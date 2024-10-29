Академия хоккея Овечкина и новая арена ЦСКА. Что построят в Москве до 2030 года

Массовый спорт станет визитной карточкой столицы.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в столице до 2030 года появится порядка 500 всесезонных спортивных объектов. Кроме того, специалисты продолжат реконструкцию знаковых исторических сооружений. Рассказываем о самых интересных проектах.

Новый дом для ХК «Спартак»

В «Лужниках» второе дыхание обретет Дворец спорта, который станет домашней площадкой для хоккейного «Спартака». Обновленный комплекс вместит в себя две ледовые арены на 12 и 1,5 тысячи зрителей, а также спортивные и игровые залы. Здесь спортсмены смогут не только тренироваться и играть, но и восстанавливаться.

Кроме того, в Лужниках появятся центры бадминтона, настольного тенниса и пляжных видов спорта, футбольный манеж, стрелковый клуб и всесезонный открытый термальный комплекс.

Международная академия хоккея Александра Овечкина. Фото sobyanin.ru

Международная академия хоккея Овечкина

Она станет частью крупного спортивного кластера, который формируется в Мневниковской пойме. Для ее строительства город выделил более 3 гектаров земли в рамках реализации масштабного инвестпроекта.

В главном здании появятся тренировочные площадки и две ледовые арены. Одна из них — со зрительным залом на 1,5 тысячи мест. Также на территории академии возведут гостиницу и центр восстановления и реабилитации. Отмечается, что проект создан с заботой о спортсменах.

Многофункциональный спортивный комплекс ЦСКА. Фото sobyanin.ru

Новая арена ХК ЦСКА

Общая площадь многофункционального спортивного комплекса составит около 174 000 квадратных метров. В комплексе разместятся арена-трансформер вместимостью не менее 10 тысяч зрителей, музей спортивной славы хоккейного ЦСКА, тренировочная база, а также школа олимпийского резерва.

Сама арена по форме напоминает то ли стеклянную шайбу, то ли снаряд для керлинга.

Проектом предусмотрена возможность трансформации основной арены для проведения баскетбольных, волейбольных, гандбольных матчей, теннисных турниров и других спортивных соревнований, а также культурно-массовых и концертных мероприятий.

Центр подготовки сборных команд Российской федерации баскетбола. Фото sobyanin.ru

Центр сборных команд РФБ

Он появится в Кокошкине уже в следующем году. Тренироваться здесь смогут профессиональные спортсмены из всех регионов страны — современные площадки предназначены для проведения соревнований разного уровня.

В четырехэтажном здании запроектированы три профессиональные баскетбольные площадки суммарной площадью более 2,6 тысячи квадратных метров, на одной из которых предусмотрены трибуны на 318 посадочных мест, и тренажерный зал для занятий общей физической подготовкой.

Для восстановления после интенсивных занятий предусмотрен SPA-комплекс с двумя купелями и гидромассажными ваннами, сауной, криосауной, массажными и физиопроцедурными кабинетами.

Основной элемент центра — фасад главного входа, который оформят в виде расширяющейся кверху полукруглой баскетбольной корзины. Общая площадь спортобъекта составит порядка 8,8 тысячи квадратных метров.

Спортивный комплекс «Вышка». Фото sobyanin.ru

Спортивный комплекс «Вышка»

В Москворечье-Сабурово построят двухэтажное здание, для которого выбрали название «Вышка». Оно будет ориентировано на водные виды спорта. Комплекс станет тренировочной базой для профессионалов, а в свободное время заниматься тут смогут все желающие.

Внутри сделают четыре основные зоны: сектор для прыжков в воду с залом сухого плавания и бассейном 25 на 25 метров, большой бассейн 50 на 25 метров с 10 дорожками, блок обучения детей, а также пространство для общей физической подготовки с универсальным и тренажерным залами.