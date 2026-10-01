Топ-события 1 октября в спорте: «челленджер» в Батуми, Кубок мира по плаванию, матчи Лиги наций, КХЛ и теннисный день в Пекине

Анонс события четверга.

Первый день октября 2026 года будет очень насыщенным. Российские фигуристы вновь попробуют свои силы на «челленджере» — на этот раз выступят в Батуми. В Баку стартует Кубок мира по плаванию с участием 32 наших спортсменов, в Европе пройдут матчи третьего тура Лиги наций УЕФА, в КХЛ состоятся три матча регулярного чемпионата, а в Пекине продолжается теннисный турнир с участием ведущих россиян.

Фигурное катание: первый официальный старт Аделии Петросян

В Батуми начинается турнир серии «Челленджер» Trialeti Trophy. И все внимание российских болельщиков в первый день турнира будет приковано к выступлениям одиночников. На лед у девушек выйдет Аделия Петросян, которая еще летом собиралась сделать паузу в карьере, но в итоге отказалась от этой идеи. У мужчин интересно посмотреть на выступление Николая Угожаева. Он должен был выступить на Lombardia Trophy в Италии, но возникли проблемы с визой.

Изначально в Батуми планировалось выступление Андрея Мозалева, но в выходные его заменили на Матвея Ветлугина. В федерации такую рокировку объяснили тем, что ученик Этери Тутберидзе плохо проявил себя на контрольных прокатах.

В парном катании, которое стартует чуть позже, ждем яркого выступления от чемпионов мира Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

Расписание на 1 октября 2026 года:

Женщины (короткая программа, начало в 13:45 мск): Аделия Петросян, Анна Фролова

Мужчины (короткая программа, начало в 19:50 мск): Николай Угожаев, Матвей Ветлугин

Танцы на льду (ритмический танец, начало в 16:45 мск): Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Елизавета Шичина/Павел Дрозд, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов

Где смотреть: в России Trialeti Trophy эксклюзивно покажет онлайн-кинотеатр Okko по платной подписке. 1 октября трансляция женской короткой программы начнется в 13.45 мск, ритм-танца — в 16.45, мужской короткой программы — в 19.50.

Илья Бородин. Фото Global Look Press

Плавание: Кубок мира в Баку — россияне с флагом и гимном

1 октября в Баку открывается первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде. Турнир, который принимает Азербайджан, стал историческим — страна впервые проводит соревнования под эгидой World Aquatics. Всего на старт выйдут 216 пловцов из 44 стран. От нашей страны заявлено 32 спортсмена.

По словам спортивного директора Федерации водных видов спорта России Сергея Фесикова, на этапах Кубка мира можно ожидать новых рекордов.

«Я уверен, что на протяжении трех этапов Кубка мира мы увидим хорошие секунды, возможны и рекорды России, и рекорды Европы, и мира. У нас выезжает очень боеспособный состав с нашими звездами», — заявил Фесиков в эфире «Матч ТВ».

Финалы 1 октября 2026 года (начиная с 18.00 мск):

Мужчины:

100 м баттерфляй

100 м брасс

200 м на спине

100 м комплексное плавание

50 м вольный стиль

400 м вольный стиль

Женщины:

50 м на спине

200 м баттерфляй

200 м брасс

50 м вольный стиль

400 м вольный стиль

100 м комплексное плавание

Где смотреть: Кубок мира по плаванию в Баку покажут телеканалы холдинга «Матч». Трансляции также будут доступны на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. 1 октября квалификационные заплывы начнут показывать с 08.55 мск, финалы — с 17.55.

Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп. Фото Reuters

Футбол: Лига наций УЕФА — будет ли победа Германии

В Европе 1 октября пройдут матчи третьего тура Лиги наций УЕФА 2026/27. И после второго тура все внимание приковано к Португалии: выпустит ли главный тренер сборной Жорже Жезуш на поле Криштиану Роналду. Прошлую игру с Норвегией (2:1) легендарный форвард провел на скамейке.

Также интересен матч Германия — Сербия. Подопечные Юргена Клоппа стартовали в Лиге наций неудачно. У команды ничья с Нидерландами (1:1) и поражение от Греции (0:1).

Главные противостояния вечера:

Германия — Сербия (Лига A, Группа 2) — 21.45 мск.

Дания — Португалия (Лига A, Группа 4) — 21.45 мск.

Уэльс — Норвегия (Лига A, Группа 4) — 21.45 мск.

Греция — Нидерланды (Лига A, Группа 2) — 21.45 мск.

Где смотреть: матчи Лиги наций УЕФА в России показывает онлайн-кинотеатр Okko.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

КХЛ: минчане примут ЦСКА

Центральный матч дня в КХЛ состоится в Минске, где местное «Динамо» примет ЦСКА. Белорусский коллектив проиграл шесть матчей из девяти на старте регулярки и выглядит не очень убедительно. Армейцы, напротив, на подъеме после яркой победы над СКА (6:5).

Вторая интрига — в Москве, где «Динамо» встречается с «Торпедо». Нижегородцы на старте сезона выглядят одними из открытий Запада, тогда как москвичи пытаются найти стабильность. Матч принципиальный для обеих команд в борьбе за позиции в верхней части таблицы.

Расписание матчей 1 октября 2026 года

«Северсталь» (Череповец) — «Адмирал» (Владивосток) — 19:30 (мск)

«Динамо» (Минск) — ЦСКА (Москва) — 19:30 (мск)

«Динамо» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 19:30 (мск)

Где смотреть: все матчи регулярного чемпионата КХЛ доступны в прямом эфире на «Кинопоиске» по подписке «Яндекс Плюс».

Фото Global Look Press

Теннис: россияне в Пекине

Главная теннисные события дня — Открытый чемпионат Китая в Пекине (ATP 500 и WTA 1000). 30 сентября Карен Хачанов уже обыграл Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:3, 6:3 и вышел во второй круг. Еще трое россиян начинают выступление в четверг-пятницу.

Мужчины:

Андрей Рублев — Таллон Грикспор (Нидерланды)

Роман Сафиуллин — Флавио Коболли (Италия)

У девушек 1 октября выступит только Анастасия Захарова. У нее в соперницах 17-летняя китаянка Юйшань Шао.

Где смотреть: В прямом эфире матчи турнира ATP можно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте», на платформе «VK Видео», а также в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (по платной подписке).