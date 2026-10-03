Топ-события 3 октября в спорте: Петросян поборется за медаль, первый матч Овечкина, Россия сыграет с Намибией
В субботу, 3 октября, завершатся первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде в Баку и «челленджер» по фигурному катанию Trialeti Trophy в Батуми. Сборная России по футболу проведет второй товарищеский матч осеннего сбора — против Намибии, а форвард «Вашингтона» Александр Овечкин начнет свой 22-й сезон в НХЛ.
Фигурное катание: сможет ли Петросян завоевать медаль?
В Батуми завершается турнир серии «Челленджер» Trialeti Trophy. В субботу будут разыграны два последних комплекта наград — в спортивных парах и женском одиночном катании.
После короткой программы все три российские пары сохраняют шансы на медали. На втором месте идут Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, примерно полбалла им уступают Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев занимают четвертую строчку. Лидируют представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава.
У женщин первое место после короткой программы занимает эстонка Нина Петрокина. Совсем немного ей уступила Анна Фролова, третьей идет выступающая за Грузию Анастасия Губанова, а Аделия Петросян занимает четвертое место. Россиянка сохраняет хорошие шансы побороться за пьедестал.
Расписание на 3 октября 2026 года:
- 14.00. Спортивные пары. Произвольная программа
- 16.30. Женщины. Произвольная программа
Где смотреть: в России Trialeti Trophy эксклюзивно показывает онлайн-кинотеатр Okko по платной подписке. 3 октября трансляция произвольной программы спортивных пар начнется в 14.00 мск, женской произвольной программы — в 16.30 мск.
Плавание: россияне продолжают побеждать на Кубке мира в Баку
Сборная России продолжает собирать медали на первом этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде. В пятницу две победы одержал Егор Корнев. На дистанции 100 м вольным стилем россиянин показал результат 44,84 секунды и повторил мировой рекорд австралийца Кайла Чалмерса. Ранее Корнев также выиграл 50 м на спине.
В субботу в Баку пройдет заключительный день соревнований.
Вечерние финалы 3 октября 2026 года — с 17.00 мск:
Мужчины:
- 400 м комплексным плаванием;
- 50 м баттерфляем;
- 100 м на спине;
- 200 м брассом;
- 200 м вольным стилем.
Женщины:
- 100 м баттерфляем;
- 200 м на спине;
- 50 м брассом;
- 100 м вольным стилем;
- 200 м комплексным плаванием.
В программу дня также входит женский заплыв на 800 м вольным стилем, который проводится до основной вечерней финальной сессии.
Где смотреть: Кубок мира по плаванию в Баку показывают телеканалы холдинга «Матч». Трансляции также доступны на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Квалификационная сессия 3 октября начнется в эфире в 08.55 мск, финальная — в 16.55.
Футбол: сборная России встретится с Намибией
Россия проведет вторую товарищескую встречу в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора. Следующий соперник команды Валерия Карпина — сборная Намибии. Ранее национальные команды друг с другом не встречались.
Матч пройдет на «Екатеринбург Арене». Для сборной России это будет первая игра в Екатеринбурге. 29 сентября команда Карпина победила Иран в Казани со счетом 2:0.
18.00. Россия — Намибия. Товарищеский матч
Где смотреть: матч покажет в прямом эфире Первый канал, трансляция также будет доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Платформа подготовит собственные предматчевую и послематчевую студии.
Футбол: очередное противостояние Хорватии и Англии
В Лиге наций УЕФА продолжается третий тур. Одним из центральных матчей субботы станет встреча Хорватии и Англии.
Второй приход Славена Билича в сборную Хорватии начался с двух выездов: победы над Чехией (2:1) и поражения от Испании (1:4). Теперь хорваты проведут первый домашний матч после возвращения специалиста.
Англия стартовала в Лиге наций с поражения на «Уэмбли» от Испании — 2:3, после чего обыграла Чехию в Праге — 2:0.
Главные матчи вечера:
- 19.00. Хорватия — Англия — Лига А, группа 3
- 21.45. Испания — Чехия — Лига А, группа 3
Где смотреть: матчи Лиги наций УЕФА в России показывает онлайн-кинотеатр Okko.
КХЛ: московское дерби ЦСКА и «Динамо»
Центральным противостоянием игрового дня в FONBET чемпионате КХЛ станет московское дерби ЦСКА и «Динамо».
Армейцы подходят к матчу после семи побед подряд. В предыдущей встрече команда Игоря Никитина обыграла в Минске местное «Динамо» — 4:1. Бело-голубые, напротив, переживают неудачный отрезок и постараются прервать серию поражений.
Расписание матчей 3 октября 2026 года:
- 17.00. «Северсталь» — «Шанхайские Драконы»
- 17.00. ЦСКА — «Динамо» Москва
- 17.00. СКА — «Адмирал»
- 17.10. «Динамо» Минск — «Локомотив»
- 19.30. ХК «Сочи» — «Торпедо»
Где смотреть: все матчи регулярного чемпионата КХЛ доступны в прямом эфире на «Кинопоиске» по подписке «Яндекс Плюс».
НХЛ: Овечкин начинает 22-й сезон
В ночь со 2 на 3 октября «Вашингтон» проведет первый матч нового сезона НХЛ. Команда Александра Овечкина сыграет в гостях с действующим обладателем Кубка Стэнли — «Каролиной».
Для российского форварда это будет уже 22-й сезон в НХЛ. Овечкин начинает чемпионат с 1006 голами с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф. Рекорд Уэйна Гретцки составляет 1016 шайб, поэтому россиянину нужно забить еще 11 раз, чтобы обойти канадца и выйти на отметку 1017.
Расписание матчей в ночь на 3 октября:
- 01.30. «Детройт Ред Уингз» — «Нью-Йорк Рейнджерс»
- 02.00. «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз»
- 03.00. «Виннипег Джетс» — «Бостон Брюинз»
- 04.00. «Даллас Старз» — «Сент-Луис Блюз»
- 05.00. «Вегас Голден Найтс» — «Анахайм Дакс»
Где смотреть: официальных телевизионных и стриминговых трансляций регулярного чемпионата НХЛ сезона-2026/27 на территории России нет, их можно посмотреть в тематических сообществах во «ВКонтакте» и на платформе VK Видео.
Теннис: российское дерби Рублева и Сафиуллина
На Открытом чемпионате Китая в Пекине российские теннисисты продолжат борьбу за титулы. Главным матчем дня для российских болельщиков станет встреча Андрея Рублева и Романа Сафиуллина.
Соперники ранее играли друг с другом лишь однажды — в первом круге Уимблдона-2026. Тогда Сафиуллин победил в пяти сетах.
Кроме того, Даниил Медведев встретится с немцем Яном-Леннардом Штруффом, а в женской сетке Анна Калинская сыграет с Чжэн Циньвэнь, Анастасия Захарова — с Белиндой Бенчич.
Матчи россиян 3 октября:
- Андрей Рублев — Роман Сафиуллин
- Даниил Медведев — Ян-Леннард Штруфф
- Чжэн Циньвэнь — Анна Калинская
- Белинда Бенчич — Анастасия Захарова
Где смотреть: матчи турниров ATP 500 и WTA 1000 в Пекине можно смотреть в тематических сообществах во «ВКонтакте», на платформе VK Видео, а также в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» по платной подписке.