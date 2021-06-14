Настоящий друг Ефимовой, признание Туктамышевой и опасное занятие Дьяченко: неделя звезд спорта

Все самое интересное в Instagram спортсменов и тренеров за прошедшую неделю.

Российские тренеры на стартовом матче сборной России на Евро: настроение до 0:3 от Бельгии было еще ничего

Оказывается, скелетонистка Елена Никитина — большая фанатка группы «Звери».

Александра Трусова поделилась чувственным фото.

Очень милая Юлия Ефимова с не менее милым другом.

Фигуристка Виктория Синицина отдыхает на Мальдивах, но и там есть свои сложности. например, сгоревшие плечи.

Елизавета Туктамышева появилась на публике в шикарном красном платье. Оказывается, она входит в топ-50 самых знаменитостей Санкт-Петербурга!

Даниил Квят в свободное от «Формулы-1» время пробует себя в мотокроссе.

Валерий Карпин не устает любить свою жену.

Теннисистка Виталия Дьяченко — это не только фотографии с идеальным телом. Есть и что-то более суровое.

Хоккеист Василий Подколзин решился жениться в 19 лет.