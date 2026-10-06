Россия — Нигерия, Андреева и Александрова в Пекине, ЧМ по дзюдо, матчи КХЛ и НХЛ: топ-события 6 октября

Анонс вторника.

Во вторник, 6 октября, сборная России по футболу сыграет с Нигерией, теннисистки Мирра Андреева и Екатерина Александрова поборются за выход в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Пекине, наши дзюдоисты продолжат выступление на чемпионате мира в Баку, а в КХЛ пройдут три встречи. Вечером состоятся очередные матчи Лиги наций.

Футбол: Россия сыграет с Нигерией

Главное событие дня для российских болельщиков пройдет в Нижнем Новгороде. Подопечные Валерия Карпина завершат октябрьский сбор матчем против Нигерии. Начало встречи на «Совкомбанк Арене» — в 19.00 мск.

Наша национальная команда подходит к противостоянию после побед над Ираном (2:0) и Намибией (6:0) и не пропускает уже четыре встречи подряд. Нигерия занимает 26-е место в рейтинге ФИФА, Россия — 35-е. При этом африканцы приехали без многих звезд: Виктора Осимхена, Адемолы Лукмана, Алекса Ивоби и Самуэля Чуквуэзе.

Сборные встречались лишь однажды. В июне 2025 года в Москве команды сыграли вничью — 1:1.

Где смотреть: Первый канал, Okko.

Мирра Андреева. Фото Getty Images

Теннис: Андреева и Александрова поборются за выход в 1/4 финала турнира в Пекине

На турнире WTA 1000 в Пекине сразу две россиянки добрались до четвертого круга. Мирра Андреева после победы над Полиной Кудерметовой — 6:4, 6:1 — встретится с украинкой Дарьей Снигур. Екатерина Александрова в трех сетах прошла Диану Шнайдер — 3:6, 6:4, 6:3 — и теперь сыграет с чешкой Линдой Носковой.

Игровой день в Пекине начнется с 6.00 мск. Кроме матчей россиянок в расписании значатся встречи Каролины Муховой с Наоми Осакой и Синьи Краус с Николой Бартунковой.

6.00. Дарья Снигур — Мирра Андреева

7.30, не ранее. Линда Носкова — Екатерина Александрова

10.00, не ранее. Каролина Мухова — Наоми Осака

11.30, не ранее. Синья Краус — Никола Бартункова

В мужской части China Open 6 октября пройдет финал турнира ATP 500. В нем сыграют серб Новак Джокович и австралиец Алекс де Минор.

14.00. Новак Джокович — Алекс де Минор

Где смотреть: «Кинопоиск», отдельные трансляции также доступны в тематических сообществах VK и «VK Видео».

Данил Лаврентьев. Фото Федерация дзюдо России

Дзюдо: Лаврентьев, Мухина и Зуева появятся на татами ЧМ

В Баку пройдет третий соревновательный день чемпионата мира по дзюдо. Медали разыграют мужчины в категории до 73 кг и женщины до 57 кг. Россию представят Даниил Лаврентьев, Ольга Мухина и Ирина Зуева.

Предварительный блок начнется в 9.30 мск, финальный — в 17.00.

9.30. Мужчины, до 73 кг. Предварительные поединки

9.30. Женщины, до 57 кг. Предварительные поединки

17.00. Финальный блок

Где смотреть: JudoTV, телеканалы холдинга «Матч!», включая «Матч ТВ», «Матч! Боец» и «Матч! Арена».

Луис де ла Фуэнте. Фото Global Look Press

Лига наций: испанцы в Хорватии, Англия принимает Чехию

В Лиге А состоятся два матча. Испания, набравшая девять очков в трех турах, сыграет в Сплите с Хорватией. Команда Луиса де ла Фуэнте остается лидером группы и продлила беспроигрышную серию до 41 встречи. Хорваты подходят к противостоянию после исторического разгрома от Англии — 0:7.

Сама Англия в параллельной игре примет Чехию. После трех туров у «Трех львов» шесть очков, у Хорватии — три, у чехов — ни одного.

Лига А

Лига В

Лига С

Где смотреть: Okko.

Фото ХК СКА

КХЛ: СКА примет «Северсталь», «Авангард» гостит в Екатеринбурге

В FONBET чемпионате КХЛ во вторник состоятся три матча. Игровой день откроют встречи «Трактора» с «Амуром» и «Автомобилиста» с «Авангардом». В Санкт-Петербурге СКА примет «Северсталь».

Где смотреть: матчи КХЛ доступны на «Кинопоиске» по подписке «Яндекс Плюс».

Единая лига ВТБ: «Енисей» встретится с «Автодором»

В Красноярске состоится матч Единой лиги ВТБ между «Енисеем» и «Автодором». Изначально команды должны были сыграть 4 октября, однако встречу перенесли из-за отмены рейса из Саратова.

15.30. «Енисей» — «Автодор»

Где смотреть: «Кинопоиск».

Никита Кучеров. Фото Getty Images

НХЛ: четыре матча ранним утром

Ночная хоккейная программа включает четыре встречи НХЛ. «Тампа-Бэй» примет «Филадельфию», «Бостон» сыграет с «Оттавой», «Питтсбург» — с «Виннипегом», а «Даллас» встретится с «Сан-Хосе».

Где смотреть: официальных телевизионных и стриминговых трансляций регулярного чемпионата НХЛ сезона-2026/27 на территории России нет. Матчи можно посмотреть в тематических сообществах во «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео».