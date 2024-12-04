Амбиции или лайки? Любительский спорт — это больше не про здоровье

Фанатам физической активности грозят те же «болячки», что и профи — выгорание, социальные проблемы и травмы.

До недавного времени любительский спорт в нашей стране был маргинализированной темой. СМИ рассказывали о нем в формате дежурных докладов чиновников о борьбе за здоровье нации — и от таких отчетов становилось очень тоскливо. Однако начиная с десятых годов ситуация начала резко меняться, и сейчас «новое» любительское движение — заметная сила, серьезный бизнес, а также новые угрозы, в том числе, как ни странно, для здоровья самих энтузиастов активного образа жизни.

В октябре 2024 года около 30 тысяч участников вышли на старт Московского марафона, порядка шести тысяч заявились на крупнейшие триатлонные соревнования России — «IronStar Сочи». В марте более пяти тысяч лыжников приняли участие в Деминском марафоне... Чтобы не возникало иллюзий по поводу массовости, приведу статистику по числу людей, которые в России не просто выходили на старт триатлона, но добирались до финиша (2024 год по состоянию на 1 ноября):

Если отбросить ковидный «провал», картина однозначна — за десять лет массовость выросла более чем в четыре раза. Причем подавляющая часть людей выступает не ради того, чтобы сделать кому-то одолжение и помочь начальству улучшить цифры в отчетах. Атлеты-любители добровольно, за немалые деньги выкупают слоты для участия в соревнованиях, несут расходы на организацию поездок к месту проведения, на экипировку, питание, восстановление. В чем же мотивация таких героев? И почему руководителям нашего спорта нельзя бросать эту сравнительно новую тему на самотек?

Откуда взялась массовость?

Прежде всего нужно пояснить, откуда появляется определение «новый», тем более что он не такой уж и новый — явлению лет пятнадцать. Да, в СССР был любительский спорт в истинном значении данного слова, не будем сейчас про «любительские» сборные страны по хоккею или велоспорту. Но после распада Союза экономическая ситуация в принципе не способствовала массовости явления. Начиная с десятых годов оно начало набирать обороты с существенным отличием от того, что было раньше — все больше людей приходили заниматься именно спортом, ставя себе соревновательные цели — результат, место и так далее.

Таким образом мы говорим именно о спорте, не физкультуре. О спорте, который несет все те же «болячки», что и профессиональный — дефицит ресурсов, выгорание, социальные (в том числе семейные) проблемы и травмы. Все как у профессионалов, только за свой счет. Именно деньги стали главной причиной роста массовости. У людей появился ресурс — они могут себе позволить потратить время на регулярные тренировки. Могут позволить покупку инвентаря, оплату работы тренера, поездку на сборы и соревнования.

Вокруг любительского спорта за эти годы сформировалась целая индустрия сервиса. Так, многие спортсмены сборных России получают дополнительный доход, удаленно работая тренерами у любителей. О тех, кто работает исключительно с любителями, можно даже не упоминать. Тренеры, массажисты, врачи, физиологи, психологи, центры тестирования, магазины специальной экипировки, даже индивидуальный инвентарь — к услугам любителей есть все, что в принципе доступно на рынке. В некоторых случаях детским спортшколам остается только завидовать.

Услуги тренера редко обходятся любителю дешевле 20 тысяч рублей в месяц, нормальный велосипед стоит минимум 300 тысяч, слот на старт — тут все зависит от соревнований и времени регистрации, заранее — дешевле. Ну а все дополнительные опции уже зависят от самого человека — хочет он поехать на Тенерифе тренироваться на высоте 2100 метров над уровнем моря — виза, билеты, страховка и единственный отель, десять дней проживания в котором — от 200 тысяч рублей с завтраком и 250 тысяч — с полупансионом. И все выкуплено до марта. Поэтому чаще ездят в Киргизию, там сильно дешевле (но и холоднее).

Фото Global Look Press

Какие цели у любителей и что в них смущает?

Соревновательный любительский спорт как явление сформировался на Западе гораздо раньше России, и исследования, затрагивающие мотивацию, конечно, проводились в основном там. «Мотивация должна разделяться на внешнюю и внутреннюю», — говорится в работе Kruger & Saayman, опубликованной в 2013-м. К внутренним мотивам можно отнести получение удовольствия от выполнения задачи, осознание своей конкурентоспособности, достижение цели. К внешним — материальные блага, которые в любительском спорте приобретают косвенный, но очень заметный характер.

Конечно, мотивы порой появляются под давлением. Примером внешнего давления в случае прихода ребенка в детскую секцию может служить то, что там тренируются все его друзья. А взрослого, никогда не занимавшегося спортом, может подталкивать к ЗОЖ корпоративная культура. Внутренние мотивы практически всех любителей очевидны и перечислены Grand'Maison в 2004-м: расширить границы способностей; улучшить физическую форму и психическое состояние; бросить вызов самому себе; испытать чувство достижения цели. Wicker et al в 2012 добавили к этому списку еще один важный пункт — социализацию как внутренний мотив.

Социализация напрямую завязана на окружение человека. Речь не только о ситуации, когда коллеги бегают и человек присоединяется к ним. Все может быть сложнее — когда начальник или владелец бизнеса бегает, и самый простой путь улучшить свои карьерные перспективы — также начать бегать. Именно в таком случае можно говорить о чистом внешнем мотиве — материальном благе не в виде премиальных, но в виде возможности увеличения зарплаты или завязывания полезных знакомств в бизнесе. Как шутят в США — тридцать лет назад все контракты подписывались на полях для гольфа, затем их сменили бассейны, где тренируются триатлеты, а сейчас — финишный створ марафона или велогонки.

Еще один внешний фактор, который стал актуален только в последнее десятилетие, — влияние соцсетей, причем речь не о случайном эффекте, но о маркетинге. Спортивные бренды выделяют значительную часть рекламных бюджетов на привлечение популярных фитнес-блогеров, моделей, пропагандирующих здоровый образ жизни, и просто визуально привлекательных пользователей, в основном девушек, для продвижения. Масштаб влияния подобных инфлюэнсеров, в том числе на российскую аудиторию, таков, что избежать его можно, только полностью удалившись из соцсетей.

Выходит, что к здоровым внутренним мотивационным факторам (физической форме, уверенности, потребности к общению) добавляются нездоровые и большей частью внешние — навязывание хобби, стандартов внешнего вида, демонстрация образа жизни в соцсетях, необходимость соответствовать своему окружению. Доходило до курьезов — люди фотографировались с медалями финишера, не будучи участниками соревнований, лишь с целью выложить фото.

Фото Global Look Press

Насилие и смерти

В качестве крайне нездоровых примеров мотивации из любительского спорта можно отнести неофициальные марафонские мировые рекорды, установленные в США во время бума популярности этой дисциплины в конце 1970-х. Среди мальчиков Баки Кокс в пять лет пробежал дистанцию за 5:25.09, а среди девочек Дженифер Эмикс в том же возрасте — за 4:56.36. Навряд ли мотивацию родителей этих детей можно назвать адекватной, притом что в подобном возрасте о желаниях самих детей говорить в принципе бессмысленно. Скорее речь идет о давлении на них на грани психологического насилия. Отец Дженифер, Херб Эмикс, признался:

— Думаю, в каком-то смысле они [дети, занимающиеся бегом] - подопытные кролики. С медицинской, научной точки зрения, мы должны признать, что нет достаточных данных, чтобы определить долгосрочные последствия [марафонов] для маленьких детей.

Невнимание к вопросам здоровья в спорте приводит к главной проблеме любительского спорта — нарушениям в работе внутренних органов, тяжелым травмам и порой смертям. Неподготовленный организм, форсированный тренировочный процесс, непонимание пределов тела, отсутствие регулярных медицинских проверок — все это формирует колоссальную зону риска, в которую каждый год регулярно попадают отдельные любители.

Некрологи после триатлонов, марафонов и велогонок — не редкость. Но так как вокруг любительского спорта сформировалась, в том числе в России, целая индустрия — подобные инциденты стараются минимально предавать огласке и побыстрее забыть. Деньги не любят скандалов, за исключением тех, которые являются частью рекламной кампании. О количестве травм и приобретенных проблем со здоровьем никакой вменяемой статистики даже не собиралось, опять-таки — по причине слабой регуляции любительского спорта, а ведь одной справки о допуске к соревнованиям тут явно недостаточно.

Подавляющая часть причин для занятий любительским спортом вполне здравые и могут лишь приветствоваться. Но, как обычно, бочка меда перестает ей быть, если туда добавить чайную ложку чего-то крайне сомнительного и неприятного. Рост массовости любительского спорта можно только приветствовать. Но нужно изучать это явление более внимательно, отслеживать ненормальные тенденции и, желательно заранее, принимать меры по исключению или хотя бы минимизации негативных последствий. В противном случае новости о инцидентах не только в триатлоне, беге, велогонках, но и медиафутболе или хоккее не заставят себя ждать, это лишь вопрос времени.

Спорт не может быть профессиональным или любительским, как только перед человеком ставится задача, включающая в себя результат, а именно это отличает спорт от физкультуры. Методы достижения цели, выбранные спортсменом-любителем или предложенные ему кем-то находящимся рядом, могут быть самыми неожиданными, не всегда разумными, адекватными или честными. И без средств контроля здесь не обойтись. Поэтому «новый» любительский движ — это не только повод для победных докладов чиновников, но и явление, с которым надо много и вдумчиво работать.