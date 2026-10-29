Кубок России, Гран-при по фигурному катанию, старт вольной борьбы на ЧМ и матчи НБА: анонс топ-событий 29 октября

Главные турниры четверга.

В четверг, 29 октября, в Кубке России по футболу определятся последние участники плей-офф от групп. В фигурном катании на юниорском Гран-при в Красноярске будут разыграны медали в танцах на льду и парах. На чемпионате мира по борьбе в Астане стартуют соревнования по вольной борьбе, а в Нинбо продолжаются медальные финалы в тяжелой атлетике. В теннисе пройдут матчи второго круга на турнирах в Вене и Базеле, а в баскетболе — очередные игры в НБА и Единой лиге ВТБ. Главные события четверга — в обзоре «СЭ».

Футбол: Кубок России — решающие матчи 5-го тура

В четверг пройдут три матча 5-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России. В Самаре «Крылья Советов» примут махачкалинское «Динамо», в Москве ЦСКА сыграет с «Локомотивом», а в Калининграде «Балтика» встретится с «Зенитом». Это будет борьба за первое место в группе, тогда как ЦСКА и «Локомотив» постараются укрепить свои позиции перед плей-офф.

Расписание матчей (мск):

17.00. «Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала)

19.30. ЦСКА — «Локомотив»

21.45. «Балтика» — «Зенит»

Где смотреть: «Матч ТВ», сайт matchtv.ru. Бесплатная трансляция также доступна на сайте и в приложении «БЕТСИТИ».

Хоккей: КХЛ — пять матчей

В FONBET чемпионате КХЛ 29 октября состоятся пять матчей. Откроет игровой день встреча в Новосибирске, где «Сибирь» примет магнитогорский «Металлург». В вечернем слоте центральными станут противостояния «Локомотива» с ХК «Сочи» и «Северстали» со «Спартаком».

Расписание матчей (мск):

15.30. «Сибирь» — «Металлург» Мг

17.00. «Автомобилист» — «Торпедо»

19.00. «Локомотив» — ХК «Сочи»

19.00. «Северсталь» — «Спартак»

19.30. «Нефтехимик» — «Адмирал»

Где смотреть: «Кинопоиск» по подписке «Яндекс Плюс», телеканалы холдинга «Матч».

Хоккей: НХЛ — четыре матча

В ночь на 29 октября в НХЛ пройдут четыре матча регулярного чемпионата. В центре внимания — встреча «Вашингтона» с «Филадельфией», где на лед может выйти Александр Овечкин, а также матч «Колорадо» против «Нью-Джерси».

Расписание матчей (мск):

2.30. «Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз»

3.30. «Эдмонтон Ойлерз» — «Калгари Флэймз»

4.00. «Колорадо Эвеланш» — «Нью-Джерси Дэвилз»

5.00. «Сиэтл Кракен» — «Торонто Мэйпл Лифс»

Где смотреть: официальных трансляций НХЛ в России нет. Матчи доступны в тематических сообществах во «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео».

Фигурное катание: первые медали юниорского Гран-при в Красноярске

На четвертом этапе Гран-при России среди юниоров «Красноярье» в Красноярске 29 октября будут разыграны комплекты медалей в танцах на льду и спортивных парах, а также пройдут короткие программы у девушек и юношей.

В танцах на льду и парах борьба обещает быть напряженной: юниоры постараются показать свои лучшие прокаты, чтобы закрепиться в числе лидеров серии.

Расписание (мск):

9.00. Танцы на льду. Произвольный танец (медали)

11.40. Спортивные пары. Произвольная программа (медали)

13.10. Девушки. Короткая программа

15.50. Юноши. Короткая программа

Где смотреть: Первый канал, официальный сайт Первого канала.

Борьба: чемпионат мира в Астане — старт вольной борьбы

На чемпионате мира по борьбе в Астане 29 октября стартуют соревнования вольников. В программе дня — квалификационные схватки и полуфиналы в весовых категориях до 65 и 97 кг, а также продолжение женской борьбы (до 55 и 59 кг). Российские спортсмены вступят в борьбу за медали, и этот день может принести первые награды в этом виде программы.

Расписание (мск):

8.30. Квалификация (вольная борьба, до 61, 70, 86 и 125 кг; женская борьба, до 55 и 59 кг)

14.30. Полуфиналы (вольная борьба, до 61, 70, 86 и 125 кг)

16.00. Финалы (женская борьба, до 55 и 59 кг; вольная борьба, до 65 и 97 кг)

Где смотреть: телеканалы холдинга «Матч ТВ», сайты matchtv.ru и sportbox.ru.

Тяжелая атлетика: чемпионат мира в Нинбо — финалы у женщин

В китайском Нинбо продолжается чемпионат мира по тяжелой атлетике. 29 октября будут разыграны медали в женских весовых категориях до 53 и 57 кг. Российские штангистки в этих категориях не заявлены, но турнир важен для общего медального зачета и олимпийского отбора.

Расписание (мск):

6.30. Женщины, до 53 кг, группа D; женщины, до 57 кг, группа B

8.30. Женщины, до 53 кг, группа C

11.00. Женщины, до 53 кг, группа B

14.00. Женщины, до 53 кг, группа A

Где смотреть: телеканалы холдинга «Матч», сайты matchtv.ru и sportbox.ru.

Теннис: Медведев продолжает борьбу в Вене

На турнире ATP 500 в Вене Даниил Медведев (3-й сеяный) в первом круге обыграл испанца Даниэля Мериду-Агилара (7:6 (7:5), 6:1). Во втором его соперником станет британец Кэмерон Норри. Матч запланирован на центральном корте и начнется не ранее 15.30 мск.

На этом же турнире Андрей Рублев и Карен Хачанов завершили выступление, уступив в первом круге Томми Полу (5:7, 2:6) и Карлосу Алькарасу (4:6, 6:7 (5:7)) соответственно.

На турнире WTA 500 в Токио российских теннисисток 29 октября на кортах не будет: Диана Шнайдер свой матч 1/4 финала против Александры Эалы проведет позднее, а Екатерина Александрова выбыла после поражения во втором круге.

Расписание матчей с участием россиян (мск):

Не ранее 15.30. Даниил Медведев — Кэмерон Норри (Великобритания) — 2-й круг, Вена (ATP 500)

Где смотреть: Okko (турниры ATP).

Баскетбол: НБА — двенадцать матчей

В ночь на 29 октября в регулярном чемпионате НБА состоится игровой день, в рамках которого пройдут двенадцать матчей. Центральными станут противостояния «Миннесота Тимбервулвз» — «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Клипперс» — «Лос-Анджелес Лейкерс».

Расписание матчей (мск):

2.00. «Индиана Пэйсерс» — «Филадельфия Сиксерс»

2.00. «Кливленд Кавальерс» — «Вашингтон Уизардс»

2.00. «Атланта Хоукс» — «Майами Хит»

2.00. «Детройт Пистонс» — «Шарлотт Хорнетс»

2.30. «Торонто Рэпторс» — «Орландо Мэджик»

3.00. «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Денвер Наггетс»

3.00. «Милуоки Бакс» — «Хьюстон Рокетс»

3.00. «Чикаго Буллз» — «Нью-Йорк Никс»

3.00. «Миннесота Тимбервулвз» — «Голден Стэйт Уорриорз»

4.00. «Юта Джаз» — «Сан-Антонио Спёрс»

4.30. «Даллас Маверикс» — «Оклахома-Сити Тандер»

5.30. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Лос-Анджелес Лейкерс»

Где смотреть: официальных трансляций НБА в России нет. Матчи доступны в тематических сообществах во «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео».