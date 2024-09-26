«Мир соскучился по красивым русским девушкам». Наши бодибилдеры показали, как вернуться на международные старты с собственным флагом

Россияне взяли золото на чемпионате мира в официальном, а не в нейтральном статусе.

В Иране завершился чемпионат мира по бодибилдингу — новость, которая раньше могла бы заинтересовать только интересующегося мышцами либо аятоллами. Но в нынешних условиях на этот турнир имеет смысл обратить внимание. Сборная России завоевала семь золотых медалей, и во всех случаях над пьедесталом поднимали российский флаг и звучал гимн Александрова. Недавно всемирная федерация вернула России национальный статус и допустила ее до всех международных стартов без ограничений. Как это удалось и как принимают россиян, рассказала «СЭ» генеральный секретарь Федерации бодибилдинга России Наталья Михайлова.

Мы убеждали, что спорт должен быть вне политики

— Российские спортсмены выступают и выигрывают под российским флагом на чемпионате мира. Поделитесь рецептом, как у вас получилось? Мощное событие.

— Да, тем более что чемпионы мира среди мужчин — редкость для России. Последний такой результат в 2021 году — Александр Мартынкин после 20-летнего перерыва. Знаковое событие для нашей федерации. У нас точно есть два чемпиона мира, есть призеры. С большим удовольствием восприняли последние новости о возвращении нашей сборной и Белоруссии под флагом. Мы полноценная команда, играл гимн. Спортсмены ехали на этот турнир с радостью.

Перед началом чемпионата мира был конгресс, президент международной федерации поприветствовал нашего президента Александра Вишневского, и многие страны аплодировали. Все-таки спорт вне политики. Хотя есть страны, которые против нашего присутствия.

— Все это — результат дипломатической работы или скорее традиции России в бодибилдинге?

— Это и дипломатическая работа, но она не кулуарная. Мы много общались с руководством международной федерации, убеждали, что спорт должен быть вне политики. Это записано в уставе организации. В этом году удалось переломить ситуацию. И да, наша сборная в пятерке мировых лидеров, у нас большая команда. На женский чемпионат мира в Японии готовятся более 100 наших участниц. Наши девушки самые красивые, так что их поедет много. (Смеется.) Общалась с другими федерациями, и мне коллеги говорят — мы соскучились по вашим красивым русским девушкам! Совсем другие эталоны нашего вида спорта.

— Русские женщины — это бренд.

— Да, безусловно. Так что решение было ожидаемо, но за время, пока мы отсутствовали, появились новые лидеры. Будем возвращаться!

Европа себя хоронит

— Вы сказали о противниках. Как с ними вообще выстроен контакт? Вы общаетесь, например, с украинцами?

— Что самое обидное — со сборной Украины мы всегда были братья, друг друга поддерживали, и так резко люди переобулись... Наши близкие друзья. На чемпионат мира в Иран они не поехали — возможно, из-за бойкота, потому что у них есть сильные спортсмены.

— Но есть еще угроза нашему возвращенному статусу?

— Украинцы наверняка готовятся к чемпионату Европы, ведут кулуарные игры, чтобы нас не допустили. На одной сцене с нами они выступать не могут. Страны Прибалтики против, скандинавы — но тем не менее мы сумели завоевать общественное мнение среди других стран, и основная часть рада нас видеть.

Я бы даже сказала, что Олимпиада в Париже показала, что нас нет — но и не очень хочется. (Смеется.) Хочется пожелать другим странам воспитывать у детей и спортсменов нормальные ценности, которые Россия сейчас защищает. А не размытие понятий, размытие полов — оно привело к тому, что даже на чемпионате мира почти нет лидеров среди европейских стран. Европа себя в каком-то смысле... хоронит, что ли, как бы громко это ни звучало.