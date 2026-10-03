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Расписание спортивных событий 3 октября 2026: время матчей, где смотреть трансляции — первый матч Овечкина и Россия — Намибия

Топ-события 3 октября в спорте: Петросян поборется за медаль, первый матч Овечкина, Россия сыграет с Намибией

Екатерина Зобова
Шеф отдела информации
Аделия Петросян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Анонс субботы.

В субботу, 3 октября, завершатся первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде в Баку и «челленджер» по фигурному катанию Trialeti Trophy в Батуми. Сборная России по футболу проведет второй товарищеский матч осеннего сбора — против Намибии, а форвард «Вашингтона» Александр Овечкин начнет свой 22-й сезон в НХЛ.

Фигурное катание: сможет ли Петросян завоевать медаль?

В Батуми завершается турнир серии «Челленджер» Trialeti Trophy. В субботу будут разыграны два последних комплекта наград — в спортивных парах и женском одиночном катании.

После короткой программы все три российские пары сохраняют шансы на медали. На втором месте идут Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, примерно полбалла им уступают Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев занимают четвертую строчку. Лидируют представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава.

У женщин первое место после короткой программы занимает эстонка Нина Петрокина. Совсем немного ей уступила Анна Фролова, третьей идет выступающая за Грузию Анастасия Губанова, а Аделия Петросян занимает четвертое место. Россиянка сохраняет хорошие шансы побороться за пьедестал.

Расписание на 3 октября 2026 года:

  • 14.00. Спортивные пары. Произвольная программа
  • 16.30. Женщины. Произвольная программа

Где смотреть: в России Trialeti Trophy эксклюзивно показывает онлайн-кинотеатр Okko по платной подписке. 3 октября трансляция произвольной программы спортивных пар начнется в 14.00 мск, женской произвольной программы — в 16.30 мск.

Егор Корнев.
Фото ФВВСР

Плавание: россияне продолжают побеждать на Кубке мира в Баку

Сборная России продолжает собирать медали на первом этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде. В пятницу две победы одержал Егор Корнев. На дистанции 100 м вольным стилем россиянин показал результат 44,84 секунды и повторил мировой рекорд австралийца Кайла Чалмерса. Ранее Корнев также выиграл 50 м на спине.

В субботу в Баку пройдет заключительный день соревнований.

Вечерние финалы 3 октября 2026 года — с 17.00 мск:

Мужчины:

  • 400 м комплексным плаванием;
  • 50 м баттерфляем;
  • 100 м на спине;
  • 200 м брассом;
  • 200 м вольным стилем.

Женщины:

  • 100 м баттерфляем;
  • 200 м на спине;
  • 50 м брассом;
  • 100 м вольным стилем;
  • 200 м комплексным плаванием.

В программу дня также входит женский заплыв на 800 м вольным стилем, который проводится до основной вечерней финальной сессии.

Где смотреть: Кубок мира по плаванию в Баку показывают телеканалы холдинга «Матч». Трансляции также доступны на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Квалификационная сессия 3 октября начнется в эфире в 08.55 мск, финальная — в 16.55.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Футбол: сборная России встретится с Намибией

Россия проведет вторую товарищескую встречу в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора. Следующий соперник команды Валерия Карпина — сборная Намибии. Ранее национальные команды друг с другом не встречались.

Матч пройдет на «Екатеринбург Арене». Для сборной России это будет первая игра в Екатеринбурге. 29 сентября команда Карпина победила Иран в Казани со счетом 2:0.

18.00. Россия — Намибия. Товарищеский матч

Где смотреть: матч покажет в прямом эфире Первый канал, трансляция также будет доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Платформа подготовит собственные предматчевую и послематчевую студии.

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич.
Фото AFP

Футбол: очередное противостояние Хорватии и Англии

В Лиге наций УЕФА продолжается третий тур. Одним из центральных матчей субботы станет встреча Хорватии и Англии.

Второй приход Славена Билича в сборную Хорватии начался с двух выездов: победы над Чехией (2:1) и поражения от Испании (1:4). Теперь хорваты проведут первый домашний матч после возвращения специалиста.

Англия стартовала в Лиге наций с поражения на «Уэмбли» от Испании — 2:3, после чего обыграла Чехию в Праге — 2:0.

Главные матчи вечера:

  • 19.00. Хорватия — Англия — Лига А, группа 3
  • 21.45. Испания — Чехия — Лига А, группа 3

Где смотреть: матчи Лиги наций УЕФА в России показывает онлайн-кинотеатр Okko.

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

КХЛ: московское дерби ЦСКА и «Динамо»

Центральным противостоянием игрового дня в FONBET чемпионате КХЛ станет московское дерби ЦСКА и «Динамо».

Армейцы подходят к матчу после семи побед подряд. В предыдущей встрече команда Игоря Никитина обыграла в Минске местное «Динамо» — 4:1. Бело-голубые, напротив, переживают неудачный отрезок и постараются прервать серию поражений.

Расписание матчей 3 октября 2026 года:

  • 17.00. «Северсталь» — «Шанхайские Драконы»
  • 17.00. ЦСКА — «Динамо» Москва
  • 17.00. СКА — «Адмирал»
  • 17.10. «Динамо» Минск — «Локомотив»
  • 19.30. ХК «Сочи» — «Торпедо»

Где смотреть: все матчи регулярного чемпионата КХЛ доступны в прямом эфире на «Кинопоиске» по подписке «Яндекс Плюс».

Александр Овечкин.
Фото Reuters

НХЛ: Овечкин начинает 22-й сезон

В ночь со 2 на 3 октября «Вашингтон» проведет первый матч нового сезона НХЛ. Команда Александра Овечкина сыграет в гостях с действующим обладателем Кубка Стэнли — «Каролиной».

Для российского форварда это будет уже 22-й сезон в НХЛ. Овечкин начинает чемпионат с 1006 голами с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф. Рекорд Уэйна Гретцки составляет 1016 шайб, поэтому россиянину нужно забить еще 11 раз, чтобы обойти канадца и выйти на отметку 1017.

Расписание матчей в ночь на 3 октября:

  • 01.30. «Детройт Ред Уингз» — «Нью-Йорк Рейнджерс»
  • 02.00. «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз»
  • 03.00. «Виннипег Джетс» — «Бостон Брюинз»
  • 04.00. «Даллас Старз» — «Сент-Луис Блюз»
  • 05.00. «Вегас Голден Найтс» — «Анахайм Дакс»

Где смотреть: официальных телевизионных и стриминговых трансляций регулярного чемпионата НХЛ сезона-2026/27 на территории России нет, их можно посмотреть в тематических сообществах во «ВКонтакте» и на платформе VK Видео.

Роман Сафиуллин.
Фото AFP

Теннис: российское дерби Рублева и Сафиуллина

На Открытом чемпионате Китая в Пекине российские теннисисты продолжат борьбу за титулы. Главным матчем дня для российских болельщиков станет встреча Андрея Рублева и Романа Сафиуллина.

Соперники ранее играли друг с другом лишь однажды — в первом круге Уимблдона-2026. Тогда Сафиуллин победил в пяти сетах.

Кроме того, Даниил Медведев встретится с немцем Яном-Леннардом Штруффом, а в женской сетке Анна Калинская сыграет с Чжэн Циньвэнь, Анастасия Захарова — с Белиндой Бенчич.

Матчи россиян 3 октября:

  • Андрей Рублев — Роман Сафиуллин
  • Даниил Медведев — Ян-Леннард Штруфф
  • Чжэн Циньвэнь — Анна Калинская
  • Белинда Бенчич — Анастасия Захарова

Где смотреть: матчи турниров ATP 500 и WTA 1000 в Пекине можно смотреть в тематических сообществах во «ВКонтакте», на платформе VK Видео, а также в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» по платной подписке.

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