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Расписание спортивных событий 19 октября 2026 года: ЧМ по гимнастике, Самсонова и Александрова, Родина — Оренбург, КХЛ и НХЛ

Российские гимнастки выступят на ЧМ, «Родина» и «Оренбург» закроют 11-й тур РПЛ: анонс топ-событий 19 октября

Роман Кольцов
Корреспондент
Людмила Рощина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Капризов может продолжить свою результативную серию в НХЛ.

В понедельник, 19 октября, российские гимнастки выступят в квалификации чемпионата мира в Роттердаме. Людмила Самсонова начнет турнир в Осаке, а Екатерина Александрова — в Нинбо. В РПЛ встретятся «Родина» и «Оренбург». Также состоятся четыре матча КХЛ и две встречи НХЛ.

Спортивная гимнастика: россиянки выступят в квалификации чемпионата мира

В Роттердаме 19 октября завершится женская квалификация чемпионата мира. Российские гимнастки, заявленные на турнире под обозначением WG 2, выступят в восьмой подгруппе вместе с командами Канады и Испании. В состав вошли Людмила Рощина, Алена Глотова, Милана Каюмова, Елизавета Ус и Александра Ануфриева. По актуальному расписанию сессия начнется в 17.42 по местному времени — в 18.42 мск.

Ангелина Мельникова и&nbsp;Арсений Духно.Без лидеров, но с амбициями у мужчин. Российские гимнасты поборются за медали ЧМ-2026 и путевки на Олимпиаду

Чемпионат мира важен и с точки зрения отбора на Олимпийские игры 2028 года. Три лучшие сборные в командных соревнованиях получат олимпийские путевки. К сожалению, побороться за тройку нашим девушкам будет непросто. Визы в Нидерланды не получили три лидера команды: олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова, а также чемпионка Европы Анна Калмыкова.

  • 18.42 — чемпионат мира. Женщины. Квалификация. Восьмая подгруппа.

Где смотреть: все сессии чемпионата мира показывает официальная платформа World Gymnastics.

Людмила Самсонова.
Фото Global Look Press

Теннис: Самсонова сыграет в Осаке, Александрова — в Нинбо

Людмила Самсонова начнет выступление на турнире WТА 250 в Осаке матчем с Лилли Таггер. Россиянка получила пятый номер посева. Встреча поставлена первым запуском на первом корте.

Екатерина Александрова выступит на турнире WТА 500 в Нинбо — ее соперницей станет китаянка Го Ханьюй. Встреча запланирована на первый игровой день соревнований.

  • 5.30 — Лилли Таггер — Людмила Самсонова. Осака. WТА 250.

  • 7.00 — Го Ханьюй — Екатерина Александрова. Нинбо. WТА 500.

Где смотреть: трансляции женских турниров в Осаке и Нинбо можно смотреть в тематических сообществах во «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео».

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
18 октября, 21:00. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
0:0
Ростов

РПЛ: «Родина» примет «Оренбург»

11-й тур чемпионата России завершится в Химках. «Родина» после десяти матчей занимает последнее место с 5 очками. В прошлом туре москвичи уступили ЦСКА — 0:3. «Оренбург» разгромил махачкалинское «Динамо» — 4:0 и набрал 12 очков.

Обе команды играли и 15 октября в Кубке России. «Родина» уступила «Спартаку» — 2:4, а «Оренбург» победил «Рубин» — 4:1.

  • 19.30 — «Родина» — «Оренбург».

Где смотреть: «Матч Премьер».

Игрок «Тоттенхэма» Ришарлисон.
Фото Getty Images

Европейский футбол: «Тоттенхэм» против «Ковентри»

Главная вывеска европейского понедельника — матч чемпионата Англии между «Тоттенхэмом» и «Ковентри». В Италии пройдут встречи «Монца» — «Кальяри» и «Парма» — «Торино», в Испании сыграют «Хетафе» и «Райо Вальекано».

  • 19.30 — «Монца» — «Кальяри».

  • 21.45 — «Парма» — «Торино».

  • 22.00 — «Тоттенхэм» — «Ковентри».

  • 22.00 — «Хетафе» — «Райо Вальекано».

Где смотреть: «Монца» — «Кальяри» — «Матч! Футбол 1», «Парма» — «Торино» — «Матч ТВ», «Хетафе» — «Райо Вальекано» — «Матч! Футбол 2».

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КХЛ: «Северсталь» сойдется с «Торпедо»

В регулярном чемпионате КХЛ пройдут четыре матча. Игровой день откроют встречи на Дальнем Востоке: «Амур» примет «Барыс», «Адмирал» — «Салават Юлаев». Вечером «Северсталь» сыграет с «Торпедо», а «Сочи» — с «Шанхайскими драконами».

  • 12.00 — «Амур» — «Барыс».

  • 12.30 — «Адмирал» — «Салават Юлаев».

  • 19.00 — «Северсталь» — «Торпедо».

  • 19.30 — «Сочи» — «Шанхайские драконы».

Где смотреть: все матчи КХЛ доступны на «Кинопоиске». Игры также показывают телеканалы КХЛ ТВ и отдельные региональные вещатели.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.
Фото Getty Images

НХЛ: Сможет ли «Коламбус» остановить Капризова?

В ночь на 19 октября по московскому времени «Миннесота», за которую выступает Кирилл Капризов, примет «Коламбус». Затем «Каролина» Андрея Свечникова сыграет на выезде с «Калгари».

  • 1.00 — «Миннесота» — «Коламбус».

  • 3.00 — «Калгари» — «Каролина».

Где смотреть: официальных трансляций НХЛ в России нет. Матчи доступны в тематических сообществах во «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео».

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Кирилл Капризов
РПЛ
Екатерина Александрова
Людмила Самсонова
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