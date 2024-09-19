«Давайте тогда запретим футбол!» Реакция чирлидеров на запрет их вида спорта в школе

Несоответствие национальным нравственным нормам — повод для выбора, чем заняться на физкультуре?

Сегодня утром спортивные СМИ разнесли по своим сайтам и соцсетям новость с претензией на мем — Минпросвещения в проекте своего приказа призывает отказаться на уроках школьной физкультуры от гольфа, чирлидинга, бани с массажем, а также убирает из федеральных образовательных программ слова «гендерный», «толерантность», «буллинг» и «семейное насилие». Вместо них вводятся другие: например, «семейное» станет «психологическим».

Ведомство также хочет исключить из школьной программы упоминание зарубежных спортсменов, тренеров и соревнования «в целях формирования осознанного отношения учащихся к истории, опыту и ценностям именно отечественной физической культуры и спорта». В министерстве заявили, что проект подготовлен в связи с требованиями законов РФ и «основными принципами государственной политики». Проектом приказа предполагается возврат системы образования ?к национальному воспитательному идеалу, что является одной из приоритетных государственных задач.

Если проект одобрят, он может вступить в силу 1 сентября 2025 года.

Ценности отечественной физкультуры

Никто не говорит, что российские школьники обязаны заниматься гольфом — вряд ли кто-то из вас вообще знал о такой возможности в будущем. Но аргументация министерства потрясает. Вот что говорится в проекте конкретно про виды спорта:

— Изменения вносятся в федеральные образовательные программы на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования в части исключения из федеральных рабочих программ по учебному предмету «Физическая культура» вариативных модулей спорта «Гольф» и «Чир-спорт» как видов спорта, практикуемых за рубежом, видов физического воспитания школьников, не соответствующих отечественному историческому опыту и традициям, национальным нравственно-этическим нормам; положений об освоении школьниками практики массажа и банных процедур в связи с возрастной психофизиологией обучающихся; положений о зарубежных игроках, тренерах и соревнованиях в целях формирования осознанного отношения учащихся к истории, опыту и ценностям именно отечественной физической культуры и спорта.

Итак, чирлидинг не соответствует национальным нравственно-этическим нормам. По нынешним временам — так и до запрета далеко. Для справки — в 2021 году на последнем перед отстранением чемпионате мира тюменская команда Victory взяла серебро в одной из дисциплин этого вида спорта, были у россиянок и золотые медали — лет 10 назад. В гольфе наши участвовали в Олимпиаде, и Мария Верченова в Рио даже установила в последний день олимпийский рекорд по прохождению программы за 62 удара и финишировала 16-й.

Группа поддержки перед матчем Россия — Шотландия в отборе на Евро-2020. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вызывает недоумение

«СЭ» обратился за комментарием к тем, кто руководит чирлидингом в России — нет ли у них опасений? Генеральный директор Федерации чирлидинга и чир-спорта России Егор Щирский в разговоре с «СЭ» не увидел в ситуации скандала, но удивился решению Минпросвещения.

— В апреле Минпросвещения выступило с идеей сделать третий урок физкультуры в школах тематическим, то есть посвященным определенному виду спорта. В спортивные федерации даже отправляли письма, чтобы получить методические рекомендации для учителей, литературу. Список был небольшой, там было всего несколько видов спорта, насколько помню. Теперь речь идет лишь о том, что Минпросвещения просто передумало и гольф и чирлидинг не будут присутствовать в рамках этого отдельного модуля. Чирлидинг на прежних двух уроках и так никогда не присутствовал. Так что ничего скандального я не вижу. Жаль, конечно. Будем развиваться как раньше — за счет энтузиазма отдельных людей и клубов.

Но вызывают вопросы критерии, по которым Минпросвещения убрало именно гольф и чирлидинг из списка. Если речь о том, чтобы развивать национальные виды спорта со школьной скамьи — окей. Но если мы теперь начинаем отказываться от всего, что было придумано на Западе — давайте запретим в школе занятия футболом. Если взять реестр аккредитованных в России видов спорта, окажется, что в нем половина пришла с Запада. Это довольно странно. Дети, которые занимаются чирлидингом, не пропитываются автоматически западными ценностями. Упражнения, которые есть в нашем виде спорта, полезны и развивают людей. Так что мы не думаем, что какой-то не такой вид спорта, — сказал Щирский.

Высылаем Губерниева на Запад?

Наша коллега по «СЭ» Мария Кравченко в школе занималась чирлидингом, выигрывала первенство Сибирского федерального округа и даже становилась победительницей Всероссийского фестиваля по чирлидингу и чир-спорту. Скинул ей новость, она тоже в недоумении: «Честно, я не знаю, о каких западных ценностях идет речь, потому что когда я занималась — это была обычная спортивная секция. Мы просто занимались спортом. Ну девчонки посильнее могли подкинуть мальчика помладше — но вряд ли это можно считать западной ценностью. Наоборот, часто на соревнованиях многие, особенно в нашей номинации «чирданс-шоу», использовали русскоязычную музыку, помню постановки на темы, связанные со славянской мифологией. То есть вообще речи о некой не такой нравственности не шло. Обычный тренировочный спортивный процесс».

Скорее всего, речь идет о некой странной инициативе чиновников — или самоцензуре. Все западное сейчас якобы плохо, ну давайте и недружественный чирлидинг на всякий случай уберем. В этой связи у меня есть еще несколько предложений:

— поставить на вид Александру Овечкину как «агенту канадского влияния» и игры под названием хоккей с шайбой;

— запретить новости о победах Даниила Медведева в странной забаве по отбиванию мяча предметом, напоминающим сковородку. Только лапта и городки;

— наконец, никакого биатлона и Дмитрия Губерниева — выслать всех в Скандинавию.

Так заживем.