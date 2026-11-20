«Металлург» вырвал победу в матче с 11 шайбами, СКА прервал серию поражений: итоги дня 19 ноября

Олимпийский чемпион Шайдоров прекратил работу с российским тренером Урмановым.

В четверг, 19 ноября, СКА прервал серию из трех поражений, «Металлург» и «Трактор» выдали результативный матч с 11 шайбами, а «Спартак» одержал победу над «Ак Барсом» в серии буллитов. В фигурном катании стало известно о расставании олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова с тренером Алексеем Урмановым. Главные события дня — в обзоре «СЭ».

СКА выиграл без Плотникова

Петербургский СКА прервал серию из трех поражений, обыграв в Нижнекамске «Нефтехимик» — 3:2. Команда Андрея Разина вновь изменила состав: на этот раз перестановки коснулись не только сочетаний звеньев, но и капитанской повязки.

Главной новостью перед матчем стало отсутствие Сергея Плотникова. По информации СМИ, 36-летнего нападающего выставили на обмен. Капитанскую нашивку получил Василий Глотов, который в итоге и забросил победную шайбу.

СКА открыл счет благодаря голу Никиты Недопекина в большинстве. Во втором периоде Андрей Белозеров сравнял счет, но Рокко Гримальди быстро вернул гостям преимущество. В начале третьего периода Глотов сделал 3:1. «Нефтехимик» ответил шайбой Матвея Надворного, однако спастись не смог.

С 28 очками СКА идет девятым в таблице Западной конференции, за пределами зоны плей-офф.

«Металлург» и «Трактор» выдали матч-триллер

Самый результативный хоккейный матч дня прошел в Магнитогорске. «Металлург» и «Трактор» забросили 11 шайб, а победитель определился только в овертайме — 6:5 в пользу хозяев.

Начало встречи не предвещало такой развязки. Уже к десятой минуте «Металлург» вел 3:0. Люк Джонсон открыл счет, а Кирилл Кадышев за четыре минуты оформил дубль. Во втором периоде команды обменялись шайбами, а в начале третьего магнитогорцы довели преимущество до 5:2.

Но «Трактор» не сдался. За две минуты челябинцы сократили отставание до одной шайбы благодаря голам Михаила Рольгизера и Нэйтана Легаре. А за 35 секунд до сирены Легаре оформил дубль и перевел игру в овертайм.

Там все решил Джонсон. На 64-й минуте американский форвард первым оказался на добивании и принес «Металлургу» два очка.

Магнитогорцы продолжают лидировать в Восточной конференции с 43 баллами. «Трактор», отыгравшийся после отставания в три шайбы, набрал одно очко и занимает седьмое место на «Востоке».

Камбэк «Спартака»

Еще один матч КХЛ с неожиданной развязкой состоялся в Казани. «Ак Барс» выиграл первый период со счетом 2:0, но в итоге потерпел третье поражение подряд — 2:3 по буллитам.

Счет открыл Илья Сафонов, забросивший первую шайбу после возвращения из Северной Америки. Вскоре Никита Лямкин удвоил преимущество хозяев. Однако во втором периоде «Спартак» ответил голами Германа Рубцова и Ивана Рябова.

На последней минуте основного времени Сафонов отправил шайбу в ворота, но после видеопросмотра гол отменили. Овертайм также не выявил победителя, а в серии буллитов решающий бросок исполнил Руслан Исхаков.

«Спартак» поднялся на третье место Западной конференции, набрав 35 очков. «Ак Барс» остался девятым на «Востоке»: у команды Анвара Гатиятулина 29 баллов после 30 матчей. Казанцы по-прежнему находятся за пределами зоны плей-офф.

Олимпийский чемпион Шайдоров расстался с Урмановым

В фигурном катании произошла неожиданная тренерская перестановка. Казахстанский одиночник Михаил Шайдоров, выигравший золото Олимпиады-2026 в Италии, завершил сотрудничество с российским специалистом Алексеем Урмановым.

Об этом 19 ноября заявил министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов. По его словам, контракт фигуриста с тренером расторгнут. Министр поблагодарил Урманова за работу и отметил, что Шайдоров начинает новый олимпийский цикл.

Расставание выглядит особенно примечательным на фоне результатов их совместной работы. Именно под руководством Урманова казахстанец стал серебряным призером чемпионата мира 2025 года, а в феврале 2026-го сенсационно выиграл Олимпиаду в Милане.

В суде по делу «Торпедо» рассказали о предложениях арбитрам

Продолжилось разбирательство по делу о подкупе футбольных судей. На судебном заседании огласили показания бывшего генерального директора «Торпедо» Валерия Скородумова, в которых он рассказал о попытках договориться с арбитрами.

В частности, Скородумов заявил, что пытался предложить Иналу Танашеву два миллиона рублей за лояльное судейство. По его словам, арбитр отказался от предложения. От аналогичного сотрудничества отказался и Ранэль Зияков.

Дело связано с событиями сезона-2024/25, по итогам которого «Торпедо» завоевало право выступать в РПЛ, однако впоследствии лишилось места в высшем дивизионе и было переведено в Первую лигу. В ходе нынешнего судебного разбирательства рассматриваются обстоятельства предполагаемого противоправного влияния на результаты матчей.

Симашев забил «Колорадо» в меньшинстве

Российский защитник Дмитрий Симашев стал одним из героев игрового дня в НХЛ. Его «Юта» обыграла «Колорадо» — 4:1 — и прервала серию из шести поражений подряд.

21-летний хоккеист отличился в начале третьего периода, когда его команда играла в меньшинстве. Симашев прошел с шайбой через всю площадку и довел счет до 3:0. Для россиянина это уже пятая шайба в нынешнем чемпионате. Всего в 23 матчах сезона-2026/27 он набрал 7 (5+2) очков.

Другие шайбы «Юты» забросили Лиам О'Брайен, Винсент Трочек и Кевин Стенлунд. Победа позволила клубу набрать 25 очков и подняться на седьмую строчку Западной конференции. «Колорадо» с 27 баллами занимает пятое место.

«Белогорье» обыграло «Зенит-Казань» в трех партиях

В чемпионате России по волейболу один из фаворитов турнира потерпел домашнее поражение. Казанский «Зенит» уступил «Белогорью» в трех сетах — 0:3.

Итоговый счет выглядит убедительно, однако борьба в каждой партии была напряженной. Белгородцы всякий раз оказывались точнее в концовках — 25:23, 25:22 и 26:24.

Для «Белогорья» победа особенно важна с учетом предыдущих встреч соперников. Ранее на спартакиаде белгородцы дважды проиграли казанцам с одинаковым счетом 0:3. Теперь команда взяла реванш и нанесла «Зениту-Казань» первое домашнее поражение сезона в Суперлиге.