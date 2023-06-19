Украина ослабила запрет на соревнования с россиянами. К чему это приведет?

Атлетам под украинским флагом теперь можно выходить на старты против россиян в частном порядке.

Министерство молодежи и спорта Украины скорректировало приказ о нежелательности выступления атлетов из своей страны в одних турнирах с россиянами и белорусами, даже если те стартуют в нейтральном статусе. Ранее на этот счет действовал категорический запрет, из-за чего украинские сборные пропустили чемпионаты мира по дзюдо и тхэквондо. Теперь слово «запрещено» заменено на фразу «не командировать официальные делегации спортсменов национальных сборных команд Украины». Это означает, что теоретически отдельные украинские представители могут соревноваться с россиянами за свой счет без риска подставить всю федерацию. Такое послабление навряд ли кардинально меняет ситуацию, но облегчает жизнь атлетам из индивидуальных видов спорта — например теннисистам.

Андрей Ягодка. Фото Getty Images

Пример Ягодки

С 13 апреля Минспорт Украины грозил дисквалифицировать любую национальную федерацию, которая завизирует заявку украинца на соревнование, в котором есть шанс встретиться с атлетом из России или Белоруссии. Это вызвало серьезную критику — в частности среди теннисистов. В этом виде спорта санкции не вводились, а матчи между игроками из конфликтующих стран проходят чуть ли не каждую неделю. Однозначный запрет ставил теннисистов вне закона, хотя многие из них выступают на турнирах за свой счет. Теперь принята более обтекаемая формулировка.

Как может выглядеть новая тактика украинцев, показал на личном чемпионате Европы по фехтованию в Болгарии украинский саблист Андрей Ягодка, выступивший в дисциплине, где отсутствовали россияне. При этом сборной Украины на этом ЧЕ официально не было. В общем, принципиально ситуация не поменялась, но мы наблюдаем некое послабление. И отказ от тотального бойкота может сыграть свою роль в процессе снятия санкций с России, поскольку многие ограничения международных федераций официально объясняются «защитой интересов атлетов с Украины».

Впрочем, намерение отказаться от поездки в Париж-2024, где по-любому может присутствовать только официальная делегация, украинская сторона до сих пор не отвергла. Несмотря на то, что подобные планы вызвали крайне негативную реакцию в МОК. Не исключено, что какие-то новости о формате появления россиян на ближайших летних Играх появятся уже на этой неделе. Скорее всего, в каком-то виде наших атлетов допустят — другой вопрос, согласятся ли на эти условия отечественные федерации и сами спортсмены. Пока что процесс нашего возвращения на чемпионаты мира и Европы идет с большим скрипом.

Анастасия Шаботова. Фото Global Look Press

1300 спортсменов в черном списке

В частности, любые заявки российских и белорусских спортсменов постоянно сопровождаются жалобами украинской стороны. Спортивные власти Украины направили в международные федерации список из 1300 спортсменов сборных России и Белоруссии, которые якобы имеют отношение к ЦСКА или «Динамо» либо не придерживаются политического нейтралитета. Некоторые из фигурантов этого списка получали отстранения буквально накануне стартов. Кроме того, составлен персональный санкционный список из 400 представителей нашего спортивного сообщества, которые неугодны украинской стороне.

Напомним, что начиная с 2014 года власти Украины втягивают своих спортсменов в политическое противостояние с Россией. Так, давно запрещены командировки украинцев на соревнования и сборы на российской территории. Прыгунья в высоту Ярослава Магучих в 2021 году подверглась травле за совместные фото с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио. Фигуристка Анастасия Шаботова и группа биатлонисток уволены из украинской сборной за частные поездки в Россию. Многие спортсмены, отказывающиеся пожимать руку россиянам, объявляются национальными героями.

Ранее похожий запрет на выступление своих спортсменов в одних турнирах с россиянами пытались ввести в Латвии. Атлетам, которые соревнуются с нейтральными представителями России и Белоруссии, угрожали аннулировать государственное финансирование. Однако после бурной критики от этой затеи решено было отказаться. В целом Олимпийская хартия категорически осуждает любые формы бойкотов. В прошлом их организаторов ждали бы суровые санкции, однако в нынешней ситуации МОК сквозь пальцы смотрит на провокационные действия по втягиванию спортсменов в политику.