Россиян на международной арене все больше. Санкции снимают?

Несмотря на ряд позитивных новостей, говорить о переломе в ситуации с допуском пока рано.

Последние дни и недели принесли довольно много новостей о допуске наших атлетов до международных стартов. Условия получения нейтрального статуса упрощены в водных видах спорта, в борьбе, тхэквондо и современном пятиборье, что позволило десяткам наших спортсменов получить шанс заявиться на крупные старты. О подобных планах объявлено в тяжелой атлетике, а ски-альпинизм снял тотальный запрет на выступление российских атлетов первым из зимних олимпийских видов спорта. Значит ли все это, что лед тронулся и скоро вернутся старые добрые времена, когда в мировом спорте не было политических барьеров? Увы, в начавшемся процессе есть огромная ложка дегтя — представители МОК говорят, что не намерены в обозримом будущем возвращать России флаг, а это значит, что санкции могут быть ужесточены в любой момент.

Отказ от демаршей

Евгения Чикунова, Юлия Ефимова, Илья Бородин и еще 25 российских пловцов без особых проблем получили нейтральные статусы и заявились на чемпионат по плаванию на короткой воде, который пройдет с 10 по 15 декабря в Будапеште. Это будут первые большие соревнования с участием наших «водников» почти за три года (если не считать выступление Евгения Сомова на Играх-2024). В конце олимпийского сезона досрочно ушли в отпуск многие сильные иностранцы, так что шансы привезти из Венгрии несколько медалей у российских нейтралов очень высоки. Вообще-то тотальный бан снят с россиян на соревнования World Aquatics более года назад, но ранее наши спортивные власти считали, что условия допуска являются неприемлемыми.

Сейчас позиция руководства нашего спорта поменялась, хотя принципиальных уступок мы не дождались. Например, пловцам по-прежнему запрещено выступать с национальными символами, нельзя общаться с медиа, не отменены незаконные и унизительные копания в соцсетях для выявления «политической крамолы». Некоторые наши чемпионы (например, Климент Колесников и Евгений Рылов) все еще отказываются стартовать под санкциями. Тем не менее общая тенденция сводится к тому, чтобы отказаться от демаршей в отношениях с международными спортивными организациями и продвигаться вперед малыми шагами. И эти шаги, надо признать, есть. Так Международная федерация лыжного альпинизма (ISMF) первой среди представителей зимних видов спорта допустила наших спортсменов до своего Кубка мира.

Главный тренер сборной России по ски-альпинизму Павел Шабалин накануне сообщил, что нейтральный статус получили пятеро его подопечных — Никита Филиппов, Павел Якимов, Андрей Федоров, Дарья Зинченко, Варвара Прохорова. «Их проверяли, прежде чем дать лицензии — смотрели их публикации, отношение к силовым структурам, источники финансирования, — приводит слова Шабалина ТАСС. — Подписывали ли декларации? Да, но в них не было ни слова про отречение [от страны], никто осуждать СВО не заставлял, ничего подобного там нет. Текст достаточно нейтральный». Этот допуск очень важен в плане борьбы за олимпийские квоты накануне Милана-2026, ведь остальные наши «зимники» пока не допущены и рискуют оказаться за бортом Игр, даже если перед россиянами в итоге зажгут зеленый свет.

Фото Global Look Press

Клубок санкций

Допуск к предстоящим зимним Играм — новый рубеж в отношении России с МОК, ради которого сейчас резко снижен уровень конфронтации и взаимных упреков. Однако никакого решения по этому поводу пока не принято — все ждут выборов нового лидера олимпийского движения, намеченных на март 2025 года. Именно новому боссу МОК предстоит разруливать невероятно запутанную с юридической точки зрения ситуацию, которую создали Томас Бах и команда, дисквалифицировав Россию за «нарушение территориальной целостности НОК Украины».

Если в большинстве международных федераций наша страна сохраняет членство, а допуск на большие старты (под флагом или без) — это технический вопрос, то с Олимпиадами все намного сложнее. С точки зрения МОК сборной России в настоящий момент просто не существует, а отдельные нейтральные атлеты беззащитны перед лицом чиновников. В их отношении можно придумывать любые ограничения, можно отстранять их в любой момент, не давать им визы, игнорировать спортивный принцип. В нынешней ситуации решение по допуску в Милан-2026 зависит исключительно от доброй воли лощеных джентльменов из Лозанны, которые без всяких последствий для себя могут либо облагодетельствовать российских нейтралов, либо опустить перед ними шлагбаум.

Можно тешить себя иллюзиями, что мировой спорт соскучился по России и готов изгнать из себя политику, можно представлять наше согласие на давно известные условия допуска как некий прорыв в отношениях с мировым сообществом (как делается сейчас в тяжелой атлетике) ... Но надо четко отдавать себе отчет: пока не случится полноценного возвращения россиян в олимпийскую семью, возможны любые сюрпризы — как приятные, так и не очень. Это ненормально, когда кто-то в принципе ставит под сомнение наше право выступать под собственным флагом и бороться за олимпийские квоты на общих основаниях. И, к огромному сожалению, из этих сетей не выпутаться за счет стратегии малых шагов. Клубок спортивно-культурных санкций можно только разрубить, а для этого требуется политическое решение, например со стороны нового руководства МОК.