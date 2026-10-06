Россия — Нигерия, Андреева и Александрова в Пекине, ЧМ по дзюдо, матчи КХЛ и НХЛ: топ-события 6 октября
Во вторник, 6 октября, сборная России по футболу сыграет с Нигерией, теннисистки Мирра Андреева и Екатерина Александрова поборются за выход в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Пекине, наши дзюдоисты продолжат выступление на чемпионате мира в Баку, а в КХЛ пройдут три встречи. Вечером состоятся очередные матчи Лиги наций.
Футбол: Россия сыграет с Нигерией
Главное событие дня для российских болельщиков пройдет в Нижнем Новгороде. Подопечные Валерия Карпина завершат октябрьский сбор матчем против Нигерии. Начало встречи на «Совкомбанк Арене» — в 19.00 мск.
Наша национальная команда подходит к противостоянию после побед над Ираном (2:0) и Намибией (6:0) и не пропускает уже четыре встречи подряд. Нигерия занимает 26-е место в рейтинге ФИФА, Россия — 35-е. При этом африканцы приехали без многих звезд: Виктора Осимхена, Адемолы Лукмана, Алекса Ивоби и Самуэля Чуквуэзе.
Сборные встречались лишь однажды. В июне 2025 года в Москве команды сыграли вничью — 1:1.
Где смотреть: Первый канал, Okko.
Теннис: Андреева и Александрова поборются за выход в 1/4 финала турнира в Пекине
На турнире WTA 1000 в Пекине сразу две россиянки добрались до четвертого круга. Мирра Андреева после победы над Полиной Кудерметовой — 6:4, 6:1 — встретится с украинкой Дарьей Снигур. Екатерина Александрова в трех сетах прошла Диану Шнайдер — 3:6, 6:4, 6:3 — и теперь сыграет с чешкой Линдой Носковой.
Игровой день в Пекине начнется с 6.00 мск. Кроме матчей россиянок в расписании значатся встречи Каролины Муховой с Наоми Осакой и Синьи Краус с Николой Бартунковой.
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6.00. Дарья Снигур — Мирра Андреева
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7.30, не ранее. Линда Носкова — Екатерина Александрова
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10.00, не ранее. Каролина Мухова — Наоми Осака
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11.30, не ранее. Синья Краус — Никола Бартункова
В мужской части China Open 6 октября пройдет финал турнира ATP 500. В нем сыграют серб Новак Джокович и австралиец Алекс де Минор.
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14.00. Новак Джокович — Алекс де Минор
Где смотреть: «Кинопоиск», отдельные трансляции также доступны в тематических сообществах VK и «VK Видео».
Дзюдо: Лаврентьев, Мухина и Зуева появятся на татами ЧМ
В Баку пройдет третий соревновательный день чемпионата мира по дзюдо. Медали разыграют мужчины в категории до 73 кг и женщины до 57 кг. Россию представят Даниил Лаврентьев, Ольга Мухина и Ирина Зуева.
Предварительный блок начнется в 9.30 мск, финальный — в 17.00.
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9.30. Мужчины, до 73 кг. Предварительные поединки
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9.30. Женщины, до 57 кг. Предварительные поединки
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17.00. Финальный блок
Где смотреть: JudoTV, телеканалы холдинга «Матч!», включая «Матч ТВ», «Матч! Боец» и «Матч! Арена».
Лига наций: испанцы в Хорватии, Англия принимает Чехию
В Лиге А состоятся два матча. Испания, набравшая девять очков в трех турах, сыграет в Сплите с Хорватией. Команда Луиса де ла Фуэнте остается лидером группы и продлила беспроигрышную серию до 41 встречи. Хорваты подходят к противостоянию после исторического разгрома от Англии — 0:7.
Сама Англия в параллельной игре примет Чехию. После трех туров у «Трех львов» шесть очков, у Хорватии — три, у чехов — ни одного.
Лига А
Лига В
Лига С
Где смотреть: Okko.
КХЛ: СКА примет «Северсталь», «Авангард» гостит в Екатеринбурге
В FONBET чемпионате КХЛ во вторник состоятся три матча. Игровой день откроют встречи «Трактора» с «Амуром» и «Автомобилиста» с «Авангардом». В Санкт-Петербурге СКА примет «Северсталь».
Где смотреть: матчи КХЛ доступны на «Кинопоиске» по подписке «Яндекс Плюс».
Единая лига ВТБ: «Енисей» встретится с «Автодором»
В Красноярске состоится матч Единой лиги ВТБ между «Енисеем» и «Автодором». Изначально команды должны были сыграть 4 октября, однако встречу перенесли из-за отмены рейса из Саратова.
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15.30. «Енисей» — «Автодор»
Где смотреть: «Кинопоиск».
НХЛ: четыре матча ранним утром
Ночная хоккейная программа включает четыре встречи НХЛ. «Тампа-Бэй» примет «Филадельфию», «Бостон» сыграет с «Оттавой», «Питтсбург» — с «Виннипегом», а «Даллас» встретится с «Сан-Хосе».
Где смотреть: официальных телевизионных и стриминговых трансляций регулярного чемпионата НХЛ сезона-2026/27 на территории России нет. Матчи можно посмотреть в тематических сообществах во «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео».