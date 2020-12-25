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Семьи Месси, Роналду и Бекхэма на стиле, красота от Медведевой и Клишиной. Рождественские фото

Сегодня, 12:45
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес с едться, Евгения Медведева, Дэвид и Виктория Бекхэм с детьми. Фото Instagram
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес с едться, Евгения Медведева, Дэвид и Виктория Бекхэм с детьми. Фото Instagram
Как звезды спорта и легионеры российских клубов отпраздновали Рождество.

Алекс Крал

Луиз Адриану

Дарья Клишина

Эмануэль Маммана

Гжегож Крыховяк

Криштиану Роналду

Себастьян Дриусси

Усэйн Болт

Самюэль Это'О

Лионель Месси

Халк

Айртон

Самюэль Жиго

Дэвид Бекхэм

Светлана Ромашина

Евгения Медведева

Серхио Рамос

Анастасия Павлюченкова

Неймар

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