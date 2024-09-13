Россия под своим флагом взяла медали Игр кочевников. В финале регби тушей козла вспыхнул скандал

В финале соревнований в Казахстане вспыхнула драка.

Не так много крупных международных соревнований в мире, где Россия может похвастать участием полноценной сборной под национальным флагом. Одно из них — Всемирные игры кочевников. За десять лет они превратились в заметное международное событие — о них на официальном сайте пишет ЮНЕСКО, а в завершившихся в пятницу Играх принимали участие 85 стран. Где нашли кочевников (если не брать в расчет цыган) Молдавия, Франция или Азербайджан, остается загадкой, тем не менее даже эти сборные завоевали медали.

Россия на последний день Игр занимает 4-е место в медальном зачете, отставая от идущего третьим Узбекистана только по серебру. Какими видами спорта теперь нам надо гордиться и в какие секции отдавать детей?

Сумасшедшая программа

Игры кочевников предлагают широкий выбор: вы можете заняться кусбегеликом — соколиной охотой, а одной из разновидностей является травля волка собаками. Также к вашим услугам кокпар и кок-бору — конное поло с элементами баскетбола и регби тушей козла или бобра соответственно. Всадники стараются забросить тушу в корзину противника либо положить в зачетную зону, маневрируя на своем коне. Конные скачки на 50 километров, конная стрельба из лука (была на Играх БРИКС) и даже борьба на лошадях и другие виды традиционной борьбы, перетягивание каната и настольные игры.

Россия наибольшее число медалей завоевала в алыше и корэше — это разновидности борьбы на поясах, также прекрасно себя проявила Анна Алексеева в стрельбе из традиционного лука. Она — дочь основоположника данного вида стрельбы в Якутии. И вообще колоритных персонажей на таких Играх хватает. Например, Франция свое золото взяла в конной стрельбе из лука, где за нее выступает молодой парень Рафаэль Мале. Кочевал ли он когда-нибудь в жизни, сказать сложно. Может, он вообще цифровой кочевник.

Международный скандал

Однако то, что наверняка обошло вас стороной, — это грандиозного масштаба конфликт между Казахстаном и Киргизией после финала Игр по кокпару (это конный баскетбол тушей козла). Просто посмотрите кадры трансляции — полный стадион, фанаты с флагами и шарфами. В данных странах эти виды спорта могут посоперничать с футболом по популярности. И финал кончился политическим скандалом.

Для контекста: киргизы и казахи спорят не только на поле, но и за его пределами. Так, активисты в Бишкеке даже проводили акции с требованием признать кок-бору наследием Киргизии — ЮНЕСКО думало отдать его Казахстану. «У канадцев — хоккей, у бразильцев — футбол, у японцев — сумо. А у нас — кок-бору. Нам не стоит безвольно отпускать игру в другое, соседнее государство. ЮНЕСКО дало запрос киргизской стороне о кок-бору. Надо проявить твердость и добиться признания его исконно киргизской национальной игрой», — цитировали киргизские СМИ.

При счете 1:3 в пользу киргизов, как пишут СМИ, на поле возник скандал. Игрок Казахстана догнал автора третьего гола и несколько раз ударил его плетью. После этого на поле произошла потасовка, матч был прерван, а на подмогу казахстанским игрокам пришел спецназ — также на конях, но с дубинками. Все это происходило под флагштоком с российским триколором.

Фото worldnomadgames.kz

Спецназ избивал игроков

По словам журналиста Бексултана Усеналиева, после этого всех снимающих журналистов отогнали с места для прессы и пересадили на 30 метров дальше. Что интересно, судил игру казах, и во втором тайме хозяева Игр сделали камбэк и в дополнительное время победили 5:4. Федерация кокпара Киргизии подала протест на результат, а тренеру киргизской сборной угрожали силовики.

Тренер пять раз пытался опротестовать действия судьи и попытался к нему подойти, пока к нему самому не подошли сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана и не потребовали не возмущаться и «не сеять раздор между двумя народами», пишет Kaktus.Media.

— Мы знали, будет несправедливо, но чтобы до такой степени... Судьи нас материли, а милиционеры и спецназ избивали наших игроков. Ко мне подошел сотрудник КНБ, показал удостоверение, сфотографировал и начал пугать тем, что я якобы сею раздор между народами. Давление было сильное. После потасовки при счете 3:1 в нашу пользу нас попросили выйти и доиграть. Что судейство будет справедливое. Но в итоге нас засудили. Мы не думали, что казахстанская сторона допустит такую неорганизованность и несправедливость. Если у казахстанцев есть гордость, то они не будут праздновать такую победу, — цитирует капитана сборной Киргизии портал «Фергана».

А мы все переход Дзюбы в «Акрон» обсуждаем. Надеемся, два близких нам народа найдут компромисс.