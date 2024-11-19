Международная федерация киберспорта отказалась отстранять Россию. Об этом просила Украина

В отношении российских спортсменов перестают действовать санкции.

В Саудовской Аравии прошел съезд Международной федерации киберспорта (IESF). Результаты мероприятия оказались благополучными для России — со страны сняты все санкции.

Как прошло мероприятие

На съезде в Эр-Рияде присутствовало 76 федераций — всего членами Международной федерации киберспорта является 141 ассоциация, 82 из которых имеют право голоса. От России там находился советник президента федерации киберспорта Константин Сурконт. На мероприятии была отклонена инициатива украинской стороны по вечному отстранению России от международных соревнований.

«В Эр-Рияде на съезде Международной федерации киберспорта Федерация компьютерного спорта Украины в очередной раз предложила исключить Федерацию компьютерного спорта России из состава международной федерации и навсегда отстранить российских спортсменов от международных соревнований. Абсолютное большинство федераций проголосовало против», — цитирует пресс-службу ФКС России ТАСС.

Фото Global Look Press

Российские спортсмены могут выступать под своим флагом

Также пресс-служба ФКС сообщила о возврате национального флага — в январе Международная федерация киберспорта приостановила членство России после жалобы украинцев из-за обвинений в деятельности ФКС на новых территориях. Российским спортсменам разрешили выступать только в нейтральном статусе, из-за чего в знак протеста они проигнорировали отборочный турнир чемпионата мира.

Изначально президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит злился из-за того, что вопрос о возврате триколора не включили в перечень обсуждаемых на съезде в Саудовской Аравии. «Что же касается Международной федерации киберспорта, то сейчас у них полный беспредел. В список вопросов, которые обсуждаются на съезде, не включили наш. Правление IESF вынесло решение о нашем отстранении и выступлении под нейтральным флагом, а съезд должен это либо утвердить, либо снять. Правление понимает, что съезд займет нашу позицию, поэтому не включило этот вопрос в повестку», — отмечал Смит 12 ноября.

Однако позже пресс-служба ФКС сообщила о возврате флага. Январское решение о приостановлении членства держалось до ближайшего съезда, который и прошел в Саудовской Аравии. Так как вопрос не был обсужден, отстранение автоматически отменилось. «Это явилось грубым нарушением со стороны секретариата, который формировал повестку и сделал невозможным обсуждение этого вопроса. В январском заявлении упоминалось, что приостановка членства действует вплоть до следующего съезда, который и должен сформировать свое отношение к этому заявлению и принять решение о дальнейшем статусе Федерации компьютерного спорта России и российских спортсменов.

Таким образом, невключение этого вопроса в повестку прошедшего съезда означает автоматическое прекращение действия этой придуманной секретариатом и навязанной правлению санкции. Об этом представитель ФКС России сделал заявление непосредственно перед закрытием съезда», — передает слова пресс-службы организации ТАСС.

Фото Global Look Press

В 2023-м российско-украинская команда стала двукратным победителем The International

При этом в элите киберспорта есть команда, за которую выступают российские и украинские спортсмены. В 2023 году Team Spirit стала двукратным победителем крупнейшего турнира по Dota 2 The International — в ее составе выступали два украинца и три россиянина. В августе 2023-го украинцы Мирослав Колпаков и Илья Мулярчук были включены Федерацией киберспорта Украины в черный список за игру вместе с представителями России. Правда, в сентябре 2024-го оба покинули Team Spirit — заявили, что берут паузу в карьере.