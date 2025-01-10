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«Снятие всех ограничений по допуску». Отмена санкций в спорте объявлена «национальной целью до 2030 года»

Мишустин утвердил план по достижению национальных целей развития до 2030 года
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Болельщики сборной России на Олимпийских играх-2014 в Сочи
Болельщики сборной России на Олимпийских играх.
Фото Global Look Press
Вопросы спортивной политики в документе правительства РФ — это одновременно большое достижение и серьезная опасность.

Правительство РФ утвердило Единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года, в котором неожиданно много места уделено вопросам спортивной политики. В частности, государственной задачей объявлено снятие ограничений по допуску наших спортсменов к международным соревнованиям. Кроме того, сборной России к 2030 году поставлена задача войти в тройку лидеров в неофициальном общекомандном зачете Олимпиады. Насколько реальны эти цели и какие есть варианты решений сложнейших вопросов?

Имидж и снятие санкций

Для начала отмечу, что сам факт появления темы спорта высших достижений в программном документе национального масштаба — это круто. Особенно после публикации результатов опросов ВЦИОМа, из которых следует, что интерес к спорту среди общей массы населения страны крайне низок. Корректность этих цифр, конечно, можно оспаривать, но разговоры, что «Россия — неспортивная страна», получили новый импульс. И то, что власти в такой ситуации не бросают спортивную отрасль на решение задач исключительно по оздоровлению граждан, дорогого стоит. И здесь имеет смысл процитировать тезис из плана: «Формирование положительного имиджа Российской Федерации в международном спортивном сообществе как государства, имеющего высокие спортивные достижения, ведущего активную борьбу с допингом и обеспечивающего исчерпывающие условия для развития всех видов спорта».

Снимут&nbsp;ли санкции со&nbsp;спортсменов из&nbsp;России и&nbsp;Белоруссии? С белорусов снимают олимпийские санкции. Что это значит для России?

Правда, подобные утверждения дают нашим оппонентам лишний козырь. Государство четко выразило свою заинтересованность в выступлении российских спортсменов на международной арене. И теперь доказывать, что наши атлеты представляют в первую очередь самих себя и поэтому не должны подпадать под общие санкции, станет еще сложнее. С другой стороны, всем и так все понятно, а документально зафиксированная задача взаимодействия с международным спортивным сообществом окончательно ставит точку в проектах бойкота крупных стартов и попытках создать некую альтернативную спортивную реальность, в которой будут выступать только представители дружественных государств.

Важный нюанс — упоминание «активной борьбы с допингом». Такая линия делает невозможным разрыв с ВАДА и поддержку допинговой Олимпиады. Такие идеи на фоне девятилетнего отстранения звучали неоднократно, но теперь министр Михаил Дегтярев с новыми силами принялся наводить мосты, заплатил взнос за 2023 год и больше не обвиняет ВАДА в предвзятости. Момент для примирения сейчас и правда удачный — всемирное агентство вошло в жесткий клинч с Соединенными Штатами и сейчас остро заинтересовано в союзниках. Другой вопрос, что мировую борьбу за чистый спорт возглавляет поляк Витольд Банька, на которого могут оказывать сильное давление на родине.

Министр спорта РФ и президент ОКР Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Поэтапное возвращение

Ключевым пунктом плана, кончено, является «снятие всех ограничений по допуску российских спортсменов к участию в международных спортивных соревнованиях». О нейтральном статусе не говорится ничего, но, видимо, его принятие как способ отменить часть ограничений на государственном уровне признается приемлемым. То, что возвращение на мировую арену будет поэтапным, сейчас очевидно для всех. И первым пунктом ожидается допуск без флага в тех видах спорта, где еще действует тотальный бан. Это командные виды, легкая атлетика, серфинг, лыжные дисциплины, бобслей, скелетон и санный спорт.

В мировом спортивным сообществе, кажется, утвердилось мнение, что дискриминационные ограничения по национальному признаку бессмысленны. Однако для их снятия должен возникнуть какой-то повод. Например, существенное изменение геополитической ситуации либо заключение некой сделки с Россией. Многое здесь зависит от нового президента МОК, имя которого мы узнаем в конце марта и который вступит в свою должность только в июне, когда почти не останется времени для формирования стратегии допуска наших спортсменов на Олимпиаду-2026. Наиболее реальным сейчас видится вариант с минимальным представительством нейтральных россиян в Милане (по одной квоте в каждой дисциплине) с последующим медленным снятием барьеров к Играм-2028.

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Интересно, что одновременно с фактическим одобрением нейтрального статуса в нашем спортивном сообществе ужесточается отношение к атлетам, меняющим спортивное гражданство ради выступления на международной арене. По таким людям накануне, например, прошелся глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. «К сожалению, есть такие, кто в сложное для спорта и страны время даже не поставил никого в известность. Перебежчиков нигде не любили. В этом в том числе есть и наша недоработка. Ну ничего, будем работать», — приводит РИА «Новости» слова главы вида спорта, который ежегодно оправляет за границу десятки воспитанников наших спортшкол.

Флаг ОКР на Олимпиаде в Токио
Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Славное прошлое и светлое будущее

«Вхождение олимпийской сборной команды Российской Федерации в тройку лидеров в неофициальном общекомандном зачете к 2030 году», также провозглашенное в правительственном плане, — очень смелая задача. С одной стороны, если бы целью был объявлен топ-10, этого в нашей стране никто не понял бы. Роль середнячков точно не для нас, учитывая великую историю отечественного спорта. С другой — надо понимать, что с 2016-го на четырех Олимпиадах подряд мы не поднимались выше четвертого места. Да, все это происходило в условиях несправедливых ограничений. Но кто может гарантировать, что в ближайшие пять лет все санкции отменят?

Изоляция не идет на пользу ни одной из сборных. Печальный пример нашей легкой атлетики, которая сильно стагнировала в период отстранения, должен отрезвить тех, кто ждет триумфального возвращения наших спортсменов после снятия санкций. Медальный зачет Олимпиады (особенно летней) — очень сложная история, которая зависит от множества факторов, в том числе от программы Игр, которая в последнее время меняется в основном в угоду западным странам. Ну, и без возвращения в командные виды спорта третье место нереально — это даже не обсуждается. Ставить себе высокую планку — правильно, но надо понимать, что при нынешних раскладах с тем же успехом можно нацеливаться и на первое место. Все равно выполнение такой задачи окажется сродни чуду.

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Как бы то ни было, документ с национальными целями, в том числе в области спорта, подписан. А это значит, что под поставленные задачи должны быть выделены ресурсы и назначены ответственные за их реализацию. Остается надеяться, что у них будет четкий план, в том числе с учетом опыта и ошибок прошлых лет. Потенциал у нашего спорта огромный, мы любим и умеем проводить большие соревнования, а наши потенциальные победы точно будут выстраданными, долгожданными и очень эмоциональными, как и любая возможность выступить под своим флагом. Однако при всем этом неплохо держать в голове, что спорт сегодня, как и весь мир, сильно меняется. И поэтому логичнее ориентироваться не только на славное прошлое, но и на светлое будущее.

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