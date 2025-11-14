Роман Гришин: «Перед нами всегда стоит задача поддерживать наших чемпионов»

Интервью кавалера ордена Мужества, участника программы «Время героев», директора Центра спортивной подготовки сборных команд России — об итогах Игр стран СНГ.

В Азербайджане прошли III Игры стран СНГ, на которых российские спортсмены выступали под своим национальным флагом и с большим отрывом заняли первое общекомандное место. Как приняли наших атлетов на соревнованиях и как был отмечен их успех, «СЭ» спросил у директора Центра спортивной подготовки сборных команд России Романа Гришина.

В обиду никого не дали

— Какие отзывы у российских спортсменов об отношении к ним на Играх СНГ?

— Сколько наших спортсменов приезжают, в том числе и с этих соревнований, всегда слышим только положительные отзывы. Никогда наши спортсмены не допускают негативных высказываний в адрес зарубежных партнеров, судей, атлетов. Даже если мы видим, что, возможно, где-то нас притирают, это не является критичным. С этим наши ребята вполне справляются. Каких-то грязных высказываний, равно как и недобросовестного поведения со стороны российских спортсменов, никто никогда не слышал и не видел. Такая же ответная реакция идет и от зарубежных атлетов. Потому что все рады нас видеть на международных соревнованиях. Это создает сильную конкуренцию. В том числе в такой борьбе они сами развиваются.

— Инцидентов в Азербайджане никаких не возникало?

— К счастью, обошлось без происшествий. По крайней мере, к нам такая информация не поступала. От спортсменов и тренеров мы слышали, что им комфортно там пребывать и что безопасность и организация была на высоком уровне. Спасибо принимающей стране, которая встретила нашу команду качественно и доброжелательно. В обиду никого не дали.

— К вопросу о безопасности. Не было ли опасений у родителей спортсменов, учитывая некоторое недопонимание, возникшее между Россией и Азербайджаном незадолго до Игр стран СНГ? Принимали ли какие-то дополнительные меры безопасности перед поездкой?

— Любая наша поездка обеспечивается принимающей стороной. Наши силовики и представители МИД России отрабатывают этот вопрос в самом высоком качестве. Сказать, что из-за того, что поездка была в Азербайджан, мы задействовали дополнительные силы, я не могу. Все прекрасно понимали, что обязанность принимающей стороны — организовать безопасность всех спортсменов, не только наших. Потому что мы можем видеть, что ко многим странам есть неоднозначное отношение. Мы на это стараемся не обращать внимания. А родители, конечно, всегда за своих детей переживают, как и тренеры, и представители спортивных федераций, и мы в том числе. Всегда полагаемся на добросовестное выполнение обязательств принимающей стороны. В этот раз, повторюсь, все прошло очень хорошо.

Готовы и рады принимать международные соревнования

— Какая дальнейшая судьба у этих соревнований? Казахстан отказался от проведения следующих Игр стран СНГ. Есть ли вариант, что мы можем принять четвертые Игры?

— Как говорят Владимир Владимирович и Михаил Владимирович, мы всегда готовы и только рады принимать международные соревнования, чтобы показать настоящее лицо нашей страны. Мы доброжелательны и добродушны. Всегда качественно проводим такие мероприятия. Думаю, что загадывать на следующие Игры пока рано. Тут вопрос больше политический. Мне кажется, он еще будет прорабатываться. Мы же все прекрасно понимаем, что проведение такого рода соревнований для каждой страны почетно. Стран СНГ очень много. Поэтому необязательно, что следующие Игры будем принимать мы. Думаю, если соревнования пройдут в Казахстане, то они тоже будут организованы на самом высоком уровне.

— Следили ли вы за соревнованиями? Может, что-то особенно запомнилось?

— Сказать, что смотрел по телевизору, не могу. Не буду лукавить. На это времени абсолютно не было. Но следил внимательно. Каждый день формировали подробные доклады, в которых детально сообщалось о наших спортсменах, их состоянии, выступлениях, конкурентах, ожиданиях на следующий день. Эти отчеты предоставлялись в Администрацию президента, в Министерство спорта и распространялись в ЦСП. В этом плане мы отслеживали ежедневно, чтобы где-то кого-то подбодрить, кого-то сразу же похвалить, потому что перед нами всегда стоит задача поддерживать наших чемпионов. Все дисциплины стоят на остром контроле. Хоть и говорят, что бюрократическая машина очень медленная, но у нас все срабатывает очень быстро.

— Будут ли как-то отмечены победители и призеры Игр стран СНГ?

— Я ранее говорил о том, что Президент уже отметил успехи ребят (первая часть интервью была опубликована в номере за 5 ноября. — Прим. «СЭ»). Если глава государства или министр спорта своими решениями захотят дополнительно кого-то поощрить, то это, конечно, будет организовано. Мы хотим, чтобы наших спортсменов больше поддерживали. Особенно в связи с тем, что многих российских атлетов не допускают до международных соревнований. На Играх стран СНГ ребята показали высокие результаты. Поэтому хотелось бы, чтобы высшее руководство их отметило. Это было бы и для них очень ценно, и для нас очень знаково.

— Какие-то конкретные суммы по материальному стимулированию есть?

— Не хотелось бы говорить о цифрах, потому как и без этого на постоянной основе обсуждаются доходы спортсменов, да это попросту неприлично — считать чужие деньги, поэтому тема сама по себе деликатная. Если спортсмены захотят, то сами на этот вопрос ответят.