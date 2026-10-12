Лидерство «Динамо» в РПЛ, поражение Андреевой, дубль Месси и гол Захаряна: главные события 11 октября

Наши дзюдоисты завоевали серебро ЧМ в командном турнире.

Московское «Динамо» вышло на первое место в РПЛ, Россия уступила Японии в финале командного ЧМ по дзюдо, Мирра Андреева проиграла Чжэн Циньвэнь в решающем матче турнира в Пекине, Лионель Месси оформил дубль после прощания со сборной Аргентины, Арсен Захарян забил за «Реал Сосьедад», «Динамо» прервало серию из шести поражений в КХЛ, а ЦСКА остался непобедимым в Единой лиге ВТБ. Рассказываем о главных событиях воскресенья, 11 октября.

«Динамо» возглавило таблицу РПЛ

В воскресенье состоялись три заключительных матча 10-го тура РПЛ, а главным событием дня стала смена лидера. Сначала ЦСКА разгромил «Родину» (3:0) и на время возглавил таблицу. Дубль оформил Иван Обляков, еще один мяч забил Данил Круговой.

Однако затем московское «Динамо» в Казани обыграло «Рубин» (1:0) благодаря автоголу Жахонгира Урозова и обошло ЦСКА. Хозяева с 37-й минуты играли в меньшинстве после удаления Ильи Самошникова, а на 82-й составы уравнялись — красную карточку получил Рубенс.

У двух столичных коллективов по 22 очка, но бело-голубые выше армейцев благодаря большему количеству побед — семь против шести. Для динамовцев этот успех стал шестым подряд в чемпионате.

В первом матче дня «Ахмат» и «Балтика» сыграли вничью — 0:0.

Дзюдоисты взяли серебро

Сборная России по дзюдо завоевала серебро в смешанном командном турнире на чемпионате мира в Баку, уступив в финале Японии со счетом 1:4. Единственную победу в составе нашей команды одержал Тамерлан Башаев в категории свыше 90 кг. Мадина Таймазова, Егор Андони, Дарья Речкалова и Ирина Зуева проиграли свои схватки.

Всего российские дзюдоисты завершили чемпионат мира с шестью медалями. Помимо командного серебра в активе сборной золото Инала Тасоева в категории свыше 100 кг и четыре бронзы — Сабины Гилязовой (до 48 кг), Мадины Таймазовой (до 70 кг), Марии Ивановой (свыше 78 кг) и Нияза Билалова (до 100 кг).

В медальном зачете Россия заняла пятое место. Победила Япония, завоевавшая восемь золотых, две серебряные и три бронзовые награды.

Мирра Андреева. Фото Getty Images

Андреева уступила в финале Пекина

Мирра Андреева проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь в финале турнира категории WTA 1000 в Пекине — 5:7, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты.

В первом сете россиянка вела 5:4 и имела три сетбола на приеме, но не реализовала их, после чего уступила три гейма подряд. Во второй партии соперницы обменялись брейками на старте, а решающее преимущество Чжэн получила в девятом гейме, выиграв подачу Мирры. Несмотря на поражение, в понедельник, 12 октября, Андреева впервые в карьере поднимется на третью строчку мирового рейтинга.

Для Циньвэнь это первый титул WTA 1000. На пути к финалу она обыграла, в частности, Анну Калинскую и Элину Свитолину.

Денисова стала второй на ЧЕ по стендовой стрельбе

На чемпионате Европы по стендовой стрельбе в Афинах Лада Денисова завоевала серебро в упражнении «трап-соло», уступив турчанке Сафие Темиздемир. Бронзовые медали получили полька Сандра Берналь и Алессандра Перилли из Сан-Марино. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Ранее Дарья Семьянова и Рамир Николаев выиграли золото в трапе среди смешанных пар. Россияне набрали в финале 36 очков, установив рекорд Европы.

Фото ХК «Динамо»

«Динамо» прервало серию из шести поражений в КХЛ

Московское «Динамо» дома обыграло СКА — 4:3 (ОТ). Дубль у победителей оформил Ник Меркли, еще одну шайбу забросил Артем Швец-Роговой. Автором победного гола на 33-й секунде овертайма стал Павел Шэн.

Бело-голубые прервали шестиматчевую серию поражений, тогда как петербуржцы проиграли в третий раз подряд. «Динамо» с 14 очками занимает девятое место в Западной конференции, СКА с 17 — шестое.

Кучеров сделал две голевые передачи, Сергачев — одну

В НХЛ завершился игровой день, включавший 14 матчей. «Тампа-Бэй» на выезде победила «Нью-Йорк Айлендерс» (5:3), а Никита Кучеров оформил ассистентский дубль. «Юта» справилась с «Баффало» (4:1), Михаил Сергачев отметился результативной передачей.

«Питтсбург» в серии буллитов обыграл «Даллас» (2:1), «Монреаль» сломил сопротивление «Детройта» (1:0), а «Вегас» в овертайме взял верх над «Лос-Анджелесом» (2:1). «Торонто» в гостях разобралось с «Колорадо» (6:3), «Миннесота» уверенно победила «Флориду» (4:1).

Арсен Захарян в мачте «Реал Сосьедад» — «Депортиво» 11 октября. Фото Getty Images

Захарян наконец-то забил!

Арсен Захарян помог «Реал Сосьедад» обыграть «Депортиво» в матче 8-го тура чемпионата Испании — 3:2. Россиянин впервые в сезоне вышел в стартовом составе, отличился на 34-й минуте и был заменен на 56-й.

Для полузащитника это первый гол в официальных матчах за клуб с октября 2025 года, а в Ла лиге — с февраля 2025-го. «Реал Сосьедад» удержал победу, несмотря на удаление Пабло Марина на 66-й минуте. В концовке вдесятером остались и гости: красную карточку получил Лоренцо Аматуччи.

Дубль Месси в первом матче после прощания со сборной

Лионель Месси оформил дубль в первом матче за «Интер Майами» после завершения карьеры в сборной Аргентины. Его команда разгромила «Ди Си Юнайтед» — 4:0. Форвард вышел в стартовом составе и забил на 47-й и 60-й минутах, доведя свой счет в текущем регулярном чемпионате MLS до 23 голов.

До перерыва дважды отличился Луис Суарес — на 3-й и 39-й минутах. После перерыва уругваец ассистировал Месси при первом голе аргентинца, а передачу на второй отдал Родриго де Пауль.

Олег Василенко. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Факел» расстался с Олегом Василенко

Воронежский «Факел» объявил о расторжении контракта с главным тренером Олегом Василенко по обоюдному согласию. Решение последовало на следующий день после разгромного поражения от «Локомотива» — 0:5. Исполняющим обязанности главного тренера назначен наставник молодежной команды Алексей Ребко.

«Факел» замыкает таблицу РПЛ с тремя очками после десяти туров, не одержав ни одной победы. По данным «СЭ», воронежцы рассматривают на пост главного тренера Рашида Рахимова и уже сделали ему предложение.

ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань»

ЦСКА на своем паркете победил «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 87:84. Самым результативным игроком встречи стал Мело Тримбл, набравший 24 очка. У краснодарцев 21 очко на счету Тревелина Куина, 20 — у Патрика Миллера.

Армейцы выиграли все три матча на старте чемпионата и возглавляют турнирную таблицу. «Локомотив-Кубань» потерпел первое поражение после двух побед.