«Благодарна судьбе за ту историю с флагом». Легендарная шашистка Тансыккужина — о санкциях и политической карьере

Интервью с действующей чемпионкой мира по шашкам Тамарой Тансыккужиной.

Шашки, наверное, обречены жить в связке с известной фразой Чичикова про «давненько не брал в руки» и быть в родственниках у шахмат. Хотя даже Эммануил Ласкер говорил, что шашки — мать шахмат, и мать достойная.

С прогремевшего на весь мир чемпионского матча Тамары Тансыккужиной с убранным флагом прошло два года, и «СЭ» решил узнать, как поживает этот вид спорта в условиях всеобщих санкций. Тем более что башкирский гроссмейстер остается чемпионкой мира — она должна была сразиться в чемпионском матче на Кюрасао с нашей же Матреной Ноговицыной, но по понятным причинам не будет ни той, ни другой. Поэтому 44-летняя шашистка ушла в политику. Но одновременно работает над международным сотрудничеством — и в шашках мы ушли дальше, чем большинство других видов спорта.

Мы подписали соглашение и подходим к созданию ассоциации стран ШОС

— Вы сказали, что лучше позвонить вам вечером из-за турнира. Что за турнир? Вы играли?

— Открывали. И 10 июня у нас в Башкортостане подписали соглашение о сотрудничестве между 13 федерациями шашечного спорта.

— Региональными?

— Почему? Национальными. Мы подходим к созданию ассоциации федераций стран ШОС.

— Ого. Это вы собрались альтернативную федерацию организовывать?

— Не то чтобы. Мы не претендуем на проведение чемпионатов мира. Но в рамках определенной общности целей, как спортивных, так и политических, мы хотим опробовать такой формат, сформировать календарь, проводить соревнования. Возможно, наши тренеры будут помогать другим странам развивать шашки. Для нас это важно — мы можем участвовать в соревнованиях, и у нас есть понимание, как мог бы быстро развиваться шашечный спорт. Но это и некая точка силы в коммуникации с международной федерацией. Более весомая история, чем просто связка с белорусами.

— Это то, к чему стремятся многие виды спорта сейчас. Вы можете быть примером.

— Сейчас в международной федерации полное доминирование Польши. Они противодействуют компромиссному решению по допуску российских и белорусских спортсменов. Более того — в прошлом году, когда мы запланировали турнир, они разослали федерациям письма с угрозой дисквалификации. Мы не хотели подвергать риску наших друзей. Сейчас мы немного изменили формат, и агрессивного препятствования нет. И поскольку Шанхайская организация сотрудничества набирает силу, раз в 2019 году президент Владимир Владимирович Путин задал вектор — усилить сотрудничество в спорте в рамках ШОС, это может быть площадкой для участия.

Раньше у нас были связи с Нидерландами, сильные соперники были из Польши, Украины. Сейчас мы меняем вектор, будем соревноваться с китайцами, монголами, бразильцами.

— Сейчас Россия отстранена от соревнований по шашкам? Я видел в протоколах некую Дарью Ткаченко без флага — участвует вот. У вас индивидуально отстраняют?

— Мы все отстранены. Ткаченко выступала за Украину, хотя она из Донбасса. Потом переехала в Москву, начала выступать за Россию. Но у нее были определенные сложности. И она подала заявление о возвращении в украинскую сборную еще в 2021 году. Возможно, из-за двойного гражданства она играет под нейтральным флагом. Живет она вообще не в России и Украине, вышла замуж за латыша. Я с ней не общаюсь. Но никто из россиян соревноваться не может.

— А с иностранцами вы контактируете?

— Они хотели приехать на турнир, не все, но часть европейцев. Африканцы хотели, например. Но не стали мы эту ситуацию... насиловать. Раз у нас все сотрудничество повернулось в стране на Восток, ситуация подсказала такой формат — не привлекать спортсменов по рейтингу, а ориентироваться на дружественные страны, лучших шашистов в них. Повезло, что Китай открылся после ковида.

— Но вы же выступаете? Читал, недавно вы играли со всеми желающими. Интерес это вызывает? Или все-таки шашки продолжают воспринимать многие как придаток шахмат?

— Шахматы более раскручены, безусловно, больше стран играет. Но шашки — история, близкая России. У нас исторически больше всего игроков, тренеров. В погоне за глобализмом про шашки забыли. Есть же понятие «русские шашки». Правда, если верить Минспорту, по статистике, количество занимающихся выросло на 20%.

— Там, правда, не всегда понятно, как считают.

— Это да. Но в День защиты детей у меня действительно был сеанс игры на 100 досках. Мне помогали коллеги.

— Вы где-нибудь проиграли?

— Семь ничьих у нас на всех профессионалов было. В русских шашках если на комбинацию не попадешься, не проиграешь, а против нас разрядники играли.

Фото Соцсети

На приход в политику повлияло давление извне

— Почему вы пошли в политику? Говорили, что решили попробовать силы, «раз такая ситуация сложилась».

— У меня был опыт работы в Общественной палате республики, три созыва. Это не политика, но рядом. В 2012 году мне предложили вступить в «Общероссийский народный фронт», но у меня родился ребенок. Считала невозможным совмещать это. Я человек ответственный, если работать — то серьезно. В 2016-м впервые провели праймериз «Единой России», у меня был 22-й результат по республике, высокий результат, на самом деле.

— Партий же много. Почему именно «Единая Россия»?

— Другие не предлагали. Да я даже думала — а чего не приглашают? Я бы и подумала, может. Опыт был интересный, но потом... у меня родился второй ребенок. (Смеется.) Так что осталась на общественной работе.

— В общем, пошли в политику, когда решили не рожать третьего ребенка.

— Да. (Смеется.) На самом деле, история с флагом глубоко патриотичная, было все-таки давление политическое извне (во время матча за звание чемпионки мира в 2021 году у Тансыккужиной убрали российский флаг со стола прямо во время партии. — Прим. «СЭ»). Со стороны определенных кругов в Польше особенно. И раз уж так случилось, что пришлось проявить все человеческие качества и нечеловеческие усилия и отстоять эту ситуацию, выложиться... На волоске все висело. Это повлияло.

Знаете, когда у меня спрашивают про историю с флагом, я говорю, что это один из счастливейших моментов моей жизни. Я глубоко благодарна спорту, шашкам, судьбе, что так сложилось, в моей жизни есть такая великая история.

— Потому что благодаря этому вы стали известны?

— Да, да. Не только я, но и шашки. Шашки — это победные традиции страны, не просто люди играющие.

— Просто интересно — когда вы решились, то думали развить спорт или, условно, помочь народу на селе?

— Я всю жизнь отдала спорту и отстаивала спортивные интересы страны. Шашки же не финансовая история. Вы знаете как журналист — никакой упоминаемости нет. Это история про любовь к спорту и стране. Поэтому все логично, мне кажется.

— Когда ты начинаешь в это погружаться, то на одном патриотизме не уедешь — нужно много юридических моментов изучать, ездить с людьми разговаривать.

— Да, это правда. Но у нас есть специализация по законодательству, например. Я курирую комитеты, отвечающие за вопросы спорта, культуры, молодежной политики, образование, развитие институтов гражданского общества и местного самоуправления. У меня сейчас один законопроект будет направлен в Госдуму.

— Какой?

— У нас некоторая благотворительность до сих пор облагается налогом — если поступила от некоммерческой организации, то благополучатель должен заплатить 13-процентный налог. Я предлагаю их освободить от его уплаты, если НКО социально ориентирована.

— У вас хотя бы не запрет, ура.

— Нет, у меня не такое. (Смеется.) Еще одна идея — у нас от налогов освобождаются победители Олимпиад, чемпионатов мира, Европы. А сейчас, например, если в России организуешь международный турнир, то мы должны заплатить 30 процентов с призовых иностранных спортсменов. Предложение — подкорректировать налогообложение, может, освободить от него — чтобы стимулировать приглашение иностранцев и повышение конкуренции. Чемпионатов мира и Европы же для наших все равно сейчас нет. Но тут надо прорабатывать некоторые правовые загвоздки.

Так что у меня аналитический ум, и он позволяет погружаться в законодательную сферу. Мне это нравится — изучение больших объемов материала.

Фото Соцсети

МОК ищет баланс. Но мы сами должны о себе позаботиться

— Как же тогда лозунг «Спорт вне политики», к которому мы апеллируем сейчас в диалоге с МОК? Получается, вы смешиваете.

— Смешиваю, конечно. Поэтому я и не нахожусь в мировом рейтинге. Мы поэтому и стремимся, чтобы у нас было спортивное общение с другими. Но ведь помимо меня есть другие спортсмены. И их тоже нет в международной соревновательной среде! Хотя они вне политики.

— Верный вывод, что вы считаете справедливым свое отстранение?

— Общее отстранение точно несправедливо. Касательно себя — если вы решили отстранить, это должно быть легитимизировано. Не должно выглядеть, будто человек сводит счеты за проигранный матч. Прошло полтора года, никто не стремится провести решение через органы федерации, конференцию. Да, это было принято исполнительным комитетом, но это не прописано в уставе. Очень спорное решение.

— Сейчас ключевой разговор по участию наших спортсменов в Олимпиаде. Есть логика в том, чтобы спортсмены не высказывались о политике?

— МОК пытается найти некую сбалансированную позицию в сложной геополитической ситуации. На наш турнир хотели подъехать представители недружественных стран, но тогда бы наш формат потерял свою идею. Даже если друзья из таких стран хотят приехать, не можем мы их включить. А МОК пытается в политическом плане решить проблему. Есть федерации, где Россия играет существенную роль, поэтому по-любому надо находить стабилизирующий компромисс. В чем сложность? Никогда такой ситуации не было, она нестандартная по всем параметрам.

— Можете понять Баха?

— Нет, я его не собираюсь понимать! Как я могу его понять, у них свой комитет. Найти баланс, наверное, пытаются. Но мне сложно дать независимую оценку и быть судьей в этой полемике. У нас неолимпийский вид спорта, я не настолько в курсе.

Но однозначно, что от отстранения российских спортсменов теряют все. У нас же спортивная держава, развивается огромное количество видов спорта. У нас и в зимних, и летних, и неолимпийских видах спорта есть победы. Мы входим в топ-5 или топ-7 стран в мире. В шашках вот уровень сильно упал. Думаю, есть другие виды спорта, где создалась такая же критическая ситуация.

Кроме того, решение по России и Белоруссии должно иметь не только четкое юридическое обоснование, но и сроки. Не бывает, чтобы решение было бессрочно.

— Для многих федераций не было бы проблемой раз в год продлить срок на год.

— Но сейчас сроков нет, это факт.

— Вы сейчас о каком будущем размышляете? Политическая карьера или возвращение в спорт?

— Что касается спорта — в последнее время мы выбирали китайское направление, туда выезжали. В ноябре у нас там два турнира, есть планы профессиональную клубную лигу запустить. Пока я совмещаю политику и спорт, играю во время отпусков. Отдыхаю через шашки, так скажем. Но откровенно, я пока не вижу предпосылок, чтобы что-то изменилось. Мы должны сами о себе позаботиться.