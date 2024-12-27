Татьяна Комарова: «В следующем году планируем провести в России Кубок мира по нардам»
Нарды — игра в нашей стране очень популярная, это факт непреложный. А с недавних пор еще и официальный вид спорта. Федерация нард России получила аккредитацию Минспорта и активно взялась за привнесение нард в массы, причем как профессиональные, так и любительские. В октябре этого года в Санкт-Петербурге состоялся и первый официальный чемпионат России. С учетом изначальной популярности игры в ближайшей перспективе нарды вполне могут составить серьезную конкуренцию таким признанным интеллектуальным видам спорта, как шахматы и шашки.
«СЭ» выяснил у генерального секретаря ФНР Татьяны Комаровой, когда можно будет стать мастером спорта по нардам, кто из знаменитостей сам садится за доску, какие основные направления работы в планах у федерации.
Призовой фонд чемпионата России составил 6 миллионов рублей
— Хотя у самой игры многовековая история, как вид спорта нарды в России были официально признаны лишь в 2022 году, — говорит Комарова. — А в нынешнем году Федерация нард России, созданная в 2015-м, наконец, получила полноценную государственную аккредитацию. Минспорта утвердило правила вида спорта, требования к квалификации судей, нормы и требования для присвоения спортивных разрядов. В уходящем году мы поработали очень активно, многое успели сделать. У ФНР сейчас уже более 60 региональных спортивных федераций.
— Сколько дисциплин входит в официальную программу проводимых соревнований, есть ли отличия от нард, в которые играют любители?
— Отличия, прежде всего, в оборудовании. У нас не используются привычные всем деревянные доски. Профессиональные доски в обязательном порядке обтянуты сукном и снабжены баффл-боксом — устройством для выбрасывания игровых костей, а также используются часы для контроля времени. Что касается дисциплин, то их пять: короткие нарды, короткие нарды-блиц, длинные нарды, длинные нарды-блиц и короткие нарды-пары. В Европе и Америке в основном играют в короткие нарды, а длинные более популярны в России и странах ближнего зарубежья.
— Крупные официальные турниры под эгидой Федерации уже были?
— Да. В 2024-м мы провели шесть официальных спортивных соревнований, в том числе два всероссийских старта и долгожданные чемпионат и Кубок России. Первый чемпионат страны в Санкт-Петербурге собрал 346 спортсменов из 59 регионов, было разыграно 10 комплектов медалей. А Кубок России состоялся совсем недавно — в декабре в Ростове-на-Дону.
— Если не секрет, призовой фонд предусмотрен?
— Никакого секрета нет — общий призовой фонд чемпионата России составил 6 миллионов рублей, из которых около 400 тысяч получали победители в каждом из видов программы. В Кубке — 2,8 миллиона рублей, но там и дисциплин было меньше — по две у мужчин и женщин.
— Официальное признание означает, что федерация, помимо прочего, получает право присваивать спортивные звания и формировать национальную сборную, верно?
— Да, по нардам уже утверждена Единая всероссийская спортивная классификация, регламентирующая процесс. Так как наш вид спорта молодой, пока мы можем утверждать звания не выше кандидата в мастера спорта — таких в стране уже десятки, и большое количество заявок еще находится в регионах на рассмотрении. Что касается сборной России, то по итогам соревнований нынешнего года ее состав сформирован — в четверг мы были в Центре спортивной подготовки и подали список сборной команды России по нардам на утверждение.
— А как обстоят дела с участием в международных стартах?
— Нарды — один из немногих видов спорта, на который почти не повлияла текущая политическая ситуация. Большое количество россиян выступает на турнирах за рубежом, нас с удовольствием на них принимают.
— Сколько всего в стране сейчас профессиональных игроков?
— Уже более 2000, но это очень приблизительная цифра. На данный момент у нас еще продолжается формирование реестра и рейтинга. При этом мы уже запустили специальный модуль на сайте федерации, где можно посмотреть расписание матчей, счет, статистику. Кстати, в нынешнем году в Кубке России мог принять участие любой желающий, но со следующего вводим требование — наличие спортивного разряда не ниже третьего. Получить его можно, участвуя в региональных соревнованиях по всей стране. Таким образом, нарды должны выйти на новый уровень. Регионы проводят свои турниры, по итогам которых создают команды для участия во всероссийских соревнованиях.
Будем развивать студенческий и детско-юношеский спорт
— На какую аудиторию делаете сейчас упор?
— Основной акцент — развитие студенческого и детско-юношеского спорта. Мы уже подали документы на регистрацию Студенческой лиги нард и сформировали календарь юношеских турниров.
Пока у нас во взрослых стартах могут принимать участие игроки в возрасте от 10 лет, но в ближайшем будущем планируем официально разделить всех детей на возрастные категории и проводить полноценные первенства страны. Кроме того, будем открывать секции при общеобразовательных школах, а в перспективе — и отделения в спортивных школах. Опыт проведения различных мастер-классов показывает, что детям нарды очень интересны.
— А как обстоят дела с кадрами?
— Понятно, что кроме спортсменов нам нужны судьи и тренеры. К судейству всероссийских соревнований сейчас привлекаем в том числе специалистов из смежных видов спорта, таких как шахматы и шашки. Мы провели шесть специализированных семинаров, есть уже около сотни арбитров, обладающих необходимой третьей категорией именно по нардам. Что касается тренеров, то федерация организовала курсы повышения квалификации для действующих педагогов — уже выпустили два потока, это примерно 60 человек. В наступающем году хотим организовать курсы профессиональной переподготовки специалистов при спортивных вузах страны с присвоением квалификации «Тренер по нардам».
— Нарды нуждаются в дополнительной популяризации, как вы считаете?
— Конечно! И это одно из важных направлений текущей работы. Мы, например, проводим турниры с участием звездных игроков-спортсменов, актеров, телеведущих. Среди известных людей спорта, которые принимали участие, — Олег Саитов, Алексей Тищенко, Дмитрий Булыкин, Мария Киселева, Дмитрий Сычев, Вячеслав Малафеев, Олег Тактаров, Олеся Серегина и другие. Такие мероприятия собирают серьезную аудиторию. Также стараемся не пропускать крупные спортивные форумы и фестивали, такие как «Мы вместе. Спорт», «Московский спорт» в Лужниках, «Россия — спортивная держава», «Спортлэнд», «Московская интеллиада». Входили в число организаторов фестиваля «Игры разума». Наша федерация входит в Ассоциацию настольных спортивных игр России вместе с го и спортивным бриджем.
— Можно ли увидеть нарды по ТВ?
— Нарды вообще очень динамичная и зрелищная игра, за ней интересно наблюдать. Сейчас у нас реализуются совместные проекты с телеканалом «ТВ Старт». Это международный турнир START International, в котором принимают участие четыре зарубежных топ-игрока и четыре российских ведущих спортсмена. И третий сезон суперлиги, в которой выступают восемь россиян. Так что нарды можно смотреть в телеэфире каждый понедельник.
— Чем привлекательны нарды для обычного человека?
— Тем, что в них может научиться играть любой, независимо от пола или возраста. Для нард не требуется особой физической подготовки, а пройти путь от начинающего до профессионала можно достаточно быстро.
— Что в планах работы на ближайшее будущее?
— В 2025-м планируем организовать 14 официальных всероссийских мероприятий. Так, принято решение проводить два чемпионата России: турнир по коротким нардам в мае примет Сочи, а лучшие в длинных нардах будут определены в октябре в Казани. Кроме того, запущено официальное приложение ФНР, в котором будут проводиться дистанционные турниры. А еще — сейчас скажу об этом впервые — в августе планируем провести в России первый международный турнир по нардам, Кубок мира.
В завершении хочу поздравить всех читателей «СЭ» с наступающим Новым годом, пожелать здоровья и успехов, а также пригласить на наши соревнования как в качестве болельщиков, так и участников!