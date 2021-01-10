Необычная тренировка Дзюбы, экзотический отпуск Крыховяка и невероятный образ Сотниковой

Чем делятся звезды спорта в соцсетях.

Артем Дзюба провел тренировку по японскому фехтованию

Хабиб Нурмагомедов показал подарок от известного турецкого шеф-повара и сфотографировался на Железном троне из «Игры престолов»

Гжегож Крыховяк делится снимками из своего африканского путешествия

Юлия Ефимова, ее новый питомец и позитивные выходные

Шикарный образ Аделины Сотниковой

Александр Кержаков прокатился в московском метро

Дарья Клишина начала новый год с тренировок

Пауло Дибала собирает поделку из конструктора вместе со своей собакой

Серхио Рамос не боится снегопадов

Новогоднее настроение от Елизаветы Туктамышевой