Софиан Метот и Сара Милетт (149 очков), третье — белоруски Яна Лебедева и Виолетта Бордиловская (138). Отметим, что россиянки выступали на последнем турнире с флагом и гимном.

Капризов установил рекорд «Миннесоты», а все четыре россиянина набрали очки

В ночь на 19 октября «Миннесота Уайлд» на домашнем льду обыграла «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 2:1. Главными героями встречи стали российские хоккеисты: Данила Юров открыл счет на 19-й минуте после передачи Якова Тренина, а Кирилл Капризов забросил победную шайбу в большинстве на 24-й минуте, ассистировал ему Максим Шабанов. Таким образом, все четыре россиянина «Уайлд» отметились результативными действиями. Игра получилась упорной, «Коламбус» пытался отыграться, но оборона «Миннесоты» выстояла.

Капризов не только принес победу, но и установил рекорд франшизы: для достижения отметки в 10 шайб в сезоне ему потребовалось всего 9 матчей. Предыдущее достижение принадлежало Брайану Ролстону, которому в сезоне-2006/07 понадобилось 12 игр. Форвард также единолично возглавляет снайперскую гонку НХЛ (у ближайшего преследователя Кайла Коннора — 8 голов).

«Северсталь» продлила серию, Панин вошел в клуб рекордсменов

В FONBET чемпионате КХЛ 19 октября состоялись четыре матча. «Северсталь» в Череповце победила нижегородское «Торпедо» — 4:1 и одержала седьмую победу подряд. Череповчане набрали 24 очка после 17 встреч и занимают третье место на «Западе», «Торпедо» с 21 очком идет четвертым.

Хабаровский «Амур» в своей 1100-й игре в КХЛ на своем льду обыграл астанинский «Барыс» — 5:2. Героем встречи стал Ярослав Лихачев, оформивший хет-трик. Владивостокский «Адмирал» дома оказался сильнее уфимского «Салавата Юлаева» — 2:0. Для капитана «Салавата» Григория Панина этот матч стал 1000-м в КХЛ: 40-летний защитник стал шестым игроком в истории лиги, достигшим этой отметки. Завершился день в Сочи, где местный ХК «Сочи» уступил «Шанхайским Драконам» — 2:5.

Камила Валиева. Фото Global Look Press

Валиева вернулась к Тутберидзе

Российская фигуристка Камила Валиева вернулась в группу Этери Тутберидзе — спортсменка приступит к занятиям уже на этой неделе. Она тренировалась у специалиста с 2018 по апрель 2025 года, после чего перешла к Светлане Соколовской. Однако все же решила вернуться к своему прежнему наставнику.

В январе 2024 года CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил — из-за этого сборная России лишилась золота командного турнира Олимпиады-2022, получив бронзу, а сама фигуристка была лишена титула чемпионки Европы. Теперь Камила рассчитывает восстановить форму и вновь заявить о себе после возвращения в спорт.

Хачанов расстался с тренером

Российский теннисист Карен Хачанов объявил о завершении сотрудничества с тренером Ведраном Мартичем, с которым с перерывами работал с 15 лет. «Надо двигаться дальше, попробовать что-то новое», — приводит слова спортсмена First&Red. По словам теннисиста, Мартич вел его на протяжении 10 лет, и за это время Хачанов добился значительных успехов: победа на турнире в Париже в 2018 году, два выхода в полуфиналы Открытого чемпионата США, серебро Олимпиады в Токио.

Уже известно, что до конца сезона-2026 30-летний россиянин будет работать с Андреем Чесноковым. Хачанов занимает 25-е место в рейтинге ATP и продолжает бороться за возвращение в топ-20. Смена тренера может стать импульсом для нового этапа в карьере.

«Родина» спаслась на 90-й минуте

В 11-м туре РПЛ московская «Родина» и «Оренбург» сыграли вничью в Химках — 2:2. Гости пропустили первыми, затем вышли вперед благодаря дублю Хорди Томпсона (оба гола с пенальти), но хозяева спаслись: отличились Солтмурад Бакаев и Иван Тимошенко на 90-й минуте. Матч получился драматичным: «Оренбург» реализовал два пенальти, но не удержал победу.

«Родина» продолжает борьбу за выживание в РПЛ, набирая важное очко в концовке. Команда под руководством Джонатана Альбы пока не может найти стабильность, но характер, проявленный в концовке, дает надежду на спасение.

Криштиану Роналду. Фото Getty Images

Роналду дисквалифицирован за самовольный отъезд из сборной

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду дисквалифицирован на 30 дней и оштрафован на 255 евро за самовольный отъезд из расположения национальной команды. 19 из 30 дней дисквалификации уже отбыты, поэтому ноябрьские матчи против Дании и Уэльса он не пропустит. Этот инцидент стал очередной громкой историей в карьере 41-летнего форварда, который продолжает выступать за «Аль-Наср».

Роналду уже принес извинения партнерам и болельщикам, но вопрос о его будущем в национальной команде остается открытым.

Литва лишена этапа Кубка мира

Международный союз современного пятиборья (UIPM) лишил Литву права провести этап Кубка мира 2027 года из-за отказа допускать российских и белорусских спортсменов. Соревнования должны были пройти с 13 по 17 апреля в Каунасе. Теперь международная федерация ищет нового организатора, заявки от других стран принимаются до 25 октября.

В июле 2026 года UIPM снял ограничения с российских спортсменов. С 3 августа россияне получили право выступать на взрослых международных соревнованиях под национальным флагом и с гимном. Аналогичное решение в отношении белорусов приняли еще в мае. Литва при этом сохранила запрет на участие представителей обеих стран, из-за чего и потеряла право провести турнир.

Кузнецова среди претендентов на Зал славы

Российская теннисистка Светлана Кузнецова вошла в число претендентов на включение в Зал славы. Ранее в этом году туда был введен только Роджер Федерер, а Кузнецова и Хуан Мартин дель Потро не набрали необходимого процента голосов.

41-летняя Кузнецова — четырехкратная победительница турниров «Большого шлема» (два раза выигрывала в одиночном разряде, два — в парном), бывшая вторая ракетка мира. Включение в Зал славы стало бы заслуженным признанием ее карьеры. Голосование продолжается, и окончательные результаты будут объявлены позже.